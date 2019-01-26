揭开人类进化奥秘：笑中隐藏哪些复杂微妙功能

图片版权 Getty Images Image caption 儿童的笑容

当我们听到好玩的笑话、看到滑稽的喜剧表演时我们往往会开怀大笑。

但笑可不仅仅局限于这些。笑里面还隐藏着许多微妙和复杂的情感与秘密。

首先，笑是一种自发的、非语言的声音表达，就像尖叫与哭泣一样。

但跟语言所不同的是，人们在发笑时，不需要像说话那样运用嘴唇、下颌以及舌头的协调功能。

图片版权 Getty Images Image caption 科学家说人猿类动物也会笑

为什么会笑？

虽然科学家至今为止并不清楚我们为什么会发出笑声，或许是因为它比说话更简单？但无疑，自古以来笑就是表达情感与交流的一种重要方式。

科学家还发现，不仅人类会笑，一些动物诸如猿类甚至老鼠也都会笑。

与此同时，聋哑或盲童在被瘙痒时也会发出笑声。

随着人类的演化，笑声也衍生出多种含义。

我们用笑声来建立和维持一种社会纽带。同时，它可以展示，我们彼此之间的理解。

我们还可以用笑声来排除那些在我们圈子以外的人等等。

政治作用

因此，笑可以成为一种社交和情感表达的强大武器和手段。难怪，政客经常利用笑声来达到他们的政治目的。

美国总统特朗普在去年9月曾对联合国表示，自己在上台后不到2年时间里所取得的成就已经超过美国历史上任何一届总统当局。

特朗普的这番话遭到了联合国官员们的“讽笑”，特朗普承认没有想到会得到如此反应。但他表示“没关系”。

图片版权 Getty Images Image caption 叶利钦与克林顿在一次新闻发布会上

美国前总统克林顿更是把大笑这一手段运用到了炉火纯青的地步。

时任俄罗斯总统叶利钦在一次新闻发布会上发表声明时，脾气暴躁。但克林顿却用无法控制的大笑来化解当时的紧张气氛，好像他觉得叶利钦故意诙谐幽默一样。

克林顿还刻意表现出他并不是在嘲笑叶利钦，而是在跟叶利钦一起分享这一可笑的情景。

英国伦敦前市长鲍里斯·约翰逊多年来一直成为人们取消的笑柄，但他不刻意计较，并将计就计在公众面前营造出一个轻松、搞笑的人格，成功利用幽默击溃对他的批评。

这不但提升了他的个人魅力，还能化解敌意性问题。

图片版权 Getty Images Image caption 鲍里斯·约翰逊经常成为人们的笑柄，但他似乎并不介意。

笑的功能

笑声是我们日常生活中不可缺少的重要一部分。它可以帮助我们消除误会，甚至化干戈为玉帛。

例如，两个陌生人走在大街上，突然不小心发生了肢体碰撞。如果两人都不约而同地发出会意的笑声，不但化解了危机， 同时还表明，两人都平安无事，而且没有相互伤害对方的意图等。

研究发现，人们在与他人在一起时更容易大笑。笑在许多情况下更是一种对别人陈述或评论的反应，而不是听到了什么笑话。

人们用笑声作为相互增进关系的纽带。人们从很小时候就开始观察和学习如何使用笑声，并随着长大成人对此驾轻就熟。

有研究表明，有心理疾病风险的十几岁男孩发出笑声的次数远低于同龄人。

笑有助于人们对付和减轻压力。

研究显示，那些吵架的夫妇如果能用笑声这样比较积极的情感来应对矛盾会立刻感到压力减轻了不少。他们的关系也会更幸福，婚姻也会更持久。然而，只有在夫妇双方都具有同样幽默感时才能达到这一效果。

毕竟，当人们与那些他们感到相处容易的人在一起，并且感到没有人身安全威胁时才更容易发出笑声。

笑声可以揭示你的情感世界，帮助我们克服困境、减缓紧张情绪。所以，如果可能就尽量大声地笑吧，不要太严肃。

以上是根据伦敦大学学院认知神经科学教授索非亚·斯科特（Sophie Scott）的文章改写。