特朗普的科技梦：AI也要“美国第一”

图片版权 Getty Images Image caption 随着世界18个国家和地区先后推出AI人工智能发展战略，全球AI竞赛声势日渐增长。

美国总统特朗普日前推出国家级AI（人工智能）战略，核心是联邦政府要把AI列为优先，为AI拨更多人财物资源，提供数据支持，以推动美国AI科技的研发和推广，达到"美国AI第一"的目标。

在AI技术方面美国一直世界领先，业界和学术界数十年的持续研发，政府拨款资助，加上人才源源不断从世界各地流入美国，多种因素综合，使美国傲立AI潮头浪尖。

潮起潮落，尤其在高新科技领域。眼下至少有18个国家和地区制定了明确的AI发展战略和行动方案，包括加拿大、中国、欧盟、英国、韩国。AI 领域的竞赛声势日渐增大。

这些战略的内容大致围绕几个方面：科技研发、AI增强版公共服务，以及智能武器装备。

美国奉行大市场小政府，自由市场经济体制。特朗普政府认为美国缺乏高层战略。

白宫官员日前在就这一战略启动召集的媒体电话吹风会上解释说， AI事关人类生存活动的方方面面，最新推出的“美国AI倡议”旨在将一起归总到“一把大伞下，向美国民众展示这一技术的前景承诺” 。

白宫希望这一高层设计能够引导政商各界在AI领域的投资，并为迎接AI时代的科技冲击做好方方面面的准备。

但是，据《科学》杂志报道，关于如何应对中国对美国利益的挑战问题，白宫资深官员在媒体电话吹风会上不置可否，也不解释"倡议"将如何处理AI及相关领域的科学家、工程师和学生的签证问题。

这个宏观战略的具体行动计划还在拟定中，预计6个月后完成。

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特朗普的AI梦

特朗普总统2月11日签字启动的“美国AI倡议”（American AI Initiative）计划不含新增拨款或对具体AI项目拨款，但要求联邦政府把AI的研发和商业化作为优先目标，在这个基础上安排拨款、制定计划、提供数据支持。

“倡议”是特朗普总统的美国AI梦的一部分，内容有五大方面。

研究与开发：联邦政府机构在做预算时要把AI作为优先投资项。具体拨款额度需要国会最后批准。同时，政府机构在申报AI研发开支方面要改进，以便总体评估政府在这方面的开支。

数据和基础架构：政府部门要为研究机构使用联邦数据库的数据、算法和电脑处理提供帮助。据路透社报道，特兰普政府AI战略中的数据支持意味着在设置了保护隐私机制的前提下，政府对学术界和业界的AI研究开放部分数据库，比如医疗和交通监管部门的数据库。海量数据是机器学习的基础。

监管治理：白宫科技政策办公室和其他相关部门将起草AI行业规范指南，确保AI使用的安全和道义。具体哪些领域的专家将参与规则指南的制定尚不清楚，但涉及的部门已知有食品与药物署和国防部等。保护隐私是一个重要议题。

劳动力市场：白宫AI顾问委员会和就业培训小组将研究如何为就业人员提供持续教育，设立电脑科技互助和培训项目。2018年，商务咨询和会计公司普华永道（PwC）一项研究发现，到2030年中，现在的工作职位大约30%将消失，被机器取代。这意味着教育程度较低的雇员中44%将失业。而机器取代人工，或者说自动化，将推动全球经济规模膨胀，2030年全球GDP有望达到15兆美元。

国际参与：特朗普政府既要跟其他国家合作，又要保证不损害美国利益或削弱美国科技优势，需要在两者间找到微妙的平衡。白宫官员在记者吹风会上没有就这方面来自中国的挑战问题置评。

“倡议”没有涉及移民政策问题。评论人士认为这是一个明显的缺陷，主要原因是海外人才对美国AI研究的重要性毋庸置疑。

业内担心特朗普政府的移民政策正在损害美国利益。与此对照的是加拿大2013年公布的AI战略的一个关键是欢迎海外AI专业人才。其他若干国家的AI战略也有类似优先条款。

图片版权 DeepMind Image caption 谷歌 DeepMind 可以通过利用机器学习识别病人人体组织内的健康区域来帮助医生提供癌症治疗方案（图片来源：DeepMind）

风险预警

学术界、权益团体和部分公司企业呼吁为AI领域制定新的道义准则和监管规则。微软和亚马逊都要求联邦政府制定有关脸部识别技术的规则，谷歌今年1月发布了涉猎广泛的AI政策研究报告，希望政府就AI驱动产品的安全标准提供意见。

谷歌母公司Alphabet最新公布盈利比去年增22%，部分归功于谷歌的AI技术在推动广告精准投放方面表现出色。同时， 母公司同时就这款AI技术发出风险警告，认为它可能带来道义和法律方面的问题；信息披露在公司年度报表的”风险因素“栏内。

在这个栏目中公开风险因素是法律规定，也可以避免上市公司日后因为被指隐瞒信息而吃官司。Alphabet 公司为什么认为现在要向投资者发出这个风险警告，目前还不清楚。已知事实是安装了谷歌AI的无人驾驶汽车2009年已上公路测试，公司近年来一直在研究AI技术带来的道义挑战。

跟Alphabet不相上下的科技巨头微软去年夏季也在公司年度报表中向投资者发布道义风险警告，行文更详尽、具体，比如AI算法可能有缺陷，数据集可能不充分或者包含有偏见的信息，数据方面存在的不妥或有争议做法可能会拖AI产品的后腿，而最终可能导致的损害包括在竞争中受挫，吃官司，或者品牌及声誉蒙污。

图片版权 Getty Images Image caption 也许有一天，所有网页上的竞价广告全都由机器自动生成。

AI研究始于60多年前，但机器学习则是近几年才兴起；通过算法和数据分析让电脑"学会"各种技能，比如为医生解读病患的扫描，充当私人助理，成为科技公司产品战略的核心设计师，等等。

伴随AI和深度机器学习而来的是一系列道义方面的问题，比如控制、个人隐私、网络安全，还有遍及各行业人力工作岗位被机器取代导致的各种问题。

2018年5月，白宫召集多个产业的30多个龙头企业开峰会，向业界保证政府不会干涉他们的AI开发计划。与会公司包括福特汽车、波音、亚马逊、微软等。

这是特朗普政府在公布AI战略前就AI政策与公众接洽行动中最重要的一项。峰会开了一天，主要议题集中在AI技术的经济效益。

纽约大学AI研究所所长克劳福德被《科学》引述说，把AI优先作为国家战略是正确的，但“倡议”似乎过于侧重工商业界，来自学术和民权方面的意见不足，对隐私和公民自由问题一笔带过尤其令人关注。