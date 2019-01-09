素食风靡全球 你需要了解的几大原因

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近年来，越来越多的人成为素食者（vegetarian)或者全素食者（又称纯素食者vegan)。

有关素食方面的各种问题也是去年一年人们在谷歌上搜索最多的条款。

食素正在逐渐形成气候，素食饮食正在横扫全球，变得日益流行起来。

素食与全素食

图片版权 Getty Images Image caption 坚果可以为素食者提供蛋白营养。

首先，素食和全素食是有区别的。素食者可能不吃肉类和家禽等动物，（但有些素食者还可能吃鱼类和海鲜）但却吃鸡蛋、牛奶等动物产品。

全素食者则比较严格，他们完全杜绝食用一切含有动物原料的食品，包括奶制品、鸡蛋、蜂蜜及动物凝胶制品等。

他们只吃以植物做原料的饮食（plants-based diets）。

图片版权 Getty Images Image caption 一些素食者拒绝穿羊毛衫等用动物皮毛做成的衣物。

有些严格的全素食者则更进一步，他们还不购买和使用含有动物成分的产品，例如化妆品和用动物皮、毛制成的衣物等。

更有一些全素食者不养宠物，而且特别反对那些从宠物商店购买来的宠物。

素食者更健康？

图片版权 Getty Images Image caption 素食食品有益健康

由于素食的流行，BBC电视节目《相信我，我是医生》（Trust Me I'm A Doctor）节目组去年特地做了一个素食试验，由加尔斯·杨（Giles Yeo）医生亲自尝试，看看一个月全素食是否让他更健康？

一个月下来，他的体重下降了4公斤，腰带小了一号。胆固醇也减少了12%。

与此同时，在综合了过去多次研究结果显示，素食的确有益健康。因为，全素食者或半素食者罹患心脏疾病和癌症的机率较低。

图片版权 Getty Images Image caption 没有动物产品也可以做素食蛋糕

但是，结论也指出素食并不能让人类更长寿。

而且，如果是全素食者必须要注意某些营养成分的摄入，尤其是维生素B12和维生素D，因为这些营养主要存在于以动物为原料的食物中。

当然，通过精心规划食谱，素食者也能获得人体所需的这些营养，或是直接吃维生素补充剂。

为什么食素？

Image caption 好莱坞影星布莱德‧皮特是素食者

越来越多人尝试素食，或出于健康原因、或出于环保意识以及对动物的热爱等。

此外，素食越来越盛行也跟名人效应有关。世界上食素的名人很多，从美国前总统比尔·克林顿到好莱坞影星布莱德‧皮特(Brad Pitt)大有人在。

华人世界中的素食名人也越来越多，其中包括广为人知的香港歌手刘德华和张学友等。

与此同时，全素食餐厅、咖啡馆也越来越盛行。西方国家的超市和小吃店都有素食食品柜台。

图片版权 Getty Images Image caption 宣传素食

随着味道和工艺的不断改进，提升了素香肠、素食肉等的味觉和口感。这无疑都为素食者或是想转为素食的人提供了方便条件。

值得关注的一点是，素食者不仅局限于不吃动物产品的表面现象。他们往往更关心动物的福祉，所以具有更深层的含义在里面。

华人与素食

Image caption 许多人是无肉不欢。

中国素有“民以食为天”的饮食文化。华人讲究饮食，号称有八大菜系，饮食传统历史悠久且博大精深。

但是，有证据表明，近年来越来越多中国人开始选择素食。

美国一家叫livekindly的网站发表文章称，越来越多的中国消费者因担心摄入太多肉类而影响健康和环保，而主动减少吃肉。

无论你是否考虑转向素食，最重要的是尊重对方的饮食习惯。

如果你无肉不欢，或许可以考虑一周当中有一、两天不吃肉或是少吃肉。