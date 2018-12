英国机场噩梦：小小无人机为何令航空交通大混乱

图片版权 Getty Images Image caption 无人机越来越普及,各国同时越来越需要对它作出监管。

英国伦敦盖特威克机场(Gatwick Airport)多次受无人机影响关闭超过一天,影响超过700架次航班升降,约十万名旅客受影响。当地警方至今仍然未找到操作无人机的人,但怀疑可能是环保份子所为。

盖特威克机场发言人指,英国警方和军队已经为机场提供额外的防范措施,让机场可以重新开放,让飞机升降。

现今许多无人机售价廉宜,低至数十美元就可以买到。但BBC科技事务记者珍‧韦克菲尔德(Jane Wakefield)的报道指,这些小小的航空器可以对民航交通造成巨大影响。

无人机对航空安全有甚么影响?

一架无人机2017年10月在加拿大一个机场与民航客机碰撞,机翼轻微损毁,但事后仍然能安全降落。

我们目前尚未完全清楚无人机与民航客机相撞会有甚么后果。许多机构都做了相关研究,模拟不同情况下无人机与客机相撞的后果,但每个测验得出的结论似乎都不同。

美国戴顿大学(University of Dayton)模拟一架一公斤重的无人机与一架以每小时383公里飞行的民航机相撞,结果显示客机严重受损。

另一个由美国航公安全研究公司Alliance for System Safety of Unmanned aircraft system through research Excellence(简称Assure)与美国航空安全管理局联合进行的调查显示,航机与无人机相撞造成的损害可能会比与雀鸟相撞造成更大的破坏,而且无人机的电池在相撞后可能会卡在客机機身内,引致火警。

图片版权 ASSURE Image caption 多个机构的测试都显示,无人机的确会对客机造成严重破坏。

伦国帝国学院机械工程学讲师瓦伊迪安纳森(Ravi Vaidyanathan)接受BBC访问时指出,无人机对大型客机构成的破坏并不大,但这个威胁不容忽视。

他指出,无人机可以被吸进客机的引擎,重量超过两公斤的无人机可以打穿某些客机型号驾驶舱的玻璃。

总部设在英国的航空交通安全公司Quantum Aviation的主席兰尼(Martin Lanni)说,无人机看上去十分脆弱,但它的电池十分坚硬。“相比雀岛,如果无人机穿透飞机的引擎或机身,带来的潜在危险更高。”

近年经常发生客机与无人机相遇的事件。英国空中相遇委员会(Airprox Board)的资料显示,2017年有92次这种案例。

机场如何自保?

图片版权 Getty Images Image caption 近年经常发生客机与无人机相遇的事件。英国的资料显示,2017年有92次这种案例。

英国今年7月通过法案,在机场一公里范围内放飞无人机,或把无人机飞到超过离地120米都是违法。但专家指出即将降落的客机会降至低于离地120米,而且故意违法的人不会理会这些规例,他们认为这个法案无助改善航空安全。

一些监狱曾测经一些无线电干扰系统,防止有人利用无人机把违禁品运进监狱范围。

机场的管理局可以利用一些较先进但昂贵的雷达系统,侦察机场周围有没有无人机飞行,同时找出控制无人机讯号的来源。兰尼指出,最理想的方法是与无人机的控制员取得直接联系,而不是击落无人机。

Quantum Aviation的系统可以让机场管理员干扰无人机的讯号,令它无法接收控制讯号。在这个情况下,大多数无人机会自动进入保安模式,自动降落、或是回到起飞的地点。

全球最大的无人机制造商DJI在2013年开始,就已经在旗下的无人机安装系统,令无人机控制员无法把它飞进某些受管制的范围。这个系统也会在无人机即将进入受管制范围前,向控制员发出警告。

有哪些方法可以捕捉无人机?

图片版权 Droptec Image caption 我们可以利用无人机可以向闯入受禁制范围的无人机发射一个网,迫使后者降落。

如果这些方法都不行,我们还是有一些更直接的方法捕捉这些不速之客。

法国当局早前测试了一架无人机,它可以向其他无人机发射一个网,迫使对方降落。

除此以外,中国和美国分别都曾经测验利用激光,破坏无人机,从而把它击落。

荷兰也想出了一个比较低科技的方法:利用一些受特别训练的老鹰来抓住无人机。

英国克兰菲尔德大学(Cranfield University)航空专家格雷斯(Iain Gray)认为,盖特威克机场的事件显示,世界各国的机场管理公司必须加强它们如何应对无人机,它们在未来“会希望与学者合作,研究出未来需要的相关技术”。