图片版权 iStock Image caption 多吃色彩鲜艳的各种果蔬、豆类、纤维食品让肠道的有益细菌饱餐一顿。

随着医学科学的进步，人们开始用全新目光看待肠道，这个隐藏在我们身体深处的消化系统。尤其是近年来，有关肠道的几大谜思和有趣事实更是让人感到神奇。

古埃及人有专门保护肠道的神灵。他们在制作木乃伊过程中，需要把肠道取出来，把它装在特制的罐子中，由一个叫Qebhesenuef的神灵来保护，以供来世。

而古希腊人早就知道人的情绪是由肠道来主宰，而不是心脏。他们知道人的一切情绪其实都是来自肠道。

研究人员发现，人类肠道中有着庞大的神经网络，直接与大脑相通。肠道中的神经元大约有一亿。这也是为什么肠道又被称为“第二大脑”的原因。

有证据表明，肠道可以影响人们的心情甚至心理健康。

英语中有一个说法叫作gutted(gut作为名词是指肠道），意思是对某事感到失望。

兵败滑铁卢

Image caption 拿破仑生前一直受便秘困扰

有一种理论说，法国的拿破仑可能是由于便秘在滑铁卢战役中遭遇惨败的。

拿破仑生前一直饱受消化不良的困扰，他还有严重的痔疮，两者都是便秘的结果。在滑铁卢大战前夕，拿破仑的情况变得更糟糕，连骑马都不行，因此无法指挥军队作战。

为了缓解他的病情，拿破仑的医生给他服用了太多的鸦片酊来止痛，为此延迟了战役的开始，遭到惨败。或许如果他多吃高纤维饮食，也许会有不同的结局......

所以，医生建议人们食物要多样化，以满足肠道内不同细菌的需求，这样可以让肠道中的微生物更多样。

幽门螺杆菌

1980年代初，澳大利亚科学家巴里·马歇尔教授（Professor Barry Martial）首先证明了幽门螺杆菌（Helicobacter pylori）导致胃溃疡的理论。

但当他提出这一理论时却得不到人们的认同。于是，为了证明这一点，他把从病人身上采集到的幽门螺杆菌喝了下去。

一个星期后，他就病得非常严重。病理活检显示该细菌已经在他的胃里大量繁殖。

马歇尔的这一实验超越了多年的研究和试验，也让他最终赢得了诺贝尔奖。

听肠诊病

图片版权 Getty Images Image caption 人体中大约有100万亿个细菌，绝大部分生活在肠道。

既然肠道如此重要，我们能不能通过肠道来判断人体疾病呢？

我们都知道汉语中有一个成语叫饥肠辘辘。但其实，肠道还会发出许多不同的声响。

澳大利亚的马歇尔教授和他的团队正在研制一种能够录下肠道声音的腰带，然后利用电脑以及算法等技术，通过噪音来判断肠道疾病。

这一办法在诊断大肠激躁症（Irritable Bowel Syndrome）方面十分有效，其有效率达85%。在英国大约有10-20%的人口患有大肠激躁症。

一公斤细菌

图片版权 Getty Images Image caption 肠道位置示意图

人体肠道大约有9米长，大约是人身高的10倍。

与此同时，生活在健康肠道中的微生物重量要比身体中任何器官都要重，因为人体中大约有100万亿个细菌，绝大部分生活在肠道。

据估计，任何时候我们每个人肠道中所携带的细菌约有1公斤重。

喜欢发酵食品

图片版权 Getty Images Image caption 泡菜含有很多益生菌，对肠道有利。

我们肠道中的有益细菌会帮助身体消化和吸收食物中的营养、合成某些维生素和矿物质，并对抗流感病毒等入侵者。所以，维持肠道中微生物的平衡和健康对人的整体健康非常关键。

我们可以通过多吃色彩鲜艳的各种果蔬、豆类、纤维食品让肠道的有益细菌饱餐一顿。

此外，还可以多吃含有益生菌的发酵食品，例如泡菜(包括朝鲜辣白菜kimchi和普通泡菜pickles)以及克非尔（kefir）酸奶。