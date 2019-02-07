海豹粪便样本中发现USB记忆体

图片版权 Getty Images Image caption 一只海豹（资料图片）

研究人员在一份被收集用作科学研究的海豹粪便样本中，发现一支充满旅行照片的USB记忆体。

该样本已被雪藏超过一年，用以研究新西兰海域海豹的健康及饮食习惯。而该支USB记忆体运作完全正常，内藏有一辑海狮的照片及一对海豹母子在水中嬉戏的影片。

粪便样本由当地一名兽医提交，他在新西兰南岛城市因弗卡吉尔的Oreti海滩观察一头生病的海豹。

新西兰国立水与大气研究所在网站上表示，“该枝USB记忆体保存状态颇佳，‘尤其以它所经历过的来说’。”

研究人员发现记忆体内藏有大量生态短片。不过动物吃下这样的塑胶到体内，引起他们的关注。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @niwa_nz NIWA is searching for the owner of a USB stick found in the poo of a leopard seal…

Recognise this video? Scientists analysing the scat of leopard seals have come across an unexpected discovery – a USB stick full of photos & still in working order! https://t.co/2SZVkm5az4 pic.twitter.com/JLEC8vuHH0 — NIWA (@niwa_nz) 2019年2月5日

“在这些南极洲动物的体内找到塑胶，情况非常令人担忧。”义工祖迪华伦说。而目前仍未找到USB记忆体的主人。

研究中心称失主如果想拿回USB记忆体，可以收集新的海豹粪便作为交换。

“对这些海豹了解愈深，对海豹保育工作愈有益处。”