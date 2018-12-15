图片版权 Getty Images Image caption 靠猫捕鼠已经失效

巴黎鼠患成灾不但令巴黎市民不胜其烦，可能还影响未来2年的市长选举。因为能否治理好鼠患已经成了巴黎市民选举市长的一个重要标准之一。

巴黎并不是唯一面临鼠灾的城市，科学家警告说，随着全球气候变暖和城市化进程的加快，也带来了一个意想不到的结果，那就是让全球老鼠数量激增。

去年，尼日利亚总统穆罕默杜·布哈里的办公室被老鼠占领，他不得不搬到家里办公长达数星期之久。

以音乐和体育闻名的美国芝加哥市，现在又多了一个头衔，成了美国的“老鼠之都”。

印度尼西亚的大米产量由于鼠灾减少了17%。

如果说，人鼠之间正在面临一场战役的话，那么人类正在节节败退，而且情况还会进一步恶化。

图片版权 Getty Images Image caption 治理老鼠成为下届巴黎市长竞选成功与否的关键之一

繁殖速度惊人

老鼠可能给人类带来种种问题，包括传播疾病、影响食品安全并对人类建筑构成威胁等。仅在美国，由于老鼠给建筑设施造成的破坏就高达190亿美元。

据联合国估计，到2050年全球近70%的人口将居住在城市（相比目前的55%），如果不采取有效措施，届时鼠患问题会更加严重。

城市化程度的提高意味着为老鼠提供了更多的食物与栖息之地。因为，数千年以来老鼠一直选择与人类相邻，以便分享人类的食品垃圾。

在老鼠种类中以褐家鼠（the Rattus norvegicus - or the brown rat）最普通。

此外，气候变化，温度上升将延长老鼠的生殖期。据专家说，一对老鼠在12个月内就可以繁殖出多达1250只老鼠。

伦敦格林威治大学生态学教授贝尔曼对BBC表示，老鼠繁殖力非常强大。人类不可能彻底消灭它们。如果一些老鼠被灭，剩下的老鼠会很快恢复并发展壮大。

图片版权 Getty Images Image caption 老鼠繁殖能力极强

人类第一杀手

他说，一只雌老鼠大约在5-6个星期大就可以繁殖后代了。目前人类对付老鼠的办法仍然是采取捕杀灭鼠的陈旧办法。

纽约生物学家帕森斯说，“令人难以置信的是我们对老鼠缺乏研究。我们对大熊猫的知识远远大于褐家鼠”。

据专家估计，在过去1000年老鼠给人类造成的死亡远远大于所有战争加在一起的总和。例如，14世纪欧洲的黑死病，与鼠疫相同，都是由一种称为鼠疫杆菌的细菌所造成。这些细菌寄生于跳蚤身上，并由黑鼠（Rattus rattus）等动物来传播。

图片版权 Getty Images Image caption 14世纪欧洲的黑死病是由一种称为鼠疫杆菌的细菌所造成。

老鼠已经不再惧怕人类，而人类对老鼠知之甚少。很多时候，人类靠投毒的方法来灭鼠，但这样做会给环境以及其他动物带来风险。

同时，科学家也注意到有些老鼠已经对某些毒药产生了免疫力，无法起到应有的效果。

启用老鼠天敌

Image caption 用猫捉老鼠的办法已经不好使了

人们都知道，猫是老鼠的天敌。有些地方希望用猫来对付老鼠。然而，这一方法也并非有效。

根据帕森斯的研究，在猫与老鼠78天的“共处时间”里，猫一共才咬死了两只老鼠，当时的老鼠数量大约为150只。

美国弗罗里达大学的疾病生态学家格拉斯发表的有关文章写道：“为了避免正面冲突，猫和老鼠更有可能相互漠视或是彼此回避，特别是当老鼠的个头比较大时。”

避孕法？

到底该用什么办法来对付老鼠呢？2016年，美国一家公司Sensetech宣布他们发明一种可以让雌老鼠绝育的避孕药ContraPest。

用该公司创始人梅耶的话说，它“将会改变世界”。据说，在使用这种避孕药的地方，老鼠的活动量减少了46%。

去年，该药品在美国纽约市进行了测试。纽约大约有200万只老鼠。但一些专家警告，它并不是灵丹妙药。

悉尼大学专家班克斯表示，那些不“上钩”的老鼠生育更多后代，因为抢食的竞争者少了。

图片版权 Sensetech Image caption 老鼠避孕药是否会真正有效还需进一步实验

食物供应链

但有一点共识是要想控制老鼠的数量必须要破坏老鼠的食物供应链。

伦敦格林威治大学生态学教授贝尔曼说，其实最佳办法往往是最基本的办法，如果当局解决好垃圾储存处理以及卫生问题，将为灭鼠带来深远影响。

帕森斯表示，如果食物减少了，老鼠将会“自相残杀”。如果每个人都把食物垃圾带走，不要把它丢到公共垃圾桶会更有效。

图片版权 Getty Images Image caption 有时是因为人类自身的行为给老鼠生存带来方便条件。

帕森斯说，一旦食物减少，老鼠会调解繁殖数量，它们会少生育，并会相互争斗。

莱斯特大学的古生物学家詹认为，未来世界可能是属于老鼠。他称，正是借助人类的帮助才让老鼠得以在世界各地生存。它已经成功地适应了许多新环境。

“老鼠将可能成为地球地质未来的主要居民，并且可能会超过人类的生存，”他告诉BBC。