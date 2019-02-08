四种新超级性病令专家担忧 你了解多少

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医学科学的发展，使人类战胜疾病的能力越来越强，但是旧的可能复发，新的仍会出现，人类与疾病的斗争是无止境，其中也包括性病。

这里我们为你介绍有可能严重威胁公众健康的4种引发性病的细菌。

脑膜炎双球菌

图片版权 iStock Image caption 口交是传播脑膜炎双球菌的主要途径。

脑膜炎双球菌（又名脑膜炎奈瑟菌，Neisseria meningitidis）可以引起严重脑膜炎。它可能引发可致命的大脑和脊髓保护膜感染。

它也是更常见的泌尿生殖系统感染的原因。

1970年代的一项研究发现，雄性黑猩猩通过自我口交把口鼻中的细菌传到阴茎，导致泌尿生殖系统感染。

研究人员注意到，黑猩猩经常性地触摸口鼻以及生殖器器官。

大约有5-10%的人在鼻和喉部位携带脑膜炎双球菌。 研究显示，他们可能会通过口交、深吻以及其他一些密切接触把这一细菌传给伴侣。

但是，研究人员不确定，到底是通过哪种途径使得该病在欧洲和北美的同性恋及双性恋男子群体中大爆发的？

科学家们确定，2015年袭击美国多所城市的一种菌株是通过与其近亲淋病奈瑟菌（Neisseria gonorrhoeae）进行基因重组后获得的DNA。

这一基因突变使性病传染力更强。

从世界范围来看，共有5种脑膜炎双球菌。 大多数的感染都是由这5种脑膜炎双球菌引起的。

幸运的是，有两种疫苗可以为帮助人们预防这5种脑膜炎双球菌感染。

生殖支原体

图片版权 iStock Image caption 生殖支原体可以模仿衣原体，影响女性生育能力。

生殖支原体（mycoplasma genitalium)是已知的最小细菌，它已经有性传播感染的“绰号”。

这种细菌是在1980年代得到确认的。今天，据估计人口中大约有1-2%的人携带该细菌，特别是在青少年和年轻人中很普遍。

感染了生殖支原体后经常没有任何症状，但是它可以模仿衣原体或淋病（ chlamydia或 gonorrhoea）的症状，对尿道和子宫颈产生反复的刺激。

由于这种细菌可能引发女性生殖系统的盆腔炎，可能导致不孕，流产，早产甚至死产。

虽然使用安全套可以帮助预防感染，但是研究人员警告，生殖支原体对抗生素已经产生越来越强的抗药性，其中包括阿奇霉素和强力霉素。

研究人员担心，由于其抗药性越来越强会使得它越发泛滥。

如果坚强检测，可能有助于预防生殖支原体超级细菌。

其实，检测该细菌的方法很简单。只要检测尿液、子宫颈以及阴道拭子（swabs)就可以下诊断。

然而，现实中确很少使用这种方法，因为它需要美国先解除管控才可以。

福氏志贺氏菌

图片版权 iStock Image caption 福氏志贺氏菌是一种导致胃痉挛和血性腹泻的性传播感染。

福氏志贺氏菌（shigella flexneri）也通称为福氏痢疾杆菌。

志贺氏菌病（Shigellosis） 或志贺氏痢疾（Shigella dysentery）通过与人粪便的直接或间接接触传播。

感染后，人会出现严重胃痉挛，以及血样和粘稠性腹泻，对该细菌的传播起到推波助澜的作用。

虽然该疾病在儿童以及在中、低收入国家旅行的人身上比较普遍。但研究人员在1970年代，开始记载同性恋以及双性恋男子的病例。

科学家认为，该细菌通过肛交或口交得到传播，并自从那时起在全球范围内出现多起通过性传播感染病例。

美国专家表示，该细菌已经开始对用于治疗淋病的阿奇霉素产生抵抗力。

为此，公共卫生机构担心志贺氏菌有可能导致淋病超级细菌的产生。因此，目前的治疗也采取了各种微调策略。

卫生官员建议那些感染该细菌的成年人，如果身体没有其他方面的问题的话就不要服用抗生素。虽然患者会很难受，但问题不会太大。

性病淋巴肉芽肿（LGV）

图片版权 iStock Image caption 使用安全套可以帮助避免性病的传播

美国旧金山的医生克里斯托弗说，这种性传播感染是通过不太常见的沙眼衣原体中的菌株引起的，它会引起非常可怕的感染。

如果感染了性病淋巴肉芽肿，生殖器官可能先长丘疹，水疱或溃疡，之后细菌将会侵入到身体的淋巴系统。

如果是直肠感染，可能会出现肠炎症状，并导致慢性和严重的结肠和直肠异常，例如瘘管和狭窄。

在过去10年， LGV在欧洲和北美变得越来越普遍。 它还与同性恋和双性恋男子中多起疾病爆发有关。

至于衣原体（chlamydia)，LGV则会增加其感染HIV病毒的风险。

在性行为中使用安全套可有助于减少感染的风险。

目前治疗LGV的方法通常是需要为期3周的强力霉素等抗生素疗程。