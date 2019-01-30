图片版权 Getty Images Image caption 全世界每年的电子垃圾只有20%得到循环利用，大部分都与其他各种垃圾废品一同进了垃圾填埋场。

一个人每年扔掉的电子垃圾也许不多，但全世界的人每年日常生活中制造的电子垃圾有多少？

根据统计，专家们得出结论：每年地球人扔掉的电子垃圾足够堆起9座及大金字塔。

按价值衡量，这些废弃I电子产品价值金额相当于克罗地亚、哥斯达黎加或坦桑尼亚的全年国民总产值。

联合国最新报告说，2018年，全世界的电子垃圾总共有4850万吨。什么概念呢？就是相当于人类迄今为止制造的全部商用飞机的重量总合。

联合国预计，按照现在这种速度，到2050年，全球每年的电子垃圾总量将达到1.2亿吨。

而这些电子垃圾进入循环利用的只有20%。

世界可持续发展商务理事会（WBCSD）总裁彼得·贝克说，电子垃圾迅速增多，超过其他各类废品、垃圾，对社会和环境构成重大威胁。

电子垃圾成灾，灾情有多严重？下面4张图勾勒出大框架。

1. 地球人每年扔掉的电子垃圾......足够建造9座埃及大金字塔

据估計，2016年，全世界扔掉的废弃电子设备和用品包含的稀有金属材料价值超过625亿美元，包括金、铜和铁。

这个数字是全球银矿总产值的3倍。

国际电信联盟（ITU）估算，2016年被扔进废品堆的黄金价值215亿美元，铜价值139亿美元。

说这些电子垃圾堆里有金银财宝，一点都不夸张。

2. 电子垃圾堆里有一半是个人电子用品

全世界的电子垃圾中有一半是废弃的个人电子用品，比如个人电脑、显示屏、智能手机、平板电脑和电视机。

另一半包括大型家电和取暖、制冷产品。

一部智能手机通常包含60种元素，主要是电子产业最喜欢的金属元素。

这些贵重金属可以提取回收，循环利用，变成二级原材料。

2016年，全世界总共有435000部智能手机被扔掉，如果其中的金属元素被回收，价值可达95亿美元。

有些元素是稀土材料，最常用于电池和相机镜头。

这些原料开采成本日益昂贵，而且矿藏只分布在部分地区。

3. 向发展中国家倾销电子垃圾......清楚无误

将电子垃圾中像金和铜之类有价值的元素提取出来，循环利用，已经成为一种收入来源，尤其是在发展中国家。

据国际劳工组织（ILO）说 ，尼日利亚据信有多10万人从事所谓的非正式电子垃圾回收和循环利用行业，在中国这个人数约为69万。

然而，如果缺乏妥善的监管，电子垃圾回收再利用将成为高风险行业。

虽然电子垃圾在人类产生的垃圾总量中只占2%，但在进入垃圾填埋场的有毒有害物质中占比高达70%。

尼日利亚一项调查发现，2015年和2016年，有6万吨电子垃圾非法入境。

这些电子垃圾中，废弃的电器和电子用品77%来自欧盟国家，其中大部分是藏在合法进口的二手车里偷运入境的。

即使许多废弃电子设备和用品经过修复可以重新使用，由于发展中国家的电子垃圾回收利用水平和基础设施不如发达国家，所以这些走私物品多半还是电子垃圾，不会进入循环再利用流程。

4. 妥善经营管理电子垃圾使各方受益

联合国出资扶持尼日利亚和13个拉美国家的电子垃圾回收再利用产业，希望借此培育一种“循环经济”，通过重新原材料和零部件的重新利用达到消灭电子垃圾最终目标。

联合国认为，如果妥善规划、实施和管理，电子产业和电子垃圾领域的循环经济能够为全球创造数百万个工作职位。

不仅如此，“电子领域的循环经济可以为消费者省钱，到2030年节省7%，到2040年节省14%。"

世界上绝大部分电子垃圾来自澳大利亚、中国、北美、欧盟、韩国和日本。美国和加拿大每年人均”贡献“大约20公斤电子垃圾，欧盟17.7公斤。

非洲12亿人每年人均”贡献“电子垃圾1.9公斤。