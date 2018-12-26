图片版权 Getty Images Image caption 新生婴儿降生的男女比例大约是105：100。

每一年，在英格兰和威尔士新出生的男婴总是多于女婴。这千真万确。但是，为什么呢？

自1838年有纪录以来，每一年新生婴儿产房传来的都多数是男孩的哭声。

一直追溯到维多利亚女王登基的时候，到现在，英国没有一年的新生女孩数量高于男孩。

例如，在2017年的英格兰和威尔士，就有348071名男婴和331035名女婴出生——相差大约1.7万。

而这种每年新生男婴总数高于女婴的格局，已经持续了近180年。

事实上，大约每105个男婴出生就会对应100个女婴，基本上是被看作是自然和正常的。

这在全世界都是比较一致的。虽然在某一些国家，比如中国和印度，这个差距会更大，因为那里的人们更偏爱男婴。

更令人惊讶的是，这个比例早在17世纪就已经为人所知了。

但是，为什么会有这个比例存在则并没有完全被解释清楚，只不过目前有好几种关于这个问题的说法。

说到底都是进化论

第一种理论是与进化有关，认为出生的男婴必须稍多一些，才能保证在成年时男女数量相等。

这是因为作为男性是一件危险的事情。在童年以至人生的任何阶段，男性都比女性更有可能死亡——死于意外，死于冒险，死于自杀以及健康问题。

“在任何年龄，以及几乎任何时间和地方，男人都比女人更容易死亡，”牛津大学的统计学副教授大卫·斯坦索尔兹教授（Prof David Steinsaltz）如是说。

于是在理论上，在出生阶段有更多的男性和女性，应该是意味着在成年期会有数量对等的男性和女性。

事实上，根据英国国家统计署（Office for National Statistics）的数据，英国成年女性的数量一直都稍多于成年男性——并且女性比男性活得更长。

精子的秘密

有很多不同的因素有可能决定在游向女性卵细胞的比赛中，首先到达的是一颗男性精子（拥有Y染色体）还是一颗女性精子（拥有X染色体）。

这些因素包括父母的年龄、女性的排卵周期、精神压力的程度、饮食以及性交时的体位等等。

一个较为流行的理论是，在排卵期之前数天进行性生活，然后禁欲，就会令生女儿的机会增加，因为女性精子比男性精子游得慢，但存活得更长，这样做会令它们的持久性带来优势。

图片版权 Getty Images Image caption 男性精子游得更快，但是女性精子存活的时间更长。

相反，如果性生活是发生在靠近排卵期的日子或者在它之后，游得最快的精子就会首先到达，形成男孩子。

父母或许会尝试这些技巧，但是科学家表示，很少有证据能证明这些方法有效。

还有研究显示，父母的压力可能会导致生出更多女孩，而经历战争和冲突或许又会令男孩降生的数量增加。

怀孕期中的男女胎儿差异

如果有计划地过性生活不能影响性别，那在怀孕期间会存在其他因素吗？

如果男女性基因的精子数量相等，而受精的机会基本均等的话，那么就肯定是有女性胎儿早亡，从而让男性胎儿数量占优。

一些研究显示，女性胎儿有更大可能于怀孕初期在子宫中夭折，但是另一些研究却显示，男性胎儿在怀孕后期更脆弱，导致更多男婴胎死腹中。

科学家称，很难确定这当中到底发生了什么，以及为什么。

我们知道的只是，有更多的男性受精卵完成了孕育周期，诞生出来的男婴更多一些。