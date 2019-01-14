图片版权 EPA Image caption 沃森博士2007年提出过类似的主张，但随后道歉。

因多次发表种族决定智商的言论，曾获诺贝尔奖的美国科学家詹姆斯·沃森（James Watson）被剥夺多项荣誉称号。这位DNA研究的先驱者在电视节目中提到一种观点：即基因会导致智商测试中黑人和白人的差异。

冷泉港实验室（Cold Spring Harbor Laboratory）表示，这位90岁科学家的言论“毫无根据而且鲁莽”。

沃森博士2007年提出过类似主张，但随后道歉。

他于1962年与莫里斯·威尔金斯和弗朗西斯·克里克共同获得诺贝尔奖。1953年他们发现了DNA的双螺旋结构。2014年，沃森博士卖掉金牌，称他发表种族言论后被科学界排斥。

此前他曾发生车祸，目前正在一家养老院康复。据说他目前对周围环境的认知“非常小”。

2007年，这位曾在剑桥大学卡文迪许实验室（University of Cambridge's Cavendish Laboratory）工作过的科学家告诉《泰晤士报》，他“对非洲的前景一直很悲观”，因为“我们所有的社会政策都是基于他们和我们一样聪明的事实，但所有的测试结果都表明这不是真的”。

虽然他希望人人平等，但他补充道：“那些不得不与黑人雇员打交道的人发现这不是真的”。

发表这些言论后，沃森被解除实验室负责人等所有行政职务。在书面道歉后，他得以保留荣誉头衔。

但冷泉港实验室表示，他现在不再拥有这些头衔。因为他在本月初美国公共广播公司PBS播出的纪录片《美国大师：解读沃森》中表达了同样的观点。

该实验室在一份声明中说： “沃森博士的言论应该被谴责，根本没有科学依据。”实验室表示，沃森的道歉不再得到认可。

沃森于1968年成为冷泉港实验室的董事，1994年成为主席，十年后担任名誉主席。据美联社报道，实验室旗下的一所学校以他的名字命名。

在接受新闻机构采访时，沃森的儿子鲁弗斯（Rufus）表示，沃森博士的言论“可能会使他成为一个偏见和歧视的人”，但事实并非如此。

“这些（言论）只代表他对遗传学的狭隘解释......我父亲视整个实验室为生命，但现在实验室认为他是个麻烦。”