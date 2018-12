图片版权 Getty Images Image caption 接触新事物、新知识的最初几个小时大脑学习效率最高

说吧,学什么?俄语、阿拉伯语、中文?还是大提琴、黑管?或者是量子物理学?

告诉你,人类大脑什么都能学会,而且速度很快。至少刚开始是这样。

研究发现,学习效率最高的时段是接触到新知识后最初20个小时。有人把这称为“20小时学习法则”。

在这魔幻般的20小时中,大脑对新鲜的刺激反应最强,最容易吸收,学习新知识的速度最快。有些专家认为,大部分学习发生在这段时间。

过了这个窗口期,知识的积累速度就逐渐减慢。

图片版权 Getty Images Image caption 大脑对信息刺激的反应刚开始最强,然后逐渐减弱

19世纪德国心理学家和哲学家赫尔曼·艾宾浩斯(Hermann Ebbinghaus)是最早研究大脑如何吸收和积累新信息的学者之一。

他发现了学习曲线,这条曲线代表了一项新技能和掌握这项技能需要的时间这两者的关系。

在坐标系上,纵轴(y)代表知识,横轴(x)代表时间。

图片版权 Getty Images Image caption 学习曲线把这个道理说得很清楚

这样,艾宾浩斯发现在最初几个小时内,花越多的时间学一个新课题,则学会的知识越多,坐标系上的曲线快速上升。

过一段时间之后, 大脑的学习能力不再上升:虽然最后你投入的时间和努力会把你带到“完美”,但你的知识积累速度跟最初那段时间相比则明显减慢了。

现在,艾宾浩斯的曲线图已经成为一项常用工具,人们用它来估算掌握一项新技能大致需要多长时间。在商业领域,这个工具更经常被用来衡量生产率。

我们

我们初次接触一项新的知识、技能时,头20个小时最关键,效率最高,这是由大脑的特点决定的:对新的刺激,大脑会做出迅疾反应,并吸收尽可能多的信息。

图片版权 Getty Images Image caption 新鲜感和学习效率有关系

随着时间推移,同一项刺激不断重复,大脑的反应开始减弱,快速学习阶段结束。这个阶段用来形成习惯,完善对知识和技能的掌握,但速度减慢。

这就解释了为什么我们学新东西的时候,最开始效率最高,吸收的最多最快。

找到自己的学习方式

美国学者乔希·考夫曼(Josh Kaufman)讲授如何提高生产率。他对这个学习定律坚信不疑。

他的畅销书《最初20小时:如何把握任何事物的学习中最困难的阶段》(The First 20 Hours: Mastering the Toughest Part of Learning Anything),就是基于这个信念。

图片版权 Getty Images Image caption 抽时间学习,积少成多是有道理的。

他的建议是,把学习内容分解成容易消化的小块,每天用45分钟时间摈除干扰杂念,专注于学习这些小块知识。

这样的结果是,也许你不会成为这个领域的专家,但这么学习20小时(大约是1个月 )之后,就已经能够轻松地把挫折阻障甩在身后了。

一旦你掌握了这门新技术,运用自如之后,就可以进一步精雕细琢,研磨完善了。

另一种学习方法叫“5小时法则”(Five-Hour Rule):每周5天,每天1小时学习新知识或技能。

美国开国元勋之一的本杰明·富兰克林(Benjamin Franklin)极为推崇这种刻意学习方式,即每天设专门的时间用于学习和思考。

图片版权 Getty Images Image caption 富兰克林笃信科学的学习方法和持之以恒

富兰克林规定自己从周一到周五,每天至少用1小时来学一样新的知识或技能。

在他感觉自己对某个课题、事物、技能的了解够多了之后,便开始转向下一个目标。就这样周而复始,一直到生命终结。

专家们认为,如果我们恪守“5小时法则”,那么掌握一项新技能的时间是4周。

关键就在于持之以恒和保持动力。

Image caption 不信可以试试,看自己花四个星期能不能学会一种全新的技能

刻意学习这个概念在世界各地比较普遍,而且有多个不同版本。

当今世界的杰出人士,比如奥普拉·温弗里(Oprah Winfrey)、比尔·盖茨(Bill Gates)、埃隆·马斯克(Elon Musk)、沃伦·巴菲特(Warren Buffett)和马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg),都曾提到过自己喜欢“刻意学习”。

如果您也想试试活到老学到老,那得记住两个要素:愿望和自律。