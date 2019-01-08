人工智能：机器人冲击七大职业，看看有没有你

图片版权 Getty Images Image caption 会计工作每天跟数字打交道

如果你的工作无聊或是重复性较强，那就要注意了。在人工智能突飞猛进的时代，你的工作可能会受到机器人的威胁。

约翰·普利亚诺（John Pugliano）撰写了一系列有关人工智能方面的书籍，其中包括《机器人来了：人工智能时代的人类生存法则》。 他认为，任何循规蹈矩而且可预测性的工作在未来5-10年都将有可能被人工智能取代，至少在发达国家是这样。

普利亚诺开出一份受到机器人威胁的职业清单，其中包括一些迄今为止被认为是比较安全的职业，例如医生和律师，这种要求受过高资质培训的专业人士。这一点可能会让许多人吃惊。

但普利亚诺在接受BBC采访时表示，这不意味着医生和律师将会消失，但与之有关的一些重复性劳动部分将会减少。

以下是普利亚诺认为受到人工智能威胁的几大职业：

图片版权 Getty Images Image caption 普利亚诺认为未来家庭医生的人数将减少。

1. 医生

这听起来有点牵强附会，因为人们对医生的需求总是很大，特别是在全球人口老龄化日趋严重的情况下。

但普利亚诺认为，随着疾病诊断自动化的改进，某些医学领域将会受到威胁。

然而，他说，对急诊室医生和护理人员的需求仍将继续存在。此外，对像外科医生等专家的需求也将继续维持。

2. 律师

普利亚诺相信，未来从事文档处理和日常工作的律师将会大量减少。

那些不需要太多经验和专业知识的法律事务，更可能被人工智能电脑软件所取代。

图片版权 Getty Images Image caption 普利亚诺认为，只有更具创造性的建筑领域工作才能生存。

3. 建筑师

简单建筑物的设计已经由人工智能软件来完成。

普利亚诺认为，未来只有那些具有创造性和艺术技能的建筑师才能在企业中生存。

4. 会计

普利亚诺说，那些从事复杂税务领域的专业人士将不会受到影响。 但是，从事简单税务处理的工作人员将会消失。

5. 战机飞行员

无人驾驶飞行器（UAV），也就是无人机，已经取代了飞行员， 特别是在危险环境中。并且，随着未来战争更加自动化，这种情况将会持续下去。

图片版权 Getty Images Image caption 人工智能正在接管警察和侦探的监视工作

6. 警察与侦探

尖端监视跟踪技术系统已经取代警察和普通调查人员。

普利亚诺说，虽然这些工作不会消失，但对他们的需求将会大大减弱。

7. 房地产中介

传统的房地产中介经济利益将在人工智能时代受损，因为买家和卖家可以直接通过网站进行交易。

最有可能失去工作的是房地产中介的中层管理人员， 他们的工作其实已经在整体经济中受到冲击。

图片版权 Getty Images Image caption 人工智能和IT安全领域的开发人员将受到欢迎

新兴行业

普利亚诺说，虽然人工智能可能给一些行业带来冲击和威胁，但它也可能会创造出一些新的职位和行业。

例如，人工智能系统或软件的研制者、计算机算法的开发人员以及熟悉保护和维修系统的工程师等。

与此同时，人们对一些传统行业的需求将有增无减：水管工，电工和熟练的建筑工人等。