如何把孩子培养成像谷歌CEO那样的人才

1998年,谢尔盖•布林(Sergey Brin)和拉里·佩奇(Larry Page)创立了谷歌。

在创立谷歌后,他们还设计出利用算法雇人的机制,他们雇用的都是那些在科学、技术、工程以及数学方面(简称STEM,是英文science, technology, engineering,math的首字母缩写)得分最高的毕业生。

然而,12年后他们在评估员工雇用、解聘、提升等方面的表现时发现,是否精通STEM只占在谷歌公司成功中第八大最重要素质,换言之,没有进入前三名。

那么,排在前几名的都有哪些要素呢?

它们包括:具备优秀的领导能力、能够妥善管理员工并具有良好的沟通技巧。

教育改革

美国教育专家凯西•戴维森(Cathy N. Davidson)认为,教育体系和成功事业之间存在“差距”。

戴维森的新书《新教育:大学如何变革才能帮助学生为变化的世界做好准备》(“The New Education: How to Revolutionise the University to Prepare Students for a World in Flux”)。

她在新书中阐述的主要观点是,我们目前所培养的学生仍然针对的是19世纪的劳动力市场,而非数字时代。因此,她提倡有必要改革现有的教育体系。

她在接受BBC采访时表示,今天人们所继承的一系列教育结构和原则是基于19世纪和工业革命时期需要创立的。例如,智商测试(IQ test)以及多项选择测试等都是那时应运而生的产物。

但现代人生活的世界被互联网彻底改变了。比如,任何人都可以通过互联网表达看法,不需要任何信息认证,也无须透露自己的身份。

美国总统可以随时发推文,不需任何真相或负责任。

因此,戴维森建议,教育需要引导和训练,教会人们明白什么是白色谎言?

此外,戴维森说,过去的教育改革中还有一种思潮,他们要取消那些所谓教育中“不相关的”科目。

他们认为“相关的”包括编码以及与技术有关的科目。

而历史、哲学、社会学和艺术等学科则属于“无关”类别。

然而,通过对谷歌这样公司的调查显示,那些在公司中表现突出的人往往是那些擅长沟通技巧,并且能以多元文化和历史方位思考的人。

戴维森说:“这就意味着我们需要重新考虑我们的教育方式。我们可以根据问题来组织信息,而不是依赖学科。

这样,我们将让问题成为激发学生学习的动力。它更有利于创造力”。

高等教育的重要性

戴维森表示,高等教育的重要性以及它与人们收入的挂钩显而易见。这是人们选择上大学的一个主要原因之一。

但也有一些大学辍学者成为成功人士,例如比尔•盖茨以及马克•扎克伯格。

戴维森认为,与其把他们当作大学教育意义不大的典型,还不如说需要更多大学预科的挑战和技术学习。

因为盖茨在11岁时就已经开始在华盛顿大学使用计算机。他还在孩提时就已经开始做专业研究了。

当然,不是每个人都对大学里的书本教育感兴趣。所有专业都需要进一步培训,但它不一定是大学提供的那种培训。

戴维森说,“例如,如果我想打网球我可能并不需要进大学学习理论,拿个学位。我可能会找人一试身手看看自己怎么样,这些都是常理”。

戴维森还批评了全球教育的考试制度。她认为考试很机械,并给孩子带来巨大焦虑。这本来是孩子应该以学习知识为乐趣的时候。

不仅如此,考试限制了教学,束缚了学习过程,因为一切都为了寻找正确答案。考试试图训练某种思维方式,而不是扩大智力视野。

新方法

戴维森认为,当今教育急需的是如何提出复杂问题?

“这需要我们学习和掌握不同的技能,这样才能看到深层问题或是答案”。

“例如,不让学生举手提问,而是创造一种环境让每个人都能贡献宝贵意见“。

CEO素质

戴维森称,她以前的一个学生设计了一个练习:他找到了一个非常复杂的文本并复制了其中的第一页。

然后他把学生分成不同小组,在挑出他们不懂的单词后,学生们可以上网查询该词的含义。

最后,他们找到了一起分析文章的方法。这个练习让他们学会寻找信息,并找到一种方法。

他们还从中学会如何发挥团队协作精神,以及沟通结果。

这些能力中的每一种都可以让你具备谷歌首席执行官的素质。