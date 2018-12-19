幸运之神不公平 但科学地改变运势是可能的
为什么有人运气就是比别人好？如果你发现自己为这个问题纠结，就需要注意了。
这个问题很普通，误导性也很强。
心理学家理查德·怀斯曼（Richard Wiseman）是不信邪的。他说：“无论好运还是厄运，都是人自找的。”
他有资格说这句话，那是因为他多年来一直在研究幸运在人们生活中扮演的角色。他把这个研究称为“科学调查”，调查的对象是自诩“幸运”和自嘲“倒霉”的两种人之间有什么区别。
调查结果：运气不是一种神奇的魔幻力量，也不是造化的随意恩赐。幸运的奥秘在于我们自己的所思和所为。
用常人的语言说，那些“幸运儿”之所以看上去总是走运，秘密就是他们做好了这四件事。
1. 看到新机遇时，抓住
自认为幸运的人发现和抓住机遇的能力强，而且时机也往往很恰当。
他们看到新的方向、路径时，会乐于朝向那个地方，往那个目标前行。
比较倒霉的人正相反。怀斯曼发现这些人即便听到机会在敲门也不敢去开门。
2. 听从直觉
抓住新机遇需要有直觉，而且要能听从直觉。
幸运的人一般都会跟着直觉走，而这需要勇气。
性格较优柔寡断的人，即使有直觉，也会思前想后，难免错失时机。
这往往就成了他们不走运或者倒霉的主要原因。
怀斯曼说：“这类人需要更多时间考虑问题，而他们的这些考虑并不是很有用。”
3. 预见成功
幸运的人多半性格乐观积极，他们不管做什么事都预期自己会成功。
怀斯曼：“他们预计事情会进展顺利，而这种心态和预期往往成为自我实现的预言。”
当然，失败总归是难免的，但积极的心态使得他们在遭遇逆境和险阻时也不退缩。
这种素质具有涟漪效应或者连锁反应，能把其他人吸引到他们身边。
运气差的人性格偏悲观。
这会造成相反的涟漪效应：别人会本能地远离悲观颓丧的人，使他们形单影只，孤立无援，好运更难垂青，从而形成恶性循环。
4. 保持积极心态
幸运的关键是保持积极心态。
每个人都会遇到不顺心、不如意和倒霉的事，但幸运的人能够迅速摆脱这种处境、经历，恢复积极的常态。
他们会从中吸取经验教训，然后继续前行。
这样，即便是坏运气也变成了好运。
相反，自认为天生倒霉的人，哪怕是微不足道的挫折也能把他们击垮。
他们坚信未来一片黑暗，努力毫无意义。
你想交好运吗?
幸运的是，前方总有希望。
怀斯曼说，掌握一些技能，任何人都有可能得到好运的亲睐，变成幸运儿。
其中一条就是“幸运日记”。坚持写“幸运日记”有助于改变个人运势。
事无巨细，只要是好的，积极的，就记下来，每天记录。
这个过程有助于减少悲观、负面的念头和思绪，把注意力转向生活中乐观积极的方面。
确实，有些事情的发生不以人的意志为转移，但坚持写“幸运日记”有助于培养坚韧的意志。
这一招不会立竿见影，但怀斯曼说，坚持一周左右，就能见到成效。