Image caption 你对伴侣说过谎吗？

你有没有对自己的伴侣保守过秘密，或是说过一些善意的谎言？

如果答案是肯定的，那么，请放心。你并不是唯一这样做的人。

任何有伴侣关系的人都知道，有时一个小小的善意谎言作用重大，它可以改善分歧，使两人的关系更容易相处。

因为有时你真的不必讲真话，特别是在对方理了一个很难看的发型、做了一顿难以下咽的饭菜、或是对孩子要求太苛刻的时候。

牛津大学的进化心理学家鲁宾·丹巴尔认为，这些善意的谎言对增进伴侣之间的关系起到至关重要的作用。

图片版权 Getty Images Image caption 伴侣间是否应该分享所有秘密呢？

爱情谎言

因为，这些所谓的“爱情谎言”是为了让对方不受伤害，例如，瞒着对方为他/她付了违规停车罚款。

还比如，为了避免对方伤心不悦，不必说出宠物猫是怎么死的真相等等。

美国社交媒体红迪网（Reddit）对所谓这样无伤大雅的谎言反应热烈。

许多人纷纷发表评论，并且分享自己跟伴侣之间的善意谎言。

其中，一位丈夫分享了他偷偷给夫人买了一条替代项链，因为他不想让太太在发觉自己所钟爱的项链遗失后而感到心碎。

还有一位健身爱好者每天不得不在深夜妻子入睡后悄悄溜出房间去健身等。

以上的伴侣对自己另一半说谎都是为了爱。还有一些伴侣也会为了一些无关紧要的小事不对另一半说真话。

比如，一位女士总是告诉她男朋友她不知道怎么切洋葱。事实是她会切，只不过觉得男友切的更好而已。

还有的伴侣不愿意对方发现自己的小秘密，比如伴侣中有一人对巧克力饼干上瘾，又不想让对方知道就把它偷偷藏了起来。

这些小秘密即使被对方发现了，可能也无关紧要。

图片版权 MONICA GAID Image caption 长期对情侣隐藏内心深处秘密可能对身心不利。

对身心不利

然而，如果你真有一些“难以启齿”的秘密，不愿意让你的另一半知道该怎么办呢？

研究显示，如果长期保守秘密不让伴侣知道可能会对你的身心产生不利影响。

这些秘密包括从向对方隐瞒自己的真实收入，到有“婚外情念头”等等。

据英国《每日电讯报》报道，美国印第安纳圣母大学的心理学教授凯丽在其研究中发现，那些长期保守秘密的伴侣更有可能受不良情绪的影响，例如愧疚、焦虑以及羞耻感。

然而，根据美国加州大学圣塔芭芭拉分校的另一项研究表明，如果能够向人倾诉你内心深处的秘密，最终可以让你提升自信心以及改善你的心态，但条件是只要对方不大发雷霆。

也就是说，它意味着坦白你的秘密及谎言会停止你在脑海中对其反复思考之苦，这一习惯可以令人患上抑郁症。

所以，忠告那些相亲相爱的男男女女们，最好的策略是以诚相待。

当然，如果碰到对方理了个难看的发型这样的事你也不必实话实说，只要点头微笑就行了。