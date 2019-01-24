海洋污染：寿司紫菜海藻中隐藏的危险

图片版权 Getty Images Image caption 亚洲国家的很多人喜欢食用海藻类食品

寿司、紫菜以及海带等海藻产品是许多人喜爱的日常食物，特别是在一些亚洲国家。

这些植物都来自海洋，但随着海洋污染加剧，它们首当其冲受到影响。

海藻食物富含碘元素。 碘是人体必需的微量元素之一，它帮助人体制造甲状腺激素。

但是，人体内的碘含量过高或是过低都会带来健康问题。

图片版权 Getty Images Image caption 海洋酸性增加让珊瑚白化

海洋污染

然而最新研究显示，由于海洋污染造成海水中的化学成分发生变化，将对食用这些海产品带来影响，甚至可能带来潜在严重问题。

虽然海藻是能在酸性水质中繁茂的少数品种之一，但是随着海水酸性的上升以及海洋温度的升高，意味着海藻中的碘成分也会增加。

这一研究发现是由澳大利亚、英国和中国的研究人员联合进行的。他们把研究结果发表在去年10月份的一篇学术文章中。

因此，如果大量或每天进食含有海藻的食物，例如寿司、紫菜以及海带类产品可能会导致严重的健康问题。

图片版权 Getty Images Image caption 用于制作寿司的紫菜

气候变化

人类活动导致二氧化碳排放量的增加，海水所吸收的碳排放量占碳排放总量的四分之一。这一过程导致海洋酸化。

根据联合国的数据显示，自从工业时代以来海洋酸性已经上升了30%。海洋酸性上升危及许多海洋中的动植物，珊瑚礁白化（ the bleaching of coral reefs）就是其中例子之一。

研究人员用不同方式对7种海藻植物进行了试验，这7种植物都是人类广泛食用的海藻产品，其中包括用于制作寿司和汤的紫菜。

虽然，随着海洋温度升高给海藻生长提供了方便条件，但是与此同时海藻中聚集了更高的碘成分，特别是在未来海洋温度持续上升的情况下。

图片版权 Getty Images Image caption 户外种植的海藻含碘量升高

碘与健康

根据世界卫生组织的数据，如果人体缺碘会造成脑损伤。缺碘是世界各地脑损伤的最主要原因之一。然而，碘多了也会造成健康危害。

儿童每日碘摄入量应该在90-120微克之间，成人（包括13岁以上的青少年）则为150微克。

如果长时间过多摄入碘则会导致甲状腺问题，甚至某种癌症。

研究人员同时提醒人们，那些以海藻为食的鱼类和贝类也可能含碘量过高，所以经常吃鱼和海鲜也可能摄入过多的碘。

研究人员还表示，人类食用海藻类已经有上万年了。海藻类是数十亿人食谱的一部分，特别是在亚洲。

虽然人们食用的海藻类主要为人工栽培。但未来海洋环境可能会提高人工养殖的海藻产量，但科研人员说，他们并不知道海藻的营养成分将如何受到气候变化的影响。