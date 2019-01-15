观潮：美国、中国及科技界的下个动作

图片版权 Getty Images Image caption 虽然没有派人发表主旨演讲，但今年华为在CES仍然吸引了不少目光。

在拉斯维加斯会议中心举行的2019年国际消费电子展（CES）上的一角，一排华为Mate 20智能手机整齐摆放在一起，闪闪发亮。

这是交易展上常见的景象，但由于并没有多少美国人买过这些手机，这一幕略微有些超现实。由于美国安全部门担心华为手机可能被中国当局监控，目前美国运营商不销售华为手机。

虽然华为首席财务官孟晚舟因涉嫌银行欺诈面临可能被引渡至美国的未来，而且美中贸易关系持续紧张，但华为仍然决定在CES上用一些方法推广自己的产品。

“他们来这里是出于商业目的，”CES主办方美国消费者技术协会（Consumer Technology Association）总裁盖瑞·夏培罗（ Gary Shapiro）史蒂夫·凯尼格说。

“因为在这里他们可以见到来自全世界的买家。”

缺席的公司

但夏培罗可能有点过于自信了。已经有不少明显迹象表明，至少在今年，一些最知名的中国公司选择不参加这个美国顶尖科技展。

比如总部设在深圳的中兴（ZTE），自2011年起每年都会参加CES，但在今年的展会上完全不见踪影，而原本中兴在今年的参展商榜上有名。中兴没有解释为什么缺席今年展会，但去年特朗普签署命令禁止美国政府和其他参与公共项目的公司使用中兴设备可能是一个原因。

虽然华为在这次展会上有一个展台，但该公司没有任何高层现身。与此形成鲜明对比的是，去年华为最重要的高管之一余承东还曾前来发表主旨演讲。

更广泛来讲，美国消费者技术协会表示，目前判断中国参展方数量增减情况还为时尚早，要等参展方审核结果出炉后才能知道。

然而该协会也对BBC称，从现场空间看，中国公司所占的面积与2018年相近，大约占整个会场的13-14%。像阿里巴巴、京东、联想及大疆等公司均占据黄金位置。

贸易战

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本月初，一则消息震惊了科技界：苹果公司（Apple）宣布大幅下调收入预期。

苹果总裁蒂姆·库克（Tim Cook）称中国经济波动是造成这种情况的主要原因，表示迫在眉睫的美中贸易关税已经产生影响。

大部分分析人士预计，苹果不会是出现这种情况的个例。毕竟iPhone销量下降意味着中国生产的iPhone数量减少。在错综复杂的供应链和来自全世界的零部件供应商面前，所谓“美国”或“中国”手机的概念在某种程度上显得有些荒谬。

因此全世界的科技公司都在密切关注着美中两国贸易谈判的结果。如果双方在3月1日前无法达成协议，更多的关税措施将会开始生效。

如果那样，商界人士会认为，领导层的改变或许可以修复两国经贸关系的损坏。

“我不得不说，（特朗普）政府是造成目前局面紧张的部分原因，”弗雷斯特研究公司（Forrester Research）分析师弗兰克·吉利艾特（Frank Gillet）表示。

“因此，如果这个政府发生改变，我们将会有复原的机会。”

即使贸易争端消失，两个超级大国间对新技术应用的怀疑也仍将存在。

过去10年间，中国科技产业突飞猛进。中国摆脱了物美价廉制作商的头衔，也逐渐脱去了抄袭西方创意的帽子。

华为将“中国制造”变成了“中国设计”。其产品质量上乘，技术具有革新性，且价格通常远远低于苹果同类产品。

图片版权 Getty Images Image caption 中国手机制造商的竞争力越来越强，小米已经发布可以支持5G的手机。

这打乱了全球智能手机市场的秩序。在全世界智能手机销量方面，华为仅次于三星，位居第二。中兴、小米等其他中国品牌的销量也十分不错。

智能手机只是一个开始，下一个主要技术革新便是对5G技术的大规模应用。5G的下载速度可以达到4G移动网络的20倍。

要实现这一目标需要大量新的网络基础设施建设。华为已将自己定位为全球设备的主要（甚至是主导）供应商。

“华为是5G的唯一真正的供应商，”华为安全业务发言人安迪·普迪（Andy Purdy）表示。

“其余人都在努力追赶华为的步伐。”

“美国的敌意”

图片版权 Getty Images Image caption 一些中国公司认为，特朗普政府正在破坏他们的生意。

美国政府已经阻止该国5G业务使用华为设备，有报道称美国还在要求其他盟友采取同样行动。这个禁令还将其他一些中国公司牵涉其中。

华为认为这是反竞争的举动。

“自2018年初以来，美国政府一直在全球范围内对华为表示敌意，”普迪称。

他表示目前的政治姿态阻碍了真正的进步。

“我们很清楚，无论产品存在什么真正的网络安全隐忧，我们都可以做出回应。但我们必须要通过对话来回应这些问题。”

普迪表示，全世界有很多国家选择采用华为技术，其中包括英国。

不同的哲学

美国究竟是否会对中国公司完全开放呢？

这个问题越来越难回答。中国现在正大步赶超，逐渐越过西方成为全球创新的中心。

如何获取和处理个人数据对未来的科技界至关重要，而在CES上，我们可以看到的突破性技术却不那么明显。

下一个重要的事物可能不会是一项产品，而是一种哲学。对于社会繁荣来说，创新和自由究竟哪个更重要？

“中国人对隐私的态度正在帮助他们更快前进，”普迪说。

“我会捍卫我们欧洲和美国在自由和个人权利方面的立场，但我同时认为，自由和个人权利必须与创新与竞争的需要达成一种平衡。”