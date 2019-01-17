Image caption 寄居蟹在性交的时候其居所特别容易受到侵害。

寄居蟹演化出超长阴茎，这样在性交的时候就不要担心丢掉自己的蜗居。

最新的研究表明，以贝壳为家的甲壳类动物生长更大阴茎的几率更大，这样他们在性交的时候就不需要离开甲壳，不要担心失去自己珍贵的居所。

即使那些拥有不那么珍贵，“容易被盗的”寄居所的甲壳类动物的阴茎也超过那些不携带壳的同类。

美国新罕布什尔州达特茅斯大学的莱德尔（Mark Laidre）在“皇家学会开放科学”期刊上发表论文探讨了这个以前很少触及的领域，动物寄居所及其阴茎演变的关系。

根据私处是为了私有财产”的假设， 寄居蟹在性交的时候其居所特别容易受到侵害。

按照生殖需要，两只蟹要先把甲壳打开，面对面，他们需要“至少部分”从“家”里出来。然后雄蟹把精液射入母蟹的壳中。

Image caption 由于自然环境遭到人类破坏，一些寄居蟹找不到合适的壳，而被迫寄居在包装塑料和其他包装垃圾里面。

接着莱德尔推论说“为了防止性交时财产被盗，（寄居蟹）通过进化增大了阴茎”，这样雄蟹和雌蟹性交就不必离开自己的贝壳蜗居。有特长阴茎的寄居蟹能在接触性伴的同时，用身体牢牢控制属于自己的财产。

寄居蟹“改造”了贝壳内部，他们离开贝壳居所，就会干枯，在24小时内死去。

为了测试他的假设，对300多只9种不同的寄居蟹的阴茎和身体比例作了测量。

所有的测量都没有针对活体动物进行，都是对博物馆里的动物标本进行的。

莱德尔在论文中说，他发现寄居蟹的阴茎长度和他们寄居贝壳的珍贵程度成正比。

“携带更珍贵，更容易被盗窃的财产的物种，它们的阴茎大小超过了那些携带不那么珍贵，不容易被盗走财产，或者根本没有财产的物种。”

莱德尔还说，寄居蟹具有更大阴茎可能是自然演化的结果，目的是“方便安全的性交”，它们“把阴茎伸到贝壳外进行性交”，这样就能保护自己的蜗居。

寄居蟹因为常寄居于死亡软件动物的甲壳内保护其柔软的身体，因而得名。一些寄居蟹还在不可移动的壳中居住，如其他腹足类动物，珊瑚和海绵留下的固定物体中。

由于自然环境受到人类活动破坏，一些寄居蟹找不到合适的壳，只能寄居在包装塑料和人类其他包装垃圾里面。