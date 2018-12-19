两栖动物被命名为“特朗普”，然而它可能因气候变化灭绝

图片版权 EnviroBuild / Getty Images Image caption 命名该物种的公司将特朗普标志性的头发元素加入到该动物的照片中。

美国总统常常乐于接受他们获得的荣誉，但唐纳德·特朗普（Donald Trump ）总统可能对一项最近获得的荣誉选择忽略。

一种新发现的将头埋在沙子里的穴居两栖动物将以唐纳德·特朗普的名字命名。显然，这是对他有关气候变化言论的回应。

该物种在巴拿马被发现，它被一家公司在拍卖会上以25,000美元价格夺得命名权。随后，它被命名为“Dermophis donaldtrumpi”。

环保建材公司“环境建设”（EnviroBuild）表示，他们希望借此提高人们对气候变化的认识。

该公司联合创始人艾丹·贝尔（Aidan Bell）在一份声明中称：“Dermophis donaldtrumpi尤其容易受到气候变化的影响，因此，在与它同名的人做出的气候政策下，它有灭绝的危险。”

这种体型较小、眼睛看不见的生物是一种长居地下的蚓螈的一种，贝尔将它的行为与特朗普的行为进行了毫不客气的比较。

他形容说，把头埋在沙里有助于特朗普抵抗人们在气候改变上所达成的科学共识。

图片版权 Abel Batista / Rainforest Trust UK Image caption 该物种在巴拿马被发现，它被一家公司在拍卖会上以25,000美元价格夺得命名权。

世界主流的科学家一致认为，气候变化主要是人为因素造成。

但特朗普政府一直努力推进化石燃料政策，他还指责这些科学家有“政治议程”，并怀疑人类是否对地球气温上升负有责任。

特朗普10月在接受哥伦比亚广播公司（CBS）《60分钟》节目采访时称，“我不知道它是不是人为导致的。"他补充称："我没有否认气候变化，但（气温）很可能会恢复到从前”，但他没有提供任何依据。

上月，特朗普对自己政府的一份报告提出质疑。该报告称，气候变化将导致美国每年损失数千亿美元，并对健康造成损害。

“我不相信，”他当时对记者说。

特朗普上台后即宣布美国将退出《巴黎协定》，该协定旨在推动各国共同遏阻全球变暖趋势。

特朗普为这一决定辩护的理由是，“我是被选举出来为匹兹堡（美国钢铁工业城市）人服务的，而不是巴黎人”，他还称，该协议使美国企业和工人处于不利地位。

不过，这已不是特朗普第一次“冠名”动物界了。据《时代周刊》（Time）报道，2017年，一个在美国加利福尼亚州南部新被发现的飞蛾品种曾被命名为“Neopalpa Donaldtrumpi”。

这种飞蛾头上带有一撮淡黄色的鳞片，俨如特朗普的标志性头发。

此前，在秘鲁亚马逊雨林中，也有一种全身长着黄色绒毛的昆虫被研究人员称为“Trumpapilar”，但该昵称并未得到正式承认。