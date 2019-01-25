揭秘：人类进化过程中那些“多余器官”

图片版权 Getty Images Image caption 人体之谜

人体是一部经过多年进化的精密机器。然而，从人类学的角度来看，人体也有一些所谓的“进化后多余的部件”。

这些人体"多余部件"都有哪些？ 它们在人类的进化过程中曾发挥过其应有的作用，但是随着人类的进化，它们似乎失去了作用。

阑尾

图片版权 Getty Images Image caption 有些人割除了阑尾

人们首先能猜到的是阑尾，也叫盲肠（appendix）。根据科学研究显示，阑尾有助于消化植物中的过多纤维素，因为这些植物曾是我们祖先饮食的一部分。

美国波士顿学院的人类学家阿米尔表示，随着人类饮食多样化，阑尾的作用似乎变得不再明显。

但是，他同时指出越来越多研究表明，其实阑尾即使在今天也在继续发挥某种作用，例如，成为我们肠道细菌的仓库。

手臂肌肉（longshot）

它指的是从手腕到肘部的一条肌肉。如果你把手臂伸开，掌心朝上，并把拇指与其他手指合龙，形成圆锥形，你可以看到一根延伸穿过前臂的细且直的凸起线。

当然，不是每个人都有。科学家证实，已经10%的人失去了它。它不是肌腱，因为它更柔软。

这条肌肉曾在我们的祖先爬树时助其一臂之力。

智齿

图片版权 Getty Images Image caption 智齿在人类茹毛饮血时代曾发挥过作用。

许多人都有过长智齿时的“痛苦经历”。智齿可以帮助人类祖先在吃硬肉和生谷物时起到研磨的作用。

阿米尔解释说，现代人的食物经过各种烹调加工，咀嚼起来更加容易。

有些人没有智齿，而对于那些长了智齿又疼痛难忍的人，医生往往建议拔掉智齿。

胚胎尾巴

图片版权 Getty Images Image caption 胎儿在腹中时曾长出小尾巴，出生时又消失了，只剩下尾骨。

即使在今天，当妊娠5到8周之后，胎儿会长出尾巴。只不过在出生前又消失了，只留下尾骨而已。

尾巴可以帮助身体平衡。但当人类学会直立行走后，尾巴对人类就没有用了。

耳朵中的肌肉

图片版权 Getty Images Image caption 人类无法控制耳中的肌肉

动物可以利用耳中的肌肉察觉猎物或是捕食者。古代人类耳中的肌肉也起到同样的作用，而今天似乎就没有作用了。

金字塔肌（Pyramidal muscle）

金字塔肌位于下腹部，呈三角形。有些人没有，但有些人则有两块。

虽然它现在不再有用，但古人类在用四肢行走时它可以帮助腹部肌肉移动和旋转。

男性乳头

图片版权 Getty Images Image caption 乳头在性器官发育前已经形成了。

乳头可以帮助婴儿吸食母乳，虽然母乳喂奶是女性的专项。

但当人类胚胎还在腹中时，不论婴儿是男还是女都以同样方式发育。

而当负责男性性器官的雄性荷尔蒙，即睾丸激素开始发挥作用时，乳头已经形成了。

第三只眼睑

图片版权 Getty Images Image caption 包括鸟类等一些动物有更多一层眼皮。

一些鸟类、爬行动物、甚至哺乳动物在眼睛内角内有一层褶皱，看上去像一层薄膜。它用于保护眼睛以免任何异物落入眼中，同时可以让眼睛保持湿润。

阿米尔说，“不清楚到底为什么人类不再有多余的眼睑了”。其实不光是人类，这种情况在灵长类动物中也非常罕见。人类肯定是很久以前就失去了这多余的眼皮。

然而，我们对人体的认知仍有许多未知，谁又知道这些所谓多余部件真的完全没有用途呢？