人工智能：机器人冲击七大职业，看看有没有你
如果你的工作无聊或是重复性较强，那就要注意了。在人工智能突飞猛进的时代，你的工作可能会受到机器人的威胁。
约翰·普利亚诺（John Pugliano）撰写了一系列有关人工智能方面的书籍，其中包括《机器人来了：人工智能时代的人类生存法则》。 他认为，任何循规蹈矩而且可预测性的工作在未来5-10年都将有可能被人工智能取代，至少在发达国家是这样。
普利亚诺开出一份受到机器人威胁的职业清单，其中包括一些迄今为止被认为是比较安全的职业，例如医生和律师，这种要求受过高资质培训的专业人士。这一点可能会让许多人吃惊。
但普利亚诺在接受BBC采访时表示，这不意味着医生和律师将会消失，但与之有关的一些重复性劳动部分将会减少。
以下是普利亚诺认为受到人工智能威胁的几大职业：
1. 医生
这听起来有点牵强附会，因为人们对医生的需求总是很大，特别是在全球人口老龄化日趋严重的情况下。
但普利亚诺认为，随着疾病诊断自动化的改进，某些医学领域将会受到威胁。
然而，他说，对急诊室医生和护理人员的需求仍将继续存在。此外，对像外科医生等专家的需求也将继续维持。
2. 律师
普利亚诺相信，未来从事文档处理和日常工作的律师将会大量减少。
那些不需要太多经验和专业知识的法律事务，更可能被人工智能电脑软件所取代。
3. 建筑师
简单建筑物的设计已经由人工智能软件来完成。
普利亚诺认为，未来只有那些具有创造性和艺术技能的建筑师才能在企业中生存。
4. 会计
普利亚诺说，那些从事复杂税务领域的专业人士将不会受到影响。 但是，从事简单税务处理的工作人员将会消失。
5. 战机飞行员
无人驾驶飞行器（UAV），也就是无人机，已经取代了飞行员， 特别是在危险环境中。并且，随着未来战争更加自动化，这种情况将会持续下去。
6. 警察与侦探
尖端监视跟踪技术系统已经取代警察和普通调查人员。
普利亚诺说，虽然这些工作不会消失，但对他们的需求将会大大减弱。
7. 房地产中介
传统的房地产中介经济利益将在人工智能时代受损，因为买家和卖家可以直接通过网站进行交易。
最有可能失去工作的是房地产中介的中层管理人员， 他们的工作其实已经在整体经济中受到冲击。
新兴行业
普利亚诺说，虽然人工智能可能给一些行业带来冲击和威胁，但它也可能会创造出一些新的职位和行业。
例如，人工智能系统或软件的研制者、计算机算法的开发人员以及熟悉保护和维修系统的工程师等。
与此同时，人们对一些传统行业的需求将有增无减：水管工，电工和熟练的建筑工人等。