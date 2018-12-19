图片版权 Getty Images Image caption 人的运气好坏，很大程度上取决于性格和所思、所为

为什么有人运气就是比别人好？如果你发现自己为这个问题纠结，就需要注意了。

这个问题很普通，误导性也很强。

心理学家理查德·怀斯曼（Richard Wiseman）是不信邪的。他说：“无论好运还是厄运，都是人自找的。”

他有资格说这句话，那是因为他多年来一直在研究幸运在人们生活中扮演的角色。他把这个研究称为“科学调查”，调查的对象是自诩“幸运”和自嘲“倒霉”的两种人之间有什么区别。

调查结果：运气不是一种神奇的魔幻力量，也不是造化的随意恩赐。幸运的奥秘在于我们自己的所思和所为。

用常人的语言说，那些“幸运儿”之所以看上去总是走运，秘密就是他们做好了这四件事。

1. 看到新机遇时，抓住

自认为幸运的人发现和抓住机遇的能力强，而且时机也往往很恰当。

他们看到新的方向、路径时，会乐于朝向那个地方，往那个目标前行。

比较倒霉的人正相反。怀斯曼发现这些人即便听到机会在敲门也不敢去开门。

图片版权 Getty Images Image caption 向好运招手

2. 听从直觉

抓住新机遇需要有直觉，而且要能听从直觉。

幸运的人一般都会跟着直觉走，而这需要勇气。

图片版权 Getty Images Image caption 多看积极的一面，听从内心直觉

性格较优柔寡断的人，即使有直觉，也会思前想后，难免错失时机。

这往往就成了他们不走运或者倒霉的主要原因。

怀斯曼说：“这类人需要更多时间考虑问题，而他们的这些考虑并不是很有用。”

3. 预见成功

幸运的人多半性格乐观积极，他们不管做什么事都预期自己会成功。

怀斯曼：“他们预计事情会进展顺利，而这种心态和预期往往成为自我实现的预言。”

当然，失败总归是难免的，但积极的心态使得他们在遭遇逆境和险阻时也不退缩。

这种素质具有涟漪效应或者连锁反应，能把其他人吸引到他们身边。

运气差的人性格偏悲观。

这会造成相反的涟漪效应：别人会本能地远离悲观颓丧的人，使他们形单影只，孤立无援，好运更难垂青，从而形成恶性循环。

图片版权 Getty Images Image caption 积极的预期往往带来积极的效果

4. 保持积极心态

幸运的关键是保持积极心态。

每个人都会遇到不顺心、不如意和倒霉的事，但幸运的人能够迅速摆脱这种处境、经历，恢复积极的常态。

他们会从中吸取经验教训，然后继续前行。

这样，即便是坏运气也变成了好运。

图片版权 Getty Images Image caption 幸运的人心态积极，还能把坏事变好事。

相反，自认为天生倒霉的人，哪怕是微不足道的挫折也能把他们击垮。

他们坚信未来一片黑暗，努力毫无意义。

你想交好运吗?

幸运的是，前方总有希望。

怀斯曼说，掌握一些技能，任何人都有可能得到好运的亲睐，变成幸运儿。

其中一条就是“幸运日记”。坚持写“幸运日记”有助于改变个人运势。

事无巨细，只要是好的，积极的，就记下来，每天记录。

这个过程有助于减少悲观、负面的念头和思绪，把注意力转向生活中乐观积极的方面。

图片版权 Getty Images Image caption 梳理心情，对事物和未来保持乐观

确实，有些事情的发生不以人的意志为转移，但坚持写“幸运日记”有助于培养坚韧的意志。

这一招不会立竿见影，但怀斯曼说，坚持一周左右，就能见到成效。