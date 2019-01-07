Image caption 在爱丁堡郊外的薇琪，用智能手机上的App借助远在德国柏林的妮拉的眼睛，找到她需要的绿线缝补孩子衣服上的破洞。

科技给生活带来了诸多便利的例子比比皆是，科技让视力残障人士的生活变得更加容易的例子，让我们从薇琪的故事开始。

薇琪生活在苏格兰首府爱丁堡的郊外，过着非常繁忙的主妇生活：她和丈夫育有3个年幼的孩子、还有一只猫和一条狗。

她在厨房里给BBC记者展示了自己智能手机上的一款应用程式App——“帮我看一下”（Be my eyes）。

薇琪先天失明，完全没有视力，但她要为儿子缝补他最喜欢的绿色睡衣，那是圣诞节的礼物，可惜上面有了个破洞。她需要在针线盒中找到绿色的线，可是丈夫上班去了，孩子们上学也不在家。她能找谁帮忙呢？

她用智能手机的语音功能，找到下载的这款App。点开之后，传出了正在连接的电话铃声，语音提示告诉她正在等待志愿者回应。

很快，手机里响起对方打招呼的声音。

——我叫薇琪，你好！

——我是妮拉，你好！

——多谢你接听我的呼叫。我孩子的睡衣有个洞，我需要找到绿色的线补一补。

——好的。你用手指头逐个摸，摸到绿线的时我告诉你。

——好的。你能看到我的手吗？

——能看到。好，就是这个。

——太感谢了。我现在拿着的就是绿线。线的绿色跟衣服绿色相近吗？

——线的颜色稍微深点，但不要紧，一般线的颜色也比衣服稍微深点。完全没有问题。

就这样短短几分钟时间，薇琪借来了一双眼睛，解决了她生活中的一个大问题。而帮助她的妮拉，是远在德国柏林的志愿者。

图片版权 Be My Eyes Image caption "帮我看一下"（Be my eyes) App， 是一款众包（crowdsourcing)的智能手机应用程式，让全世界的志愿者帮助有需要的视障人士。

给我光明

妮拉，只是使用“帮我看一下”App的近两百万志愿者中的一个。她说，她之所以下载“帮我看一下”（Be my eyes)，并注册为志愿者，是因为这样一通视频电话，并没有给她造成任何不便，却帮助了有需要的视障者。 她说，自己接听薇琪的求助信号时，正在上班发电邮。使用这个手机应用程式的好处之一，就是在自己方便的时候才帮助别人。

“帮我看一下”App自2015年年初推出后，立刻成为手机免费应用程式的新星。它致力于视障人士与视力正常人士之间的互助：当视障人士在生活中遇到困难，需要一双眼时，他们可以利用此款App，联络任何下载了此程式的志愿者，通过视讯电话借来视力。

视障人士生活中遇到的困难，很多时候相当简单：分清罐头里究竟是番茄还是水果、搞清楚冰箱里的牛奶是否过期、烤箱是否设定到了200度、等等。

“帮我看一下”推出4年来，曾获得众包服务设计大奖。到2019年年初，已经有184万视力正常人士登记为志愿者，而登记使用的视障人士至今接近11万人。

如今，这款App已经在150多个国家有志愿者，视障人士可以获得180多种语言的帮助，成为世界上最大的帮助视障人士的国际性电子社区。

“帮我看一下”App的问世最早始于2012年。汉斯·荣格·维博格（Hans Jørgen Wiberg）是一个丹麦人，他本身视力也有障碍。通过与丹麦盲人协会的合作，他发现盲人或者视力低弱的人们，一般只需要一点点帮助就能解决日常生活中的问题。

有一天，有个盲人朋友告诉他，打视频电话给那些可以提供帮忙的家人和朋友，让他萌生了“帮我看一下”App的念头。

视障人士

根据世界卫生组织的统计，全世界共有13亿人口有某种程度的视力障碍，其中约2.2亿人有中等到严重的视力障碍，而盲人的总数是3600万。

参照如此庞大的视障人士总数，使用“帮我看一下”App的视障人士并不多。早在2017年，汉斯·荣格·维博格在接受BBC采访时就曾表示，相比上百万的志愿者，他希望有更多的视障人士能使用这款App。

2018年年底，汉斯·荣格·维博格接受英国《经济学人》杂志采访时说，他对目前有近11万视障人士使用这款App感到特别高兴，但与全世界庞大的视障人数相比，“这只是很小的开始”。

“我们的主要目标就是让更多盲人能使用，因为有这么多人自愿提供帮助。” 他透露，自己经常收到志愿者的来信，问为什么这么久都没有收到任何救助信息。

他说，“我们有能力，可以帮助更多人。”