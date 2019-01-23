图片版权 Getty Images

道格拉斯‧罗伯逊18岁的时候，他的父亲杜格尔还是一名商船船员。杜格尔 毅然决定卖掉家里的农地，买入一艘43英呎长的木制帆船，与家人一同环游世界。

“每天都是新探险，过着悠闲的生活，”道格拉斯回忆起1971年时的旅程说。原本这趟旅程十分顺利，直至他们途经加拉巴哥群岛时，有杀人鲸攻击他们的船，结果6人被迫弃船， 靠一支10呎长的小艇在远离所有航道的太平洋 飘流。

他们没有甚么选择，只能听天由命，依靠大海求生存。沉船后第6天，他们捉到了一头海龟，结果这海龟成为了他们的救星，成为他们的主食。

“一餐包括几口龟肉，然后喝下龟血，那些血会凝固，很难把它喝下去，你必须一口喝下去。我们会把海龟放血，把血放到一个小杯里，然后轮流喝，味道有点像早餐时的黑布丁，”道格拉斯说。

图片版权 other Image caption 罗伯逊一家人曾经在大海漂流多天，靠海龟维生。

随着时间过去，罗伯逊一家开始创新，修改单靠海龟的食谱。

“我们会用海龟蛋煮汤，然后我们会咬开龟骨，吸食骨髓。”

他们依靠着这些爬行类动物，以及捕捉到的鲜鱼，这一家人在太平洋度过了超过6周，直到他们被一艘经过的日本轮船救起来。

“这多神奇，原来文明只是虚有其表，骨子里我们都是猎人、采集者和创新者。”

我正在研究道格拉斯这种创新精神，是为了全新的BBC 播客节目《All Hail Kale》，节目试图研究，如果我们面临世界末日般的灾难，我们可以吃甚么最有营养。

营养师乔‧特拉弗斯（Jo Travers）说，罗伯逊一家的故事告诉我们，海龟的营养价值不低。

“海龟身上有很多蛋白质，但脂肪很少，而且全无碳水化合物，” 她说。

海龟亦提供了很多微营养，例如硒、维他命B12、铁质、钾、硫胺素，核黄素和锌。但是海龟无法提供重要的维生素A及C、纤维以及omega-3脂肪酸。特拉弗斯说，长期靠吃海龟可能会导致一些坏血病等疾病。

龟曾经是美国的一种菜式，塔夫脱总统据说曾经聘请专精炮制龟汤的厨师。

美国德州利安德一间地堡商店的沙伦‧库尔曼（Sharon Kuhlman）说，现在深信末日论的人，都会有备无患，把自己的防空洞、地堡填满干的鸡肉、饭、汤、炖菜和燕麦。

我询问了其他营养专家，看一下他们还会推荐哪些食物，当然，每一位称职的营养师，都会对你说要有均衡饮食，但如果你只能选一种食物呢？

图片版权 Getty Images

菇类

爱丁堡的营养师劳拉‧威内斯（Laura Wyness）的选择是菇。威内斯说，“它们是少有可以提供硒和维生素D的食品，大家都知这有助人体吸收钙，对骨骼和牙齿的健康有用，而现在的研究又显示，维生素D对强健的免疫系统很重要，也可以调节情绪，对抗抑郁。”

“有一种可吃的菇类叫Laetiporus，它味道像鸡肉，一些古埃及人相信，菇是长生的植物。”

那么一个人可以靠菇生存多久？

“可能大概4个星期，主要原因是因为觉得吃同一种食物会感到厌倦，结果失去了食欲，然后就挨饿。”

罐头肉

来自楠特威奇（Nantwich）的营养师利亚姆‧布朗（Liam Brown）提供了另类的答案，他认为最好是罐头肉Spam。

“虽然我不会建议大家每天去吃，但罐头肉类能够提供很好的脂肪和蛋白质，我觉得味道也不错。”

“你可以靠罐头肉类食品生存很长一段时间，但缺乏维他命、矿物质和健康的脂肪，会导致疾病，没有纤维则会为你带来如厕的问题，可能罐装三文鱼会是更好的选择，但能量较少，很可惜，你只吃一种食物是没有好结果。”

生姜与藜麦

有些人认为，可能需要两种食物。英国布里斯托的医科生及营养教育中心Nutritank的创办人，选择了一种与罐头肉相距甚远的食物，他们选择了生姜与藜麦。

“我们需要一些东西去令我们继续充满活力，又要为我们提供足够营养，我们早餐可以吃加入新鲜切姜的藜麦粥，午餐就煎姜和藜麦，晚餐就把他们一起炖，多好。”

图片版权 Ffwrnes Pizza

Pizza （比萨饼、披萨、薄饼）

营养师露西‧琼斯（Lucy Jones）同样不理会我们的“单一食品”规则，她选择了急冻Pizza。

“蕃茄提供了维生素C，也是基本能量、纤维和维生素B；芝士有蛋白质和钙，当然还有大量蔬菜，甚至乎可能有omega-3脂肪酸的凤尾鱼。我可能不会长久生存下去，但我会挺享受这几餐。”

土豆

营养师詹姆斯‧科利尔（James Collier）说，“土豆是一种有人类所需大部分营养的食物，不过营养份量不足，（但如果妥善存放），土豆可以让你维生一段长时间。”

“土豆富含碳水化合物，钾，维生素C，叶酸，镁，蛋白质和一些必需脂肪酸。”

NutritionFacts.org的素食倡议者米高‧格雷格（Michael Greger）也支持土豆，“如果你只吃一种食物，要让你支持几个月甚至一年，那就可能是白土豆，虽然它们不是最健康的食物，你可能会因为缺乏维生素A而失明，甚至发生各种可怕的事，但至少你还能活下去。”