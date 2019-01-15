图片版权 AFP Image caption 如图片左侧显示，“嫦娥四号”携带至月球的棉花种子已经发芽。

中国国家航天局日前表示，“嫦娥四号”携带至月球的一批种子已经发芽。这是月球上首次有生物体生长，被视作人类迈向长期太空试验的重要一步。

“嫦娥四号”是首次造访月球背面的人类探测器，其于1月3日着陆，携带了一系列用来分析该区域地质特征的探测仪器。

此前人类也曾在国际空间站内培养植物，但在月球上尚属首次。

具备在月球上种植植物的能力对于前往火星等长期太空任务至关重要。一次火星之旅可能需要花费两年半的时间，如果可以种植植物，宇航员便可能在太空收获自己的食物，减少返回地球重新补给的需求。

Image caption 月球表面图像

此次“嫦娥四号”搭载了棉花种子、土豆种子、酵母及果蝇卵等生物。植物被放置在探测器内一个密封罐内，这些作物将尝试自行形成一个迷你生物圈，生物圈内将是一个人为且自给自足的环境。

月球会因此被污染吗？

保罗·林孔（Paul Rincon），BBC新闻网科技编辑

“嫦娥四号”着陆器上的月球迷你生物圈试验旨在测试光合作用和呼吸作用，也就是活着的生物体生产能量的过程。整个试验在一个高18厘米、重3千克的罐中进行，28所中国大学参与设计。

罐中有空气、水及营养物质帮助生物体生长。但中国科学家表示，试验的一大挑战是保持适宜生长的温度，月球温度可能在摄氏零下173度至100度甚至更高温度范围内波动。

科学家们还必须对湿度和营养成分加以控制。一些人提出，这个试验是否可能“污染”月球，但科学家普遍对此不太担心。同时值得强调的是，阿波罗号宇航员已经在月球上留下了近100袋人类垃圾。

包括新华社在内的中国官方媒体周二报道称，其中棉花种子已经开始发芽。

《人民日报》在推特上公布了发芽照片，表示这是“人类首次在月球上完成生物试验”。

你的器材不支持播放多媒体材料 中国“嫦娥四号”着陆成功 首度披露月球背面图片

澳大利亚天文台天文学家弗莱德·沃森（Fred Watson）向BBC表示，这一进步是“好消息”。

“这表明未来在受控环境中，宇航员尝试在月球上自行种植作物将不会是特别难以解决的问题。”

“我认为许多人有兴趣将月球作为前往火星等目的地的中转站，因为月球离地球相对更近，”沃森称。

“嫦娥四号”试验总设计师谢更新对《南华早报》表示，该团队已经将未来在太空的生存情况纳入考虑范围。

“了解这些植物在低重力环境下的生长可以使我们为未来建立太空基地奠定基础，”他说。

图片版权 CLEP Image caption “嫦娥四号”在月球着陆后，种子开始发芽。

谢更新还称，棉花最终可以被用于制衣，而土豆可以为宇航员提供食物来源，油菜籽可以用来制油。

新华社表示在此次由地球前往月球的20天旅途中，这些种子在“生物技术”作用下处于休眠状态，直到地面控制中心向探测器发送浇水指令后才开始生长。

新华社称，“嫦娥四号”探测器已拍摄约170张照片并传回地球。

上周五，中国探月工程（CLEP）公布“嫦娥四号”拍摄的多张照片，其中包括着陆月球的全景图像以及一段着陆视频。