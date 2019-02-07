图片版权 William Brown/Facebook Image caption 威廉·布朗使用电子烟时发生爆炸，导致他死亡。

美国发生的一起笔形电子烟爆炸事故导致一名24岁得克萨斯州男子身亡。

尸检报告确认，威廉·布朗（William Brown）使用电子烟时电池发生爆炸，碎片刺入其面部和颈部，严重伤害到动脉血管。

威廉·布朗两天后在医院去世。这已是至少第二起发生在美国的电子烟爆炸致死事故。

美国媒体报道显示，性能不佳的电子烟电池还导致数百至数千例伤人事故。

电子烟爆炸事故是怎样发生的？

这起事故1月27日发生在德克萨斯州沃斯堡一家电子烟店外的停车场。布朗当时来到这家店铺寻求帮助，他使用的是一种机械式笔形电子烟，这种型号过去发生过事故。

爆炸发生后，看到布朗在流血的店主立即呼叫了救护车。

布朗的祖母告诉媒体，“X光检查发现，金属碎片嵌入了通往脑部的血管。”

医生无法通过手术清除这些碎片，随后对布朗采取了人工昏迷疗法，但最终布朗还是于1月29日去世。

医疗机构检测发现，笔形电子烟爆炸造成的电池碎片刺入布朗的头骨，严重伤害了颈动脉，最终导致他死亡。

布朗的祖母从小把他养大，她告诉媒体，布朗去世时离25岁生日只有几周。

“这太糟糕了。他再也过不了生日了。他原本还可以达成很多目标。”

24岁的布朗原本是一名电工，烟瘾并不大。祖母回忆说，他是第一次尝试使用电子烟。

布朗的祖母希望布朗的死能让其他人在尝试电子烟时有所警惕。

“我希望这能制止一些人。我不知道还有多少人会因此而死亡。”

图片版权 Reuters Image caption 美国食品药品监督管理局称使用电子烟的年轻人正在增加。

这种事故常见吗？

去年5月，一名38岁的佛罗里达男子同样因为笔形电子烟爆炸而身亡。这名男子当时全身80％被烧伤，同样死于金属碎片刺入头部。

美国政府报告透露，2009到2016年期间，有记录可查的电子烟爆炸案例达到195起，其中29％导致严重受伤。

另一份来自美国北德克萨斯大学沃思堡健康科学中心的研究则称，2015到2017年期间发生了2035起和电子烟爆炸有关的伤亡事故。这一数字远远高于政府机构发布的数据。

研究者表示，加强对电子烟和相关器材的监管和检查已“迫在眉睫”。