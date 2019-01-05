减肥技巧：让你选择更健康饮食的四个心理练习

图片版权 Getty Images Image caption 简单的大脑训练能让你挑选更健康的食物

新年伊始，许多人都立下健康瘦身的新年愿望。但关键是如何能把它付诸实现并持之以恒。

这里，我们为你介绍几个简单易行的心理训练，帮你实现这一宿愿。

根据世界卫生组织的统计，全球体重超标人口已经达到19亿，同40多年前相比增长了3倍。

但是美国耶鲁大学的研究人员说，健康饮食并不难， 关键取决于你大脑在选择食品时所形成的意识。

因此，他们推荐了几个能让你轻松改善饮食习惯的技巧，同时还能让你体重减轻。

而且，这些方法经过了验证，证明其有效。

想想不健康食品的坏处

图片版权 Getty Images Image caption 薯条、炸鸡和汉堡包

在进行实验时，研究人员让参与者注视非健康食品长达6秒钟。在这6秒钟的注视中，要把精力集中在这些食品的坏处上，比如这顿饭有多少卡路里，多么不健康等。

不仅如此，还要赋予联想，包括食品的味道以及口感等。

研究人员随后在让参与者填写对该食品多想吃时，同对照组相比，人们对该食品的渴望度下降了20%。

减少对非健康食品渴望程度是成功的第一步，因为研究发现想吃非健康食品的欲望和人们饮食习惯跟体重密切相连。

想象健康食品的好处

图片版权 Getty Images Image caption 通过心理训练，人们会觉得健康食品更好吃。

下一个实验正好相反，这次，科学家要求参与者盯着健康食品看6秒钟，并尽量想它们的好处。

其结果是人们对这种健康食品的食欲增长了14%。

这种短时间盯着健康食品，并积极想它们的好处就足以让人们更容易选择那些对健康有利的食物。

饭前大脑练习

图片版权 Getty Images Image caption 要在吃饭前进行心理练习

耶鲁大学科学家还研究了人们是否应该在进食前就开始做心理准备，以便在选择食物时更倾向于健康食品的问题。

这个实验让人们在吃饭前15分钟就开始阅读有关垃圾食品的种种负面影响，并进行心理暗示，吃了这些垃圾食品对身体的危害。

例如，看着非健康饭菜的照片，再想想把这些东西吃下去后的后果。

之后，研究人员再让他们在健康和非健康食品中进行选择时，就会有更多人愿意选择健康食品。

提前给大脑灌输健康食品的好处

图片版权 Getty Images Image caption 经过训练后的大脑可以让人少摄入卡路里

同样，科学家让参与实验者在饭前15分钟阅读有关健康食品对人有益的文章，并配以图片。

与此同时，大脑要集中精力想象健康食品的种种好处。

这样训练后，也会有更多人在随后挑选食品时选择那些健康食品。

从小事做起

图片版权 Getty Images Image caption 光凭运动减肥不足够

像任何事情一样，必须要从小事做起。像前面所说的心理训练，参与者经过这种训练后，平均少摄入了107卡路里。

不要小看这107个卡路里，一个人平均需要跑10分钟才能把它消费掉。

耶鲁研究小组的考贝尔说，即使一天中你能做一项有关食物的健康选择，从长远来看就可以帮你减掉不少份量。

实践证明，那些节食减肥的人一旦恢复日常定量，70%的人会在3到5年内把减掉的体重全部增回来。

因此，这一新技巧非常可贵，它可以帮助人们每天少摄入一点卡路里，日久天长将会效果显著。