图片版权 NASA Image caption 巴斯·艾德林在登月时被月球的空灵景象所震撼。

一些企业正在研究从月球表面开采出珍贵矿藏的可能性。那关于人类在月球上的开采权，到底有什么样的规则？

将近50年前，尼尔·阿姆斯特朗（Neil Armstrong，岩士唐）成为第一个踏足月球的人类。当时这名美国太空人在月球上说出了一句名言：“这是个人的一小步，却是人类的一大步。”

随后，他的同僚巴斯·艾德林（Buzz Aldrin）从着陆器上下来，两人一起在月球表面的撞击盆地“静海”（Sea of Tranquility）上走过。艾德林从“鹰号”（Eagle）登月舱上走下来时，他看着眼前一片空灵的景象，感叹说：“真是壮观的荒原（Magnificent desolation）。”

在1969年7月的阿波罗11号登月任务之后，月球基本上就很少再有人类踏足——在1972年之后，就没有人类再登陆过月球。不过，这一点可能会在不久的将来发生改变，因为有好几家公司都表示有兴趣在月球进行开采，而且有可能要从月球表面进行钻探，寻找包括金、铂金以及在电子产品中广泛应用的稀有矿物等。

本月较早前，中国的“嫦娥四号”登月探测器在月球的远端（即背向地球的一面）着陆，并且成功在月球表面通过一个人造生物圈培养了一株棉籽。现在，中国希望在月球上建立一个研究基地。

日本公司iSpace则正在计划建立一个“地月交通平台”，并在月球上进行“极地水”探索。

一切看似是势在必行。那么，有没有规则去确保艾德林所感叹的荒原奇景能够不受破坏？ 地球唯一的自然卫星将会卷入一场商业和政治驱动的陆地和资源争夺？

早在冷战时代的太空探索之初，航天机构可能直接获得外星球资源所有权就已经是成为一个潜在的问题。在美国太空总署计划第一次载人登月任务时，联合国就已经制订了一份《外层空间条约》（Outer Space Treaty）。该条约于1967年由包括美国、苏联及英国在内的多个国家联合签署。

该条约指明：“不得通过提出主权要求，使用、占领或以其他任何方式把包括月球和其他天体在内的外层空间据为己有。”

太空事务的专业顾问公司艾尔登顾问公司（Alden Advisers）的总监乔安妮·惠勒（Joanne Wheeler）形容联合国的这份条约是“太空的《大宪章》”。它令阿姆斯特朗以及他的后来者们所做的在月球上插上国旗的做法变得“没有意义”，因为它不会因此赋予个人、企业或者国家任何“相关权利”。

在实际操作层面上，月球的土地所有权和开采权在六十年代末期没有成为实质性的问题。不过，随着技术发展，通过开采月球资源来获取利润，哪怕仍然有一段距离，但已经成为越来越有可能实现的愿景。

1979年，联合国又制定了《关于各国在月球和其他天体上活动的协定》（Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies），即所谓的《月球协定》。这一协定规定，空间探索必须用作和平用途，而任何人计划建设太空站，必须向联合国汇报空间站的具体位置和建立的理由。

协议还指出“月球及其自然资源均为人类共同继承财产”，并且在月球资源开采切实可行之前，就要先制定相关的国际协定。

不过，《月球协定》的问题在于，只有11个国家承认。法国是其中一个，印度也是一个。而在太空领域占据最主要地位的几个国家——包括中美俄——都未有承认该协议。英国也没有。

而惠勒表示，无论如何，要履行协定内的规矩“不是那么容易”。各个国家各自将他们签署的文件条款纳入到本国的法律，并且自行承担要求企业和个人遵守规定的责任。

图片版权 Getty Images

《太空法期刊》（Journal of Space Law）的前主编乔安妮·艾琳·加布里诺维茨教授（Prof Joanne Irene Gabrynowicz）也同样认为，国际协议“无法提供保证”。法规执行是“政治、经济和公共意见的一个复杂的综合体”。

而目前现有的各种禁止任何一国对天体提出主权要求的协定，也在近年遇到更多的挑战。

2015年，美国通过了《商业太空发射竞争法案》（Commercial Space Launch Competitiveness Act），承认美国公民个人有权拥有任何自行从天体行星开采的资源。该法案对月球并不适用，但是该原则在未来得到扩展并非不可实现的事情。

天空开采企业行星资源公司（Planetary Resources）的联合创始人埃里克·安德森（Eric Anderson）形容该立法是“历史上对财产所有权最伟大的认可”。

2017年，卢森堡通过了该国自己的法案，向个人对太空资源的所有权给予了同样的认可。副总理施奈德（Etienne Schneider）表示，这会令他的国家成为“欧洲在这个领域的先锋和领导者”。

开拓和赚钱的意愿已经存在，而各国似乎也变得更加愿意在这方面向企业提供帮助。

英国的纳勒迪太空法规与政策（Naledi Space Law and Policy）律师事务所的律师海伦·恩塔贝尼（Helen Ntabeni）表示：“很明显，不管意图是将资源带回地球还是存放在月球上供月球生产所用，开采月球都绝对会带来伤害。”

她还表示，可以说美国和卢森堡已经“强行”突破了《外层空间条约》的约束。她说：“世界各国共同平等地探索太空这一道德准则是否能够得到维护，我颇为怀疑。”