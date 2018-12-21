2018年植物界的十大新发现：抗癌、捕虫与美容
植物专家花了多年的时间，一直想寻找植物世界里的秘密。但每年科学界仍然能够找到大约两千种新植物。
英国皇家植物园（邱园）2018年发现和命名了超过100种新植物。今年发现了一些食虫植物、新的兰花以及有新药用功效的攀缘植物。
瀑布中的植物
阿亚‧莱比教授（Prof Aiah Lebbie）在塞拉利昂的一处瀑布附近的石头上发现一种不寻常的植物，他收集了一些样本并发到英国皇家植物园，核实是新品种，并以他的名字命名为Lebbiea Grandiflora。
“它非常独特，跟其他同类型的植物不一样，当时我便意识到我们发现了新的东西，”他对BBC说，“而我的名字将永远跟它连在一起。”
他发现的植物被视为极危物种，新品种身处一个正进行水力发电工程以及采矿的地方，科学家相信它几年后就会绝迹。
一般相信，鱼类会进食这类植物，促进生态系统的健康。
来自塞拉利昂植物标本馆的莱比教授说，“世上每一品种植物都与我们的生存息息相关。”
“如果我们不当它们的看管人或守护者，令它们绝种，对我来说，这对世界是一种损失，我们现在也不太了解它的价值。”
荒岛上的食虫者
世界上的猪笼草有超过150个品种，此次新发现的是Nepenthes biak，是在印度尼西亚的新几内亚北岸一个叫比亚克的小岛上发现的。
该岛旅游业威胁了这款新植物。
邱园的植物学专家马丁‧奇克（Martin Cheek）说，有些人把这些植物拿去卖给游客，如果不做保护措施，可能会令这种植物绝种。
他说这是他们的工作去保护这些植物，让下一化仍然可以欣赏。多种猪笼草目前有药用价值，而科学家并未完全探索这些植物的功效。
邱园的经理拉拉‧朱伊特（Lara Jewitt）说，科学家无时无刻都在植物上发现新事情，永远也不会知道从植物里有甚么新发现。
可能治癌的花
这种新植物叫Kindia gangan，是咖啡属的植物，邱园的科学家在西非国家几内亚一个叫金迪亚（Kindia）的小镇发现它生存于一处沙石崖。目前生物提炼下发现它可能有药用价值，并有抗癌的特质。
被偷去卖的兰花
在老挝首都万象，一名商人把漂亮的兰花，放在手推车上卖给途人，这种叫Paphiopedilum papilio-laoticus的鞋兰正出于严重的濒临绝种的状态。
从旧照发现的紫薯
2002年，有人把相中吊挂着的紫薯的照片，发到邱园，相隔十多年后，邱园收到一个被压缩及干掉了的样本，相信是新品种的植物。
这个紫色的植物名为Dioscorea hurteri，可以在南非夸祖鲁－纳塔尔省（KwaZulu-Natal）六个地点找到，被视为容易灭绝的物种。
越南的新花
这种花学名为Oreocharis tribracteata，可以在越南北部远郊找到，后来带到英国开始繁殖。
雨林的树
在西非几内亚的雨林发现了这棵名为Talbotiella cheekii大树，春天时会有鲜粉红色的鲜花，它是到2015年才被发现，今年正式命名。
野生香料树
这棵Pimenta berciliae是香料树的一种，是一种食物及美容产品的材料。
云雾森林中的鲜花
玻利维亚的山区发现了这种粉紫色的植物。
恐怕已经绝种的树
一款来自喀麦隆的树，学名是Vepris bali，原本应该生存于巴门达高地（Bamenda Highlands），但该处的生态受到破坏，相信已经绝种。