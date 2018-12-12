图片版权 KAJ R. SVENSSON/SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption 最新研究发现，最近二十年，北极地区野生驯鹿数量已经减少了一半多。

圣诞将至，传说中的圣诞老人又要坐着雪橇发礼物了。不过近日有研究发现，帮圣诞老人拉雪橇的驯鹿情况危殆。

最新研究表明，最近20年，北极地区野生驯鹿数量已经减少了一半多。

一份有关北极地区气候变化影响的报告显示，驯鹿的数量从将近500万只跌至大约210万。这份报告是在美国地球物理联盟（American Geophysical Research Union）会议上发布的。报告揭露了气候和植被变化为何导致北极苔原地区不再那么适合驯鹿居住。

根据科学家的数据监测，这些鹿群的情况很不好。《北极报告》称，一些鹿群的规模缩小了超过90%，“跌幅如此剧烈，复苏遥遥无期”。

为什么对驯鹿来说北极环境变差了？

有数个原因。美国弗吉尼亚大学（University of Virginia）环境科学家爱泼斯坦（Howard Epstein）是参与《北极报告》的科学家之一。他对BBC表示，北极地区变暖没有减弱的迹象。

“由于气候变暖，我们看到一些地区干旱现象增加，而变暖本身导致植被发生变化，”他说。

图片版权 NOAA Image caption 北极冻原正在变绿，但对驯鹿来说不是好消息

驯鹿喜欢吃的地衣生长在地面上。“气候变暖意味着其他更高的植被要生长，地衣就会被淘汰，”他对BBC表示。

另一个严重的问题是昆虫的数量。“更暖和的气候意味着北极地区会有更多昆虫，”他说，“这对人类来说很好，但对驯鹿来说很糟糕。”

“如果天气暖和少风，昆虫会感觉闷热，驯鹿要么把昆虫赶走，要么找到一个可以躲避昆虫的地方，会花很多精力。”

降雨也是重要的问题。北极地区降雨增加，而且常常落在雪地上，在冻原上形成坚固的冰层，动物们无法接触到食物。

我们可以做些什么？

在全球范围内，要控制这样的情况应减少碳排放，控制气温上升。

图片版权 NOAA Image caption 科学家们称，我们已经对"世界冰箱"打开了门，有越来有多的证据表明，北极地区变暖仍将持续下去。

但是科学家们称，我们已经对“世界冰箱”打开了门，有越来有多的证据表明，北极地区变暖仍将持续下去。我们的目标和对这个地区的其他研究是要了解气候变暖的影响，学习如何适应变化后的气候。

这是美国国家海洋和大气管理局第13年编纂这份报告。美国国家海洋和大气管理局北极研究项目经理奥斯本（Emily Osborne）说，目前该地区属于“未知领域”。

“在发布报告的这些年，我们看见了变暖的持续性仍在增加，”她说，“这也导致了世界其它地区的极端天气现象。”

这份报告的其他要点包括：

塑料污染：北极地区微型塑料污染呈现上升态势，对海鸟和海洋生物造成了威胁，因为它们可能会吞食这些碎片。

气温：过去五年（2014-18），气温打破了自1900年以来的所有纪录。

海洋冰川消融：2018年，北冰洋的冰比以前更晚形成、更薄、覆盖面积更小。

有毒藻类繁殖：北冰洋气候变暖同时，海洋中有害藻类大量繁殖，威胁食物来源。

在美国地球物理联盟，科学家们发现，南极洲东部的冰川已经开始“苏醒”，并显现出气候变暖对它们的影响，这证明气候在地球两端都引起了前所未有的变化。