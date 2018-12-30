从现在、过去或是将来，无论从哪个角度看，2018都是科技界大事频发的一年，或者说多事之秋。

历史学家可能会说，脸书正是在这一年遇到了历史转折点。

脸书旗下一些主要子网站，比如Instagram和WhatsApp等，也都曾遇到各自大小不同的坎，但都有惊无险，品牌声誉没有受到像母公司那样的摧残打击。

因此，BBC2018年“最多人阅读”新闻榜上，涉及脸书的丑闻占了三席这件事就没什么值得惊讶的了。

科技界另外两个最容易爆发争议的核心，埃隆·马斯克和华为，则以分毫之差未能上榜。当然，这并不意味着马斯克和华为的新闻不重要。

“最多人阅读”与“最重要新闻”甚至年度大事之间没有等号。

值得指出的是，今年BBC最多人阅读的科技新闻榜单上没有一条新闻涉及新产品发布，这是这个榜单问世 8年来第一次。

BBC科技事务编辑克利昂根据每个月阅读数据，梳理了BBC新闻网读者最关注的科技新闻，既有争议、创举故事，也有实打实的报复。

一月：芯片的末日

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软件漏洞历来是电脑科技的软肋，但当今主要处理器芯片的重大漏洞曝光时，全球网络安全业者集体倒抽一口冷气。

这个漏洞的名字：熔断和幽灵（Meltdown and Spectre）。数十亿台电脑、智能手机和其他倚仗芯片运作的设备、器具，无一幸免。包括苹果公司的产品。

这个漏洞一度成为全球热议话题，最紧张的时候还有消息说各类电子产品的用户最好有心理准备，在芯片专家们补漏洞期间他们的电脑、手机之类的运作速度会明显减慢，最差的情况是需要更换零部件。

不过，一年过去了，似乎还没有关于新的病毒软件钻了这个漏洞的消息，但最初导致漏洞曝光的病毒出现了若干变种，确有所闻。

具体到个人电脑，迄今为止，补漏洞软件对运作速度的影响似乎并不明显。

二月：色情仿冒

深度仿冒（Deepfakes）成了二月份热点新闻，原因是出现了一款免费软件，任何人都可以用它来篡改视频，把某人的脸挪移到另一个人的身上。

于是，这款在某些人看来无异于天赐的造假工具很快被用来制作仿冒色情视频，成人片女演员换了知名女星的脸。许多网站发现中招后陆续对这种假色情视频采取封禁，最后，始作俑者Reddit也加入了封禁行列。

你的器材不支持播放多媒体材料 “深度仿冒”情色视频正在崛起

随着相关的算法技术进化，仿冒和造假从色情视频迅速蔓延到政治领域，政治人物、新闻人物在网上被“换脸”的情况增多，围绕新闻、视频造假仿冒风险的讨论也迅速升温。

除此之外，还有一种正在成型的趋势令人担忧。

显然，深度仿冒之类造假软件在社交网站上逡巡搜索，捕捉有可能被用来制作假色情视频的“熟人脸”。更有甚者，他们不但自己做这种偷偷摸摸的事，还在交流平台和论坛中分享心得、夸耀战绩。

三月：“剑桥分析”公司

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特朗普在美国2016年大选中当选总统，间接导致了一家名叫“剑桥分析”（Cambridge Analytica）的公司成为新闻热点。据悉，这家公司对美国选民做心理剖析，使特朗普的竞选活动更有针对性，更有效。

不过，令这家英国伦敦的咨询公司的名字家喻户晓的，是《观察家》报的一篇报道。那篇报道解释了“剑桥分析”如何利用它所“收获”的成千上百万脸书用户的个人信息。随后，英国电视四频道又跟进报道，曝光了这家公司首席行政官的一段谈话录音，这位高管跟人讨论派美女到政客家诱使对方上钩的圈套。

脸书没能躲过这轮风波的冲击，也成了一枚靶子。它的危机公关从最开始试图封杀新闻，后来转而质疑这件事是否算得上“信息泄露“。

事情发酵了几天之后，脸书创办人扎克伯格终于公开道歉，还承诺要对“流氓软件”采取行动，而这个承诺后来不断被用来作为抨击他的武器。

他原话是这样的：“我们有责任保护你们的数据，如果做不到，那我们就不配为你们服务。”

四月：丑闻见涨

图片版权 Getty Images/BBC Image caption 脸书用户数据被泄露了？

到了四月上旬，脸书估计被“剑桥分析”不恰当分享的个人信息涉及多达8700万用户，其中超过100万在英国。

这个估计数字依据的是剑桥大学一名学者，阿列克桑德·科根博士（Aleksandr Kogan）通过性格测试从脸书上收获的帐户数。

“剑桥分析”很快作出回应，称其母公司，SCL选举顾问公司（SCL Elections），从科根博士手中获取了“仅仅”3000万人的用户信息，这些用户都是美国公民。

这则声明显然没有受到预期的效果，这家政治咨询公司5月份宣布关门。

不过，这个风波现在被脸书用来拒绝交付英国信息专员办公室对它罚款的抗辩理由之一，因为信息专员也承认没有证据表明英国公民的个人信息被泄露给剑桥分析公司。

这张50万英镑的罚单，对于脸书来说还不到公司半小时的营业收入，但真正的代价是脸书声誉因此遭受的重创。

另外，脸书还担心，一旦这张罚单认了，其他监管机构可能会接二连三地效仿，跟着找上门来。

你的器材不支持播放多媒体材料 "剑桥分析"风波：大数据比家人伴侣还了解你

五月：大咖安息

图片版权 YouTube Image caption 贝恩的工作是写游戏评论，33岁就患癌去世

英国电子游戏评论员约翰·贝恩（John "TotalBiscuit" Bain）的名字在华语世界可能听说过的人不多，但在英语世界拥有致高地位。他2015年向粉丝们宣布自己身患癌症，当时他30岁。2018年4月，贝恩又宣布不再从事媒体评论工作，因为化疗导致他无法清醒思考。

即便有这样的铺垫，他去世的消息还是令他在视频网站YouTube上的220万拥趸伤心不已。

为他写的悼词主要回顾了他为非主流游戏摇旗呐喊，对那些财大气粗的行业大佬则不留情面地批评，说这些大公司唯利是图。

但社交网站上不乏对他的一些批评和非议，主要涉及他在游戏圈内一个具有争议的反骚扰运动中扮演的角色。批评者认为他助长了骚扰行为，而捍卫者则反驳说这张标签贴错了，其实贝恩早在反骚扰运动GamerGate兴起前好多年就开始呼吁电游媒体的操守和道德。

六月：海底数据库

图片版权 Google Image caption 谷歌的降温方案是制冷管道

“云”，这个字激发的联想是浩瀚天空无际的白云，我们的数据就在云海中。

实际上，微软公司的“云”是分布在世界各地的巨大的数据中心，这些庞然大物是我们平时使用的软件和互联网服务的后盾。微软为这些“云”投入了数以十亿计的资金，它们大部分在陆地上。

但6月份，微软在苏格兰北部的奥克尼岛海域把一个密封数据库沉入海底。这是一次试验，主要目的是为了减少数据中心的降温成本。

微软的这个Natick项目为期５年，然后根据观测结果决定是否推广。

谷歌也在设法解决降温的问题，但采用的是在人工智能电脑服务器中心布设制冷管道。

七月：无厘头威胁

图片版权 Howard Durdle Image caption 林赛·德多风波有点莫名其妙

PayPal 犯了个离谱的错。它给一位名叫林赛·德多的客户发警告信，说她犯规了。实际上这位客户新近去世了。

而PayPal还在信中威胁要对她采取法律行动。

德多的丈夫简直不敢相信会有这样的事，怒不可遏。BBC找到公司公关部门要求采访，他们也感到不可思议。

PayPal最后决定取消德多账户上未清的债款，但无法证实到底哪个环节出了差错。

BBC的报道出来后，德多的丈夫在推特上说，他们道歉了，很诚恳，还保证内部进行调整，以免将来重犯类似错误。

八月：神秘的卫星

图片版权 Getty Images Image caption 是神秘的卫星还是太空武器？

美国国防部发表声明说：“我们不确定它到底是什么，也无法对它加以核实。”

这个“它”是一枚俄罗斯卫星，10个月前升空，后来表现异常。

美国政府一名官员表示，那可能是用来摧毁其他卫星的太空武器。这个说法遭到俄国外交官斥责为”毫无根据“，荒谬的。

关注这些事情的人可能记得，俄国４年前发射了一枚卫星，后来周围出现一些据信是碎屑杂物的东西环绕运行，引起美国方面的疑心。

无论如何，这一年快结束之际，关于这些太空飞行物的用途究竟是什么，我们并不比几个月前知道得更多。

不过，特朗普政府正在筹划到2020年建立太空部队（Space Force），所以可以预见地球以外空间的军事化将成为热点议题。

九月：脸书的缺陷

图片版权 Facebook

”剑桥分析“丑闻涟漪未消，脸书又遇上了新的麻烦：它的安全设置的编码存在缺陷，致使将近5000万账户面临被黑客劫持的风险。

当时，脸书宣布发现漏洞后采取了”临时关闭“有关功能的措施，同时展开调查评估。三个月之后，事情没有任何进展，但涉及的账户总数下调到3000万。

说到脸书，顺便提一下2018年它遇到的一些其他麻烦：

被联合国指责“致意”挑起针对缅甸罗兴亚穆斯林的仇恨；

被广告商提起诉讼，称它在发现视频观看数据高估问题后拖了一年才公布这个消息。脸书否认指控；

与索罗斯发生争执，起因是脸书首席运营官桑德伯格质疑索罗斯是否故意做空脸书股票，还骂脸书“险恶”；

因为隐私问题和其他关系紧张问题，旗下子公司WhatsApp的共同创办人和Instagram的两位共同创办人都拂袖离去；

扎克伯格到国会供证，申辩自己对所谓的“影子账户”并不了解，但这个指称至少2011年就有人提出，针对的是脸书收集非用户信息的做法；

被媒体曝光跟其他机构分享用户数据；

临近年底，扎克伯格的年终致辞说，公司正在更主动地迎接挑战，虽然有些问题永远无法彻底解决；总体而言，他对公司这一年的长进感到满意。

十月：“充电门”

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智能手机电池没充足电，常见原因是没有插好插头，但YouTube用户对最新款 iPhones的测试显示，有些设备必须在手机显示屏“被唤醒”之后才能正常充电。

此事经媒体报道后，被称为“充电门”丑闻。苹果公司至今没有做出回应。

数日之后，苹果在发布新一代移动操作系统时，有一条说明，证实导致上述问题的系统缺陷已经纠正。

十一月：#不做恶

图片版权 Getty Images Image caption 谷歌员工抗议示威

年初，反职场性骚扰和不平等的 Time's Up 运动兴起，导火线是好莱坞大佬韦恩斯坦性侵丑闻曝光，但很快扩展到更广泛的全球女性地位范畴。

几乎一年过去了，科技巨头谷歌的员工站出来高呼，“是时候了”，剑指公司内部男性高管行为不当不轨。谷歌在世界各地的一些分公司员工发起了一连串的停工抗议行动。

抗议者的诉求中包括取消性骚扰投诉只在公司内部解决的规定。

过了一周，谷歌首席行政官桑达·皮采（Sundar Pichai ）发话，证实将取消有关内部调解的规定。观察人士断言，这为日后性骚扰官司来袭打开了大门。

十二月：又臭又亮的网红

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报复也分档次，高档次的报复多半技术含量也高。

全世界的网民今年最后一个月爱上了一个机智幽默的工程师，准确地说，成为网红是这位前美国宇航局工程师为小偷设计的装置。

他叫马克·洛伯。他有一次发现别人寄给他的包裹被邮递员放在门口台阶上，居然不翼而飞，被人偷走了。

为了报复，他设计了一款自带马达的“炸弹”，填上闪光的小碎纸，一个臭屁罐，再装上几个智能手机。

他把这个自制装置放在苹果家庭喇叭盒子里，伪装成包裹留在门口。

小偷上当了。打开赃物那一刻，手机上的相机录下了小偷被闪光碎纸和臭屁劈头盖脑袭击的狼狈相。

洛伯一路跟踪，最后回收了装置。

他又反复试验了几次，视频在YouTube上吸粉无数。然后问题来了，有人对视频的真实性提出质疑。

他后来承认，助手之一雇了熟人冒充视频中的两个小偷。

可惜啊，洛伯也承认，花了这么多精力、钱财和时间，做成了这个闪光的报复装置，结果却沾上“造假”嫌疑。

他希望大家区分真伪，不要把真的也当作假的。

但是，经过这番折腾，网民可能对网上内容的真伪会更多一层怀疑。