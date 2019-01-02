Image caption 运动有益健康

新年伊始，每个人都想在新的一年更健康的生活。然而，现代人的生活方式却是限制我们积极活动的屏障。如何要打破这种恶性循环呢？

威巴·克里根-里德（Vybarr Cregan-Reid）曾写过一本灵长类变化的书叫《Primate Change》，书中讲述的是人类创造的世界如何重塑我们？

里德在书中称，我们的健康取决于我们的生活方式。现代人往往久坐不动，主要在室内活动。里德认为，除非我们改变习惯，否则情况会变得更糟。

BBC英国广播公司采访了该书作者里德和伦敦国王学院眼科教授哈蒙德，两位专家提出5项建议，能让你新年的生活更健康。

使用站着工作的办公桌

Image caption 最好能站着办公

里德说，许多人认为身体健康和久坐不动是两回事。事实是你可以身体健康，但却会由于久坐不动而受苦。

在办公室工作的人大部分时间是坐在椅子上的。里德说当他意识到自己每天坐在椅子上的时间如此之长时，立即行动起来，站着办公。

多摆放室内植物

Image caption 多摆放室内植物

许多人没有意识到室内污染的危害性。因此在室内多摆放一些绿色植物可以带来诸多益处。

“我家里有许多室内植物。我最近数了数，公寓中一共有47个室内植物，”里德说。

“特别是如果你有哮喘，室内植物可能是一个不错的选择。因为它们可以减少空气中的过敏原，比任何一种时髦的空气过滤器都更有效。”

多走路

Image caption 多走路有好处

通常来说，生活在乡下的居民活动量相对多一些，城市居民在这方面由于条件限制比较困难。

里德说，他现在经常走2英里到一家咖啡店，然后在那里工作1个小时，这样就打破了久坐不动的习惯。

到室外去（你的眼睛会受益，并会感谢你）

Image caption 室外活动好处多

人类在进化过程中，从狩猎到务农，从修建临时住所到修建房屋长期定居下来。这意味着我们呆在室内的时间大于室外。室内生活对人体会产生各种各样的有害影响。

伦敦国王学院眼科教授哈蒙德说，室内生活给人体带来最显著的一个影响就是近视眼。哈蒙德还说，室外自然光线总是比室内光线要好。

他说：“在东亚，近视眼成了流行病。韩国首尔96%的年轻男子都是近视”。

在西欧，大约40-50%的年轻人近视，而且这一比例还在攀升。

哈蒙德表示，光线和室外活动非常重要，无论你是进行体育运动还是游玩消遣，都对眼睛有利。

最好让孩子在室外玩耍，防止他们成为近视眼。就算在英国这样阴云笼罩的环境，室外的光线仍然要比室内强。

不要在床上看手机

Image caption 手机光线影响睡眠

哈蒙德认为，虽然目前并没有证据显示手机屏幕发出的蓝光对眼睛有害，但它仍然可以影响你的睡眠时间。

哈蒙德说：“早上唤醒你的是蓝光，你身体停止释放能让你睡眠的褪黑激素。因此，目前的建议是你不应该在睡觉前使用蓝色屏幕，因为它可能会让你的身体保持清醒状态。”

随着人们对健康生活的重视，已经有一些城市重新设计道路，增添人行道和自行车专用道，以鼓励人们多运动。

有些公司的办公室还对那些在休息期间积极活动的员工提供奖励。

超市和餐馆也开始促销那些以植物为主的食品。如果人人都能健康地生活，也会为自己、家人和公共医疗机构节省大笔医疗费用。

为了你自己、家人以及他人的福祉，请在新的一年行动起来吧。