图片版权 Getty Images Image caption 你说什么？多忘事才能提高记忆力？

人的记忆容量如果有极限，那我们每个人现在离这个极限都还很远。

心理学家和神经科学家已经在这个问题上达成共识，就是说即便大脑体积和容量有限，但人这一辈子很难活到记忆内存不够用的时候。

这有点匪夷所思。听说过为了忘却的记忆， 但没听说过为了记忆的忘却。

毕竟，大部分人都有过记忆失灵或者记忆减退的体验，不是吗？

是的，但那有可能是因为忘记的东西太少，记忆储存太多。

少就是多

图片版权 Getty Images Image caption 人的大脑可以容纳的信息量极大

我们从头说起。用白话说，记忆分三步： 输入、储存、调取。

专家们发现，人们抱怨自己记忆减退时，基本上都认为问题出在信息保存不足这个环节，但实际上问题也可能是遗忘不够，或者只少部分原因是遗忘得不够多。

这个理论现在在学术圈越来越吃香。

你可以把它设想成在一个乱糟糟的房间找东西。

图片版权 Getty Images Image caption 记忆和记忆之间是不平等的。乱糟糟的大脑就像乱糟糟的房间。清理房间也有镇定情绪，清理思绪的作用

清理大脑

大脑记的东西越多，各种信息之间的相互交集就越多。一些过时的或者不相干的信息难免会妨碍大脑整合有用信息、形成重要的想法、观点，而这些有组织的信息在你做决定时可能很关键。

多伦多大学教授布雷克·理查德和研究员保罗·弗兰克兰认为，忘却的过程不完全等于记忆失败，实际上更可能是一个天然的机制。

记忆的终极目标是“通过去腐存菁达到优化明智的决策”。

学会忘却

图片版权 Getty Images Image caption 对记忆控制不善跟其他认知方面的问题有关联，尤其是注意力涣散

贴士1：不要总去想那些事

我们回忆某件往事的能力有点像林中小道，走得越多越清晰；这个过程增强了大脑皮层上神经元在相应区域的集中，使得大脑相信你不断重温、重访的记忆是重要的。

贴士2：练习、练习，再练习

记忆是可以训练的。剑桥大学教授麦克·安德逊2001年做了个研究，结果证明主动、积极地压抑某些信息确实可以起到抑制不希望保留的记忆。

心理学大师弗洛伊德曾经说过，受压抑的记忆总会在日后某个时刻出其不意地冒出来。但安德逊教授认为，这个有选择的压抑练习不失为一种重要手段，可以用来管理情绪和思绪，至少在短期内是这样。

图片版权 Getty Images Image caption 遗忘是有技巧的，也是一种能力，是不是善于遗忘，会影响人的性格

贴士3：心血管锻炼

首先有一点需要说明，多伦多大学理查德教授的研究是用小白鼠做的，所以引申到人类大脑还是有距离的。不过，他通过实验室小白鼠发现了一个现象：遗忘和大脑海马体区域神经元增多这两者之间有联系。

人类大脑神经元之间的关联不断在变。它们可以被弱化，也可以被彻底消除。新的神经元不断产生，到一定程度就能重新编排海马体的神经元网路，覆盖原来的记忆。

实验室小白鼠的案例显示，肯定会促进神经生成的一个方式就是做心血管锻炼。

图片版权 Getty Images Image caption 常言道跑步可以让头脑清醒，可能有一定科学道理

遗忘和铭记都是基本技能。清除不需要的记忆，那些跟它相关的情绪就能改变。

既然是技能，就可以通过练习加以改进提高。

有兴趣不妨 试一下，看看有用没有。