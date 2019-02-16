图片版权 Getty Images Image caption 世界卫生组织说，麻疹病例上升与接种疫苗率下降有关。

最近几年，中国毒/假疫苗以及过期疫苗事件频发，疫苗事件所造成的恐慌及家长维权新闻经常被媒体曝光。

有些儿童更是因为注射了这些问题疫苗导致患病、瘫痪甚至死亡。

本来，接种疫苗是为了防止某些疾病的爆发，特别是儿童经常需要接种各种疫苗，例如为了预防儿童麻疹，最好的方式就是接种麻疹疫苗等等。

然而，最近一段时间麻疹在欧洲、菲律宾以及美国等国家病例激增。世界卫生组织说，这与人们自愿免疫接种率下降有关。

以菲律宾为例，该国麻疹病例增加了74%。

尽管有科学证据证明疫苗接种的好处，但人们对疫苗仍存在种种顾虑和谜思，有些人不情愿让孩子接种疫苗，可能是导致接种率下降的原因之一。

那么，接种疫苗到底能起到哪些作用，人们对疫苗又存在那些误解呢？

图片版权 Getty Images Image caption 有家长担心接种 MMR 疫苗可能会引起儿童自闭症。

谜思一：“疫苗能导致自闭症”

过去几十年，西方国家接种麻疹疫苗人数减少，这其中很大原因与英国医生安德鲁·韦克菲尔德（Andrew Wakefield）的一篇文章有关。

1997年，韦克菲尔德在著名医学杂志《柳叶刀》（The Lancet）上发表文章称，麻疹，腮腺炎和风疹三联疫苗（MMR）与英国儿童自闭症增加有关。

随后的几项研究驳斥了MMR与自闭症之间的因果关系 。《柳叶刀》撤回了他的研究，而韦克菲尔德后来也被取消了医生资格。

尽管这样，由于这篇文章的影响，英国接种MMR疫苗率从1996年的92%降低到2002年的84%，后来虽然稍有回升91%，但仍低于世卫组织推荐的95%。

图片版权 Getty Images Image caption 英国医生安德鲁·韦克菲尔德的一篇文章引起公众对疫苗的担忧。

谜思二：“儿童免疫系统无法承受太多疫苗”

平均来说，孩子从出生到2岁之间就有至少11种疫苗可以接种，但有些家长担忧这么多疫苗可能会加重孩子免疫系统的负担。

一种普遍担心是，在身体接触了疫苗病毒或细菌之后会引发身体患病。

但其实，科学家研制的疫苗使用的是病毒或细菌的改变版本，因此它们不会让人体有疾病反应。当注射了疫苗之后的身体接触到"真病毒和细菌"之后才会做出相应反应。

美国儿科医生保罗·欧非特（Paul A. Offit）曾撰文写道：“新生儿甚至在出生前就已经具备应对外来抗原（能够刺激免疫反应的物质）的能力，出生后数小时内，他们就能对疫苗产生免疫反应。”

图片版权 Getty Images Image caption 卫生条件改善减少了一些疾病。

谜思三：“在疫苗出现前疾病已经消失”

持这种看法的人认为，随着人们社会经济条件的改善，例如更好的营养和卫生条件，可以使之像疫苗一样有效。

当然，这种说法有一定道理。然而，疾病感染率降低也是疫苗发挥作用的强有力证据。

例如，根据美国疾病控制和预防中心的统计，在美国每年的麻疹死亡率从1960年的5300人降低到2012年的450人。首批麻疹疫苗恰恰是在1963年上市的。

疫苗不但改善了存活率，同时在1963-1968年5年期间大大降低了感染病例。这都跟注射疫苗有关。

此外，有充分证据表明疫苗接种率下降可能是导致疾病大量复发的原因。

20世纪70年代，日本和瑞典百日咳的病例和死亡人数激增。百日咳本来是可预防性疾病，但由于接种疫苗儿童数量锐减导致该时期病例出现峰值。

图片版权 Getty Images Image caption 光靠维他命不足以抵抗某些疾病。

谜思四：“打了疫苗还是会生病”

反对接种疫苗的人士把它作为争论的论点之一。但是，没有任何疫苗的有效率为100%。世卫组织说，大多数常规儿童免疫疫苗的有效率为85%到95%。

由于个体的差异，每个人对疫苗的反应不尽相同。这意味着，并不是所有接种疫苗者都将产生免疫力。

但为什么会出现接种疫苗的人反而比不接种疫苗的人病例更多呢？这是因为接种疫苗者人数大大多于没有接种疫苗者。

其实，未接种疫苗者生病的比例更高。

图片版权 Getty Images Image caption 疫苗占整个医药市场很小的份额。

谜思五：“大型制药公司有商业利益在里面”

据世卫组织经济学家卡达尔（Miloud Kadar）估计，2013年全球疫苗市场价值约为240亿美元。

但它还不到同年全球医药市场份额的3%。

但近年来，由于中国等新兴工业国家对疫苗需求增加以及许多富人对疫苗研制的赞助使疫苗市场呈现增长势头。

微软创始人比尔·盖茨大力支持疫苗的研究和发展项目。疫苗造福的是全人类，因为生病的费用则更加昂贵。

图片版权 Getty Images Image caption 一些疾病虽然在发达国家得到控制，但在发展中国家仍然肆虐。

谜思六：“这种病已经在我居住国灭绝，因此我无须接种”

虽然疫苗接种减少了许多国家可预防疾病的发病率，但这并不意味着它们在全球范围内受到控制。

有些疾病在一些国家仍然肆虐，甚至造成疫情。由于全球化加剧，它们很容易在国与国之间蔓延，并且在疫苗接种覆盖率下降的国家重新死灰复燃。

目前在欧洲的麻疹病例激增就是最好的一例。

谜思七：“疫苗含有不安全毒素”

孩子家长对疫苗的另一担心是疫苗中可能含有甲醛、汞或铝等物质。这些物质如果达到一定水平可能对人体有害。

但根据美国食品药品管理局的数据，一般来说每0.5毫升的疫苗中所含的汞浓度为25微克。

该机构表示，这与85克金枪鱼罐头中的汞含量相同，换句话说属安全剂量。

图片版权 Getty Images Image caption 非洲医务人员经常受到袭击。

谜思八：“疫苗是西方的阴谋”

认为疫苗是用于攻击平民百姓阴谋一部分的说法在一些国家仍然存在。

比如，在尼日利亚北部，由于相信接种脊髓灰质炎（即俗称的小儿麻痹症）疫苗可以故意让女性不孕并传播艾滋病毒这样的说法，因此给该地区消灭脊髓灰质炎病带来阻碍。不但如此，医务工作者还经常受到袭击。

在巴基斯坦和阿富汗，也存在同样的误解，导致脊髓灰质炎病例高发。

2011年3月，为了找到仍然在逃的基地组织领导人本拉登的下落，美国中央情报局（CIA）曾在巴基斯坦假借接种乙型肝炎疫苗为由，试图从当时的逃犯中收集DNA。

当该“阴谋”被发现后，更增加了这些本来疫苗接种率较低国家对西方的不信任。