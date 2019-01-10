加拿大侦测到来自外太空的神秘电波

图片版权 Getty Images Image caption 示意图：一顆具有强劲磁性的中子星在快速旋转。这有可能是快速电波爆发出现的原因。

天文学家表示，位于加拿大的一个天文望远镜，侦测到来自外太空的电波。

目前仍未清楚电波的源头及性质。

侦测到的13个“快速电波爆发”(Fast radio bursts, 又称FRBs)﹐均来自距离地球15亿光年以外的同一源头，是地球有纪录以来第二次收到同类型的“快速电波爆发”。

“我们知道这不是个别事件，在太空或会有更多同类型电波，”卑斯大学（University of British Columbia）天体物理学家史达尔斯说。

“如果接收到更多电波，我们将有更多资料研究，解开太空之谜”

位于加拿大卑斯省奥卡纳根谷的CHIME天文望远镜，由四个100米长的半圆柱形接收器组成，每天都会扫描整个北半球上空。于2018年落成后立刻接收到13个“快速电波爆发”，以及“重覆电波”。

图片版权 CHIME experiment Image caption 加拿大CHIME 电波望远镜

研究结果于科学期刊《自然》发表。

“我们发现第二波的循环电波，其特性与第一波的循环电波非常相似。”麦基尔大学的坦都卡说。

“这令我们更了解循环电波的特性。”

“快速电波爆发”是短暂而明亮的电波，科学家目前认为电波来自宇宙的某处。

目前为止科学家接收到约60个“快速电波爆发”及两次“循环电波”。

他们认为在地球上空，每天有可能会有上千个“快速电波爆发”，而目前有不同的理论解释“快速电波爆发”出现的原因，包括“两颗中子星合并在一起”、“一颗中子星在强烈的磁场快速旋转”及少数人认为的“外星飞船”。