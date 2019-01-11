警惕健康健身APP可能带来的几大安全隐患

图片版权 Getty Images Image caption 各种各种的健康软件

随着科技的发展和应用，智能健康软件（APP)已经成为现代人生活中不可缺少的一部分。

比如，人们平时使用的各种测量和跟踪人体健康状况的智能手表、手机软件、计步器等都是数字健康（digital health) 产业的一部分。

据估计，在 Google Play 和 Apple Store可供人们下载的健康软件超过20万个。

根据咨询公司全球市场透视（Global Market Insights）的预测，到2024年，该行业市场价值将会达到3790亿美元。

但随着数字健康产业的扩大，人们也开始担心其可能带来的安全隐患。

治药公司Otsuka的数字医药业务开发副总裁巴尔迪表示，这些软件通过感应器、追踪装置以及数据收集工具等可以监视使用者的健康情况、发现异常以及帮助人们改善生活质量。 同时，也可以帮助软件公司识别未来影响我们如何治疗和控制疾病的趋势等。

但问题是，这些汇总你个人健康数据的APP也可能对你有不利的一面？

图片版权 John Hancock Image caption John Hancock保险公司目前只提供监视用户健身嗜好的互动式新型保险政策。

人身保险额可能会增加

John Hancock是美国一家有着百年历史、管理万亿资产的人寿保险公司。

去年9月，它宣布停止承保传统寿险，转而销售基于可穿戴设备、跟踪健身和健康数据的互动式新型保险。

John Hancock的宣布可谓一石激起千层浪。

该保险公司为那些生活方式更健康的客户提供折扣以及礼物作为奖励。

他们说，有数据显示，使用互动式新型保险政策的人要比其他投保者多活13到21岁。

但一些保险专家认为，这一决定可能让保险公司利用跟踪数据惩罚那些未能达标的用户，例如提高他们的保险金额。

John Hancock解释说，强制性互动政策计划是由客户需求驱动的。该公司称，在过去3年中，使用健康数据跟踪的人数增加了700％。

该公司负责人之一表示，他们很骄傲成为拥抱时代潮流的引领者。

John Hancock目前是美国唯一一家提供这种互动保险政策的保险公司。

图片版权 Getty Images Image caption 使用睡眠监测器的男子

用户被监视

数百万有睡眠呼吸暂停症或是有呼吸问题的人使用持续性正压呼吸器(CPAP）。

但这种机器非常昂贵，通常由公共医疗部门提供。

美国国家公共广播NPR调查发现，一些健康保险公司为用户提供互动式CPAP，但保险公司在获得了用户的数据后，则会根据这些数据拒绝再为一些“不符合规则”的用户提供设备。

德国一家数据公司还发现，医疗保健网站使用互联网跟踪软件对用户浏览内容和历史进行监视，而许多用户根本不知情，他们在网上浏览的信息受到监视。比如，一些人上健康网站是为了查询一些有关癌症的建议等。

自我诊断

由于互联网和资讯的发达，人们可以在网上查询关于各种疾病的症状和迹象。

然而，一些公司更往前推进了一步。他们推出了各种APP、工具、设备，可以让用户自我扫描和测试。

就连英国公共医疗系统也推出了一款虚拟助手APP，旨在帮助在医护人员人手不足时“过滤掉”一些无关紧要的预约。

有了这些种种APP之后，2016年根据英国皇家药学会的一次调查显示，一半以上的英国成年人有问题时宁可使用互联网上的信息，也不去看医生。

另外一个调查发现，越来越多的年轻人更愿意相信他们在网上查到的信息，而非医护人员。

但健康网站的信息并不总是正确的，尽管英国卫生当局对此曾发出过警告。

根据对23个健康网站所做的调查发现，用网站上的信息诊断病例的准确率只有34%。

图片版权 Getty Images Image caption 黑客可能攻击你的个人健康资料

黑客威胁

数字健康最大的担忧是病人大量资料被收集汇总。他们是否会受到网上黑客的攻击呢？

不久前，黑客曾攻入新加坡政府卫生部门的数据库，获取了150万人的个人信息，占新加坡人口的四分之一。

在西方，虽然目前还没有发生与医疗保健行业相关的数据泄露情况，但未来谁也不敢担保。

图片版权 Getty Images Image caption 可穿戴的跟踪装置

利弊争议

这些健康及健身APP真的能改善人们的健康吗？ 人们对此褒贬不一。

例如，2017年弗吉尼亚联邦大学的一份研究发现，卡路里计数APP和健身追踪技术APP与进食障碍之间的关联。

但另一方面，英国的研究同时显示，健康APP的使用减少了住院率以及住院时间等。

另外，据澳大利亚邦德大学调查发现，在23个健康软件中只有一个叫GetHappy的APP可以满足严格的学术标准。

其中，一个由瑞典政府研制的帮助大学生少喝酒的软件，实际上倒让男性大学生喝的更多。

图片版权 Natural Cycles Image caption 监视排卵装置

适得其反

避孕软件Natural Cycles是得到许多国家认可的首个“数字避孕药”。它的用户有70万，遍布200个国家。

它使用的原理是基于女性自然生殖周期，因此无需使用激素方法。它甚至获得了美国食品药品监督管理局的批准。

然而，研制该软件的公司和该款软件自去年7月份以来却受到猛烈攻击，原因是在瑞典斯德哥尔摩一家医院里进行堕胎的668名女性中，有37位使用该软件。

图片版权 Natural Cycles Image caption Natural Cycles的联合创始人之一Elina Berglund

英国当局则在去年8月以“误导”和“过渡夸张”为由，禁止在脸书上刊登该款软件的广告。

为此，该公司在8月份的一份声明中表示：“没有任何避孕药是100%有效。意外怀孕是任何避孕措施失败所导致的不幸风险”。

但该公司同意在使用说明书和应用程序中澄清意外怀孕的风险，以提醒用户。

同时，它还发表声明表示，将会继续跟踪报告意外怀孕的案例等。