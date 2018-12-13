图片版权 iStock Image caption 有些人天生具有一些“超常”体能，可能与他们的遗传构成有关。

具备强大“钢铁之躯”的超人通常只是科幻小说和漫画中的人物，让我们普通人无法企及。

然而，生活中的确有一些人具备一些特殊体能和本领，令大多数人只能羡慕和梦想。

是什么原因让这些人具备一些常人没有的本领呢？是遗传基因突变还是他们的适应能力强？

以下的五大实例或许帮我们揭开人体的一些奥秘。

图片版权 iStock Image caption 大多数人在水下的视线是模糊的。

水下清晰视野

你有没有试过在水里睁开双眼？我们大多数人在水下的视觉是模糊的。

但是生活在缅甸和泰国安达曼海岸的莫肯人部落的儿童则是例外。这些岛民以海上游牧民族著称。他们一年中大部分时间都住在水上的小屋或是船上，打捞海洋动植物为生。

因此，他们的眼睛已经适应了水下作业，他们有着惊人的水下视觉。

这与人眼如何聚焦的物理特性有关。人眼在接触空气和水时反应不同。

角膜是眼球最前方的透明多层组织，它为眼睛提供2/3的屈光力。进入眼球的光经过角膜后，通过晶状体的折射，光线(影像)便可以聚焦在视网膜上。角膜的折光能力之所以是屈光系统中最强的，是因为它直接和空气界面接触。

但在水下则完全不同，如果眼睛周围没有空气，水中的物体就会变得模糊不清。

由于人是陆地动物，我们的眼睛只能在空气环境中提供最佳视觉灵敏度。光波在水中和在空气中的传输特性不同，使我们无法在水里看清楚东西。游泳镜的发明就如同是保护镜一样，它在眼睛周围形成了空气环境，从而使眼睛能够正常工作。

2003年，《当代生物学》（Current Biology）杂志发表了一份研究显示，莫肯人的孩子具备水下清晰视觉，就像海豚那样。

但是，进一步的研究发现，成年莫肯人几乎丧失了这种水下看清东西的能力，因为他们主要从事用鱼叉捕鱼工作，因此逐渐丧失了这种能力。

极度抗寒能力

人体体温的正常值是在36.5到37.5摄氏度之间。这就是为什么大多数人觉得天热比天冷更容易对付。

图片版权 Getty Images Image caption 我们大多数人无法在冰屋内长期居住

但居住在北极的因纽特人或居住在俄罗斯北部的涅涅茨人已经适应了寒冷的气候。

他们身体对寒冷所做出的反应与我们不同，因为他们在生理上与我们不一样。

他们的皮肤比我们更温暖，他们的新陈代谢率也更高。 同时，他们的汗腺较少，不会因寒冷而颤抖。

这些特点完全是由于遗传基因。如果你不是因纽特人或是涅涅茨人，即使你移居到北极几十年，也仍然不会像他们那样拥有难以置信的御寒能力。

睡眠少

大多数人每天需要7至9个小时的睡眠时间才会感觉获得充分的休息。

但是，美国睡眠医学会（the American Academy of Sleep Medicine）2014年发表的一份研究发现了一种基因突变，携带这种基因的人可以在每晚不到6小时的睡眠状况下正常运作。

图片版权 iStock Image caption 大多人每天需要7-9小时睡眠

携带这种DEC2突变基因者有着更强烈的快速眼动（REM）睡眠，使他们的休息更有效。

携带这种基因变异者还似乎具备抵抗睡眠不足的能力。缺乏睡眠可以影响人的注意力，以及导致身心健康问题。

研究人员强调，只有1%的人口携带这种基因变异，也就是说那种每晚睡眠时间不超过6小时的人。

如果你不是这种人就不要硬撑，否则的话睡眠不足症状早晚会找上你。

骨质密度

流失骨量是衰老的正常过程之一。然而，有些人流失的骨密度速度要比正常人快的多。这可能会导致骨质疏松，增加骨折风险。

图片版权 iStock Image caption 随着人体老化，骨量开始减少

但有些人正好相反，这些人的基因突变，导致罕见的骨硬化病。它可以引起骨密度增多。

美国的一些科学家找到了这种影响硬化蛋白生产的SOST基因。这种硬化蛋白的作用是调解骨形成。

科学家希望这一信息可以帮助他们找到能够逆转老年人骨质流失的方法。

但问题是，骨骼过度生长会导致巨人症，面部扭曲和耳聋。南非的阿非利卡人（Afrikaner）中就带有这种遗传性基因。

高原反应

经历过高原反应的人都知道那种滋味有多难受。高原反应主要是因为缺氧，海拔越高氧气越稀薄。

图片版权 Getty Images Image caption 自然选择让生活在高原地区的人从基因上更适合高原环境

高原反应症状包括头晕、头疼、血压下降以及呼吸困难等。但世界有些地区的人生活在高原地区，例如， 南美安第斯人生活在海拔5000米的高原。

根据对生活在安第斯的克丘亚人（又称奇楚亚人）和生活在喜马拉雅山的西藏人研究显示，自然选择让他们从基因上更适合在高海拔地区生活。

例如，随着时间的推移，他们的躯干变得更大，这会让他们的肺活量增大，使他们每次吸气时都能吸收更多的氧气。

通常情况下，大多数人如果氧气不足时身体会产生更多红细胞，但他们则相反。

由于数千年进化而来的这些遗传特征，即使当这些山区人口搬到低地时，他们的这些遗传特征仍保持不变。