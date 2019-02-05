揭秘：女性比男性长寿的三大原因

图片版权 Getty Images Image caption 世界各地的女性寿命都长于男性

为什么一般来说，世界各地的女性寿命都比男性要长呢？

根据世界卫生组织（WHO)2016年的数据，全球人口出生时的平均预期寿命为72岁。

但如果细分的话，女性平均预期寿命为74岁零2个月，男性则为69岁零8个月。

图片版权 Getty Images Image caption 百岁老人女性多于男性。

根据美国2010年的人口普查，美国共有53364名超过百岁的老人，其中女性为44202人，男性只有9162人。

女性比男性长寿的原因到底有哪些？

基因优势

自有记录以来，就显示女性一出生，其寿命就超过男性，每个国家似乎都是这样。

图片版权 Getty Images Image caption 女性有两套X染色体。

也就是说，由于基因的关系，从出生起女性就比男性更具优势。

伦敦大学学院的詹姆斯教授说，“男性胚胎比女性胚胎的死亡率要高”。

一个原因可能是决定我们性别的染色体所起的作用。

女性有两个XX染色体，男性则是一个X一个Y。

染色体中携带基因，X染色体中携带许多让你活命的基因。

图片版权 Getty Images Image caption 雄性白鹳有两套X染色体

詹姆斯教授解释说，如果你是女性，即使你的X染色体中有基因缺欠，但你还有一个备份。但如果你是男性的话，就没有备份了。

埃克塞特大学教师哈里斯说：“在妊娠后期男婴的死亡率要比女婴高20-30%。男婴早产的几率也比女婴高出14%。此外，由于男婴个大，出生时受伤的风险性也更大”。

而在鸟类中，雄性鸟类由于有两套X染色体，因此比雌性鸟活得更久。

荷尔蒙作用

由于荷尔蒙的变化，青春期后男孩和女孩开始长大成人，变成了男人和女人。

图片版权 Getty Images Image caption 更多的男性死于战争

雄性睾酮可以让男性身体长得身强体壮，具备男性特征，包括声音低沉、体毛加重等。

在青少年晚期，睾酮激增。这一时期也是男性死亡率大幅上升的时候。

专家们说，这可能是因为男性在这一时期经常会参与打架、骑摩托车、飙车等危险活动。当然还有自杀。

几年前，韩国科学家对19世纪以来朝鲜王朝宫廷81位太监的研究发现，他们的寿命平均大约70岁，但当时宫中的其他男性的平均寿命只有50岁。

这些太监在青春期前就接受了睾丸切除术。其中有3名太监甚至活到了100岁。

总的来说，似乎不管是人还是其他动物，没有睾丸似乎活得时间更长。

而女性的雌激素也有助于女性健康，因为它有“抗氧化剂”的作用，它可以帮助清除那些细胞中的有毒化学物质。

在动物实验中表明，那些被切除产生雌激素的器官，雌性动物寿命就会缩短，跟切除睾丸的男性活得更长正好相反。

图片版权 Getty Images Image caption 雌激素还帮助保护心脏，降低坏胆固醇。

西班牙的研究人员于2005年提交了一篇论文，该论文确定雌激素可以增加与长寿相关的基因，包括与抗氧化酶相关的基因。

雌激素还有助于消除坏胆固醇，因此有助于保护心脏，预防心脏病。

人为因素

凡是饱受战乱冲突的地方，男性预期寿命就会降低。这一点毫不奇怪。

然而，在那些卫生条件不好的地方，女性生育死亡率则增加。

此外，一些诸如吸烟、酗酒、暴饮暴食等不良习惯可能是国与国之间两性寿命差距如此之大的原因。

例如，俄罗斯男性比女性可能会早亡13年，这里部分原因是他们酗酒的关系。

但是，有一点值得关注的是虽然女性平均寿命较长，她们往往更受疾病的折磨，特别是在晚年。

图片版权 Getty Images Image caption 女性比男性更容易看医生和住院。

无论在哪个国家，女性都比男性看医生的次数多，特别是在16到60岁这个年龄段。

在西方国家，同男性相比女性看医生的次数多、服更多的药、请病假和住院的天数也更多。

与此同时，美国阿拉巴马大学的两位专家费舍和奥斯塔德还注意到，女性晚年时期由于健康影响，普遍身体活动受限，尤其是在中国、孟加拉、埃及、危地马拉、印度、印度尼西亚、牙买加、马来西亚、墨西哥、菲律宾、泰国和突尼斯等国。

差距缩小

然而，最近的研究显示两性之间预期寿命的差距将会在不久的未来大大缩小。

图片版权 Getty Images Image caption 未来20年，英国男女之间的寿命预期将会缩小。

根据伦敦帝国理工学院的一份调查发现，到2030年，英国男女寿命差距将会缩短到1年零9个月。

根据英国国家统计署的数据，今天在英国出生的男孩预期寿命是79岁零2个月，女孩是82岁零9个月。

英国两位学者甚至预测，到2032年英国男女预期寿命会基本一样。他们说，这是因为吸烟和酒精消耗的减少让男子寿命延长。

此外，随着心脏病治疗取得更大进展，也会令男子大大受益。

而在其他国家，随着道路交通事故死亡的降低，也会令男子平均预期寿命增加。