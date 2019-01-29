基因改造鸡的鸡蛋含有防癌药物

图片版权 Norrie Russell, The Roslin Institute Image caption 这些鸡含有一种人类基因，令他们能够产下含有有用药物的鸡蛋

研究人员成功将鸡的基因改造，令它们产下的鸡蛋含有治疗关节炎及部份癌症的药物，成本比在药厂生产的便宜100倍。

研究人员认为，假以时日，有关生产可以扩大规模，以应付商业生产的数量。

根据苏格兰爱丁堡的罗沙李科技公司 （Roslin Technologies）的莉莎·河朗博士说，“鸡在这个过程中没有受苦，也没有像在农场饲养的鸡被‘过量喂食’”。

“它们的鸡棚很大，由经过训练的技术人员悉心照顾及喂食，过着颇为舒适的生活。”

“对于鸡来说，它们只是在生一只普通的蛋。有关过程不会影响它们的健康，只是像平常一样生蛋。”

科学家过去曾发现基因改造山羊、兔子和鸡的奶或蛋，可以生产用作蛋白质治疗的物质。

研究人员称，新方法比以前的效率更高。

“以鸡蛋制造药物的方法，价钱比在药厂制造低10至100倍。所以我们希望将制药成本降低最少10倍。”莉莎·河朗博士说。

图片版权 Norrie Russell, The Roslin Institute Image caption 这些鸡蛋含有的药物，是实验室正常生产成本的十分之一

制药成本大幅降低，主要原因是兴建鸡棚比兴建高度无菌的药厂更为便宜。

许多病症的成因，都是身体未能自然制造某种蛋白质或化合物，这些病可以由药物控制，以补充所缺乏的蛋白质。

这些药物由药厂合成生产，成本非常昂贵。

莉莎·河朗博士及她的团队找出办法，将人体内负责自然产生蛋白质的基因，注入到鸡的负责生产鸡蛋内蛋白的基因内，是整个制作过程的关键。

分开蛋白

将蛋黄与蛋白分开后，莉莎·河朗发现蛋白内含有相对多的所需蛋白质。

研究团队集中研究两种对免疫系统非常重要的蛋白质：具有强大的抗病毒和抗癌作用的IFNalpha2a，以及有助刺激受损组织自我修复的巨噬细胞——CSF。

只需要三只鸡蛋，便能提供足够一个剂量的药物，而一只鸡每年可以生下300只鸡蛋。

研究人员相信，只要有足够的鸡，他们就可以生产出足够的药物，以应付商业需求，而研发人类用药一般需时10至20年。

研发人员同时希望，可以用鸡研发动物用药，包括提高动物免疫力的药物以取代抗生素，减低爆发抗药性超级细菌引起的疾病。

莉莎·河朗博士认为，巨噬细胞CSF的自我修复特性有令宠物受惠的潜力。

“例如，我们可以使用它，重新修复宠物的肝脏或肾脏。现有的药物价钱太高，所以我们希望对此进行更深入的研究。”

爱丁堡大学的海伦·桑教授说，“我们尚未开始产生人类用药，但研究显示，以鸡生蛋的方式去制造药物或其他生物科技上应用，在商业角度来说是可行的。”