大数据、气候变暖、环境破坏加剧...... 地球处于这样的时代，地球居民的衣食住行和个人的日常似乎无不跟这些元素有着各种各样的交集。

虽然跟汽车和取暖相比，一日三餐对环境的冲击不那么直接、一目了然，但用数码工具算一算，结果或许也足以令人三思。

一项最新研究显示，减少日常饮食中的肉类和蛋奶类食品，是地球人减少自己对环境冲击的最大贡献。

研究结果于2018年深秋一场制订气候问题国际游戏规则的全球气候大会期间发表在《科学》杂志。

吃荤还是吃素，对环境的不同影响，可以用下面这个计算器算出来。

下拉清单上有34种普通餐桌上的食物，任选一项，再选择多久吃一次这样东西，比如鸡肉，计算器就能告诉你，吃鸡肉这件事的环境足迹，或者说碳足迹，有多深。

你的飲食對環境有什麽影響？ 卡住了？別着急。 可以更新瀏覽器，然後再選擇食物，了解它們對環境的影響。 你的飲食對環境有什麽影響？ 你喜歡哪些食物？ 多久吃一次？ 看答案 Your results are below 每一份食物相當於排放二氧化碳公斤數 另選一樣 看答案

牛津大学的这项研究表明，食品生产排放的温室气体占地球碳排放的四分之一。

不奇怪的是，不同食物的环境冲击也不同。

肉、禽、蛋、奶类食品的碳排放占食物碳排放的一半以上，但只占人体消耗热量的五分之一。

这项研究的结果呼应了政府间气候变化专门委员会（IPCC）的建议，即每个人都可以通过改变自己的日常习惯来为减缓气候变化作贡献。

关于餐桌和饮食，IPCC建议大家不但应该少吃肉、奶、奶酪和黄油，还应该更多选择本地生产的时令蔬果，并减少浪费。

除了吃的喝的，IPCC还建议对住宅做保温绝缘处理，尽量使用火车和巴士，减少搭飞机，更多采用远程连线视频会议，减少商务旅行。

根据普尔和奈梅切克在《科学》杂志上发表的研究报告，从自己的饮食清单上删掉肉类和乳制品，就可以把个人的碳脚印缩小三分之二，体现为节约用水、减少污染、减少森林砍伐等，尤其是用来生产你餐盘里的食物的土地资源消耗可以减少75%。

普尔在接受BBC采访时更加直接，说我们把什么东西吃进嘴里，其实是重大环境问题背后的主要影响力，无论是气候变化还是生物多样性下降。

如果必须经常乘飞机旅行，可以考虑是否有可能改用其他交通方式，这对你个人碳脚印的改变比改变饮食更大。

从伦敦飞纽约，单程，碳排放将近半吨（500公斤）；电动车和汽油引擎车，选前者代步，每年可减少碳排放1吨以上。

不光是吃什么会左右你的环保努力，选择“正确”的食物来源也很重要。

比如牛肉，放养的牛和砍伐森林开辟的牧场出来的牛就不一样，后者的碳排放是前者的12倍。

平均而言，南美洲牛肉的碳排放是欧洲牛肉的3倍，用地是后者的10倍。

除了肉类和乳制品，还可以考虑从自己最喜欢的食单上剔除一些其他碳脚印较大的东西，比如巧克力和咖啡，大部分来自曾经是热带雨林的种植园，所以碳排放较高。

西红柿呢，可以选择户外生长的，或者配备高科技的温室培育的，而不是在老式的用煤气或燃油保温的温室种植的那种。

真心环保又舍不得戒了啤酒，那可以喝扎啤，因为听装和瓶装啤酒的包装对环境损害大得多。

总之，肉类食品再环保，它们的碳排放也比高蛋白蔬菜多，比如豆类和坚果。

设计：普丽娜·沙（ Prina Shah）；制作：菲利克斯·史蒂文森（Felix Stephenson）、贝琪·拉什（Becky Rush）

这个计算器怎么做出来的？

环境冲击如何计算？

英国牛津大学研究员约瑟夫·普尔（Joseph Poore）和瑞士苏黎世的农业生态与环境研究所的托马斯·奈梅切克（Thomas Nemecek）研究了40种全球常见的主要食物和饮料对环境的影响。

他们计算了这些食物和饮品的温室气体排放，以及它们的整个生产过程中消耗的土地和淡水资源，包括加工、包装和运输。

普尔和奈梅切克分析了近40000个农场、1600种加工、包装和零售活动的数据，由此得出各种食物、不同的加工生产方式和地理位置对环境的不同冲击。

饮食的份量怎么定?

这项研究中的数据是根据每种食物或饮料1公斤所产生的环境影响计算的。

本文和计算器采用的摄入份量采用英国饮食健康协会（BDA）和保柏医疗保险集团（BUPA）的食物饮料摄入份量标准。

BDA和BUPA的摄入份量标准通常比餐馆采用的和人们一般习惯的份量要少，因此用这个计算器算出来的碳足迹/环境冲击程度很可能低于实际情况。

温室气体是什么?

温室气体排放用二氧化碳当量（CO2eq）的公斤数来表达。二氧化碳当量是一个计算单位，把各种不同的温室气体折算成二氧化碳排放量。

我的饮食跟开车的距离是怎么换算的？

一种食物一年的消耗对环境的冲击是这么计算的：一份食物的环境冲击乘以一年里吃这种食物的次数，后者根据读者提供的每周摄入这种食物的次数推算得出。

然后，把这个结果跟其他的日常活动的碳排放数据做比较。根据欧洲环境署（EEA）的估算，一辆普通的汽油引擎车“一辈子”平均每英里排放392克二氧化碳当量，计算中包含了这辆车的生产、燃料的加工生产和废气排放。

英国普通家庭取暖平均排放2.34吨二氧化碳当量，这是根据气候变化委员会（Committee on Climate Change）的数据计算的；从伦敦到马拉加飞机往返一趟，碳足迹是排放了320克二氧化碳当量。

跟每种食物一年的消耗所需土地资源作对比的是261平米的网球场。

跟每年消耗的水资源作对比的是淋浴；有数据显示一般淋浴时间平均是8分钟，用水65公升。