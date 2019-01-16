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关于英国性行为的调查显示，过早作性事失去贞操是令英国年轻人最后悔的事情。本周英国的“性态度及性生活型态之国家研究”调查表明，超过一半年轻女性（52%）和近一半的青年男性（44%）第一次性行为后都觉得他们没有准备好。

一小部分人认为他们第一次性行为“时机不对 ”。但是接受调查的人并不希望他们更早发生性行为，他们后悔没有再等等。

专门研究性，性别政治的自由撰稿人法兰吉·库克尼（Franki Cookney)在《独立报》撰文说，她个人认为最好把那些早期草率而行的性行为忽略不计，享受性行为才算数。她从来不认为她的第一次有什么了不起，和很多人一样，令人兴奋和满足的性交经验才是重要的第一步。

法兰吉·库克尼女士承认，并非所有人都有这种满足的性经历。显然许多年轻人对于他们的第一次性体验感到尴尬，因此才有开始性交“合适的年龄”的讨论，但这都无济于事。

图片版权 Twitter Image caption 自由撰稿人法兰吉·库克尼认为“贞操”观念是无稽之谈

压力下初次性交

调查显示，1/5的女性受访者和1/10的男性受访者都说，他们和他们的性伴侣在进行初次性行为时，愿意程度并不相同，这表明一些人感受到压力后才性交。

法兰吉·库克尼认为，要减少年轻人的压力，需要改变观念。她认为，首先要抛弃"童贞"的概念，仅仅因为同另外一个人的生殖器接触就产生永远失去了处男/处女身份的想法，实际上加剧了性歧视或有害的典型看法。

她说如果人们摒弃了关于“第一次”（性交）具有改变生活主要意义的看法，也许年轻人就不会觉得受到压力要尽早获得性体验，也不会因为体验了性事而负疚。

其次，她还建议要扩大性的定义。谈论性和破处往往被和异性间的交媾相联系，其实就对大部分女同性恋者，男同性恋者，双性恋者与跨性别者等少数性群体中的年轻人产生了排斥，因为那样讲似乎就等于说，同性恋青少年的性体验不重要，也等于说他们的性事不是真正的性行为。

这个调查并没有包括女同性恋者，男同性恋者，双性恋者与跨性别者等少数性群体的看法，诸如他们是否认为需要延缓体验性事。如果把性定义扩大了，就能把更多内容包括进来，能支持少数群体在何时开始性体验做出更明智的选择。

女性口交的压力

年轻人通常受到压力去体验性活动，另外的一些压力也被忽视。如佩吉•奥伦斯坦（Peggy Orenstein）在她的书《女孩的性福课》中说，越来越多的少女被要求去口交，部分原因是那被认为“不算性交”。当我们把这些性活动都包括到初次性行为的范围内，就能让年轻人做出自己的选择，他们自己决定哪些性事“算数”。

《独立报》文章还说，必须讨论快感问题，因为80%的女性不能通过“插入”性交达到高潮。如此狭窄的性交定义就等于对她们说，她们不要指望从初次性交中得到快感。这也就难怪为什么这么多女性后悔发生初次性交。

参与"性态度及性生活型态之国家研究"的麦丽莎·帕尔默博士（Melissa Palmer）说，研究发现支持以下看法，即在初次性交中，年轻女性比年轻男性受到伴侣的压力更大。

图片版权 Getty Images Image caption 进行初次性事前要问自己以下问题：是否觉得合适？是否爱自己的伴侣？是否讨论过试验避孕套防止病菌病毒？.......

在此问题上，在法兰吉·库克尼认为，关键是要停止让女孩承担为性事把关的角色。当人们把性交看作男性从女性那里寻求许可的某种事情的时候，就间接地促成了（对女性）压力和强制。

在法兰吉·库克尼看来，性事只不过是人类众多社会交往活动的一种，应该是互惠互愿的事情。承认这点才能进行更好地讨论，比如谈论性的界限，让当事人更能承认或应允性事。

初次性事何时开始？

她认为什么时间开始性事完全取决于个人。但是对性事和性快感进行更广泛地讨论才能让我们不要局限于所谓“第一次”，给年轻人更多支持，帮助他们弄明白需要面对的是什么，以及什么时候开始最合适。

英国的最低合法性行为年龄为16岁，即16岁或超过16岁的人同意性行为，其个人自由表达意志在法律上才被承认。

“性态度及性生活型态之国家研究”的发起人之一威灵斯教授（Kaye Wellings）说，法律规定的最低年龄并不能说明当事人是否已经准备好作性事。她说每个人都不一样，有些人15岁就已经准备好，有些18岁还没有准备好。

BBC报道引用国家医疗保健（NHS）提供的资料建议，何时进行初次性事，要问自己以下问题：是否觉得合适？是否爱自己的伴侣？是否讨论过试验避孕套防止病菌病毒？是否采取了避孕措施？在性交过程中改变主意说不，双方是否都可以接受？

如果对所有问题的回答都是肯定的，那你可能准备好初次性事了。

最后来看看下面的问题，如果有一个回答是肯定的，那说明性交时机还不成熟：我是否感受到了来自伴侣或朋友的压力？过后是否会后悔？作性事是否只是为了对朋友炫耀或跟他们一样？作性事只是为了留住伴侣？