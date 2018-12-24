图片版权 NASA Image caption 1968年12月，比尔·安德斯在阿波罗8号上。

现年85岁的阿波罗8号登月舱驾驶员比尔·安德斯（Bill Anders）日前对BBC称，载人登陆火星的计划是“愚蠢的”。

美国国家航空航天局（NASA）目前正在筹划新的人类登月任务。外界认为，该机构想通过此计划积累经验和探索技术，以便为未来人类登陆火星铺路。

NASA没有对此置评。

半个世纪前的1968年平安夜，阿波罗8号（Apollo 8）首次搭载人类抵达月球轨道。三名宇航员向地球进行现场直播。

Image caption 安德斯已85岁。他说，载人登陆火星的计划“几乎是荒谬的”。

安德斯表示，他是非载人项目的“强烈支持者”，“主要因为它们非常便宜”。他说，公众的支持并非为了资助更加昂贵的载人任务。

“当务之急是什么？有什么推动我们去火星？”他补充称，“我认为大众对此并没有兴趣。”

目前，机器人探测器正在对火星进行勘测。上个月，“洞察号”成功在火星埃律西昂平原（Elysium Planitia）着陆，它将对火星内部进行采样。

图片版权 NASA Image caption NASA发布的构想人类未来在火星生活的“火星冰屋”。

1968年12月，安德斯和同事弗兰克·博尔曼（Frank Borman）及詹姆斯·洛威尔（Jim Lovell）搭乘“土星5号”运载火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角升空，最终完成绕月10周的任务。

在返回地球之前，阿波罗8号的机组人员在月球轨道上待了20个小时。

12月27日，他们返回降落在距目标点仅4500米的太平洋上，随后被约克城号航空母舰接走。

该行动是当时人类离自己的星球最远的一次，也是七个月后“阿波罗11号”历史性登月前的重要一步。

但是，比尔·安德斯对约翰·肯尼迪（John F Kenned）总统承诺将人类送上月球以来NASA的发展状况持负面态度。

你的器材不支持播放多媒体材料 “日出”我们看多了，但“地球出”你又看过了没有？航天员分享了首次看地球升起那一刻的经历。

“NASA今天已无法到达月球。他们太僵化了……NASA已经变成了一个就业项目……许多中心主要是为了保持忙碌。他们只知道为员工发工资，为他们的国会议员争取连任，看不到公众对他们的支持。”

安德斯还对1970年代阿波罗计划完成后，NASA集中精力进行近地轨道探索的决定持批评态度。“我认为航天飞机是一个严重的错误。除了一次激动人心的发射，它几乎什么也没做，它从未实现过它的诺言，”安德斯说。

“空间站之所以存在，只是因为你有一架航天飞机，反之亦然。在登陆月球后，NASA确实在载人航天计划上管理不善。”

从安德斯这样一名自豪的爱国者和美国军方服役人员口中听到如此说法或许令人惊讶，他的观点在太空界并非主流。

“我认为NASA很幸运拥有这些资源，我认为这些投入产生的价值难以判断。我说这些话并不受NASA欢迎，但我就是这么想的，”他解释道。

他的前同事弗兰克·博尔曼则稍显热情。博尔曼是阿波罗8号计划的指挥，他在双子座计划（Gemini programme）时还在地球轨道上呆了两周。

“我不想像比尔那样批评NASA，”他对BBC说。“我坚定地认为我们要探索太阳系。”

图片版权 NASA

对于Space X创始人埃隆·马斯克（Elon Musk）和亚马逊（Amazon）老板杰弗里·贝索斯（Jeff Bezos）的私人火星探测计划时，博尔曼则持负面态度。

“我确实认为很多关于火星的炒作都是无稽之谈。马斯克和贝索斯说要在火星上建立殖民地，这是无稽之谈。”

阿波罗的遗产

回顾自己经历的那次历史性探月任务，博尔曼将阿波罗8号称为“伟大的尝试”，并表示这意味着美国赢得了太空竞赛。

安德斯说，他觉得阿波罗8号的长期遗产是他拍摄的照片《地球上升》（Earthrise），这张照片在绕月轨道上拍摄，展示了地球从月球地平线上方升起。

图片版权 NASA Image caption 阿波罗8号上拍摄的著名照片《地球上升》（Earthrise）。

他们的同伴詹姆斯·洛威尔在接受BBC采访时也谈到了《地球上升》：“当我看着地球时……我开始想我为什么在这里，我来这里的目的是什么……我仿佛恍然大悟，”他说。

“我的观点是，上帝给了人类一个舞台，让他们在上面表演。演出结果如何，取决于我们自己。”

BBC Radio 5 Live将于世界标准时间2018年12月24日20:00播出《阿波罗8号：月球背面的圣诞节》特别节目，以纪念阿波罗8号计划实施50周年，其中包括弗兰克·博尔曼和比尔·安德斯的采访。