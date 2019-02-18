图片版权 Alamy Image caption 随着神经医学的进步，我们距离提高记忆力的目标越来越近。

我们生活在一个科技突飞猛进的时代，一切皆有可能。

设想一下，未来某一天，你可以像浏览社交媒体Instagram那样，重温脑中的那些美好记忆，并把自己最宝贵的记忆储存一个备份，以免丢失。

但是有一利往往有一弊，如果黑客攻入你的大脑记忆芯片该怎么办？黑客获得了你大脑记忆芯片后可能会要挟你支付赎金，并威胁会把你的记忆一笔勾销，那将有多可怕。

你可能觉得这有点像天方夜谈，痴人说梦。但其实这种情景远比你想象的更现实。

图片版权 Getty Images Image caption 病人接受脑部扫描

大脑芯片

随着神经医学的进步，我们距离提高记忆力的目标越来越近。几十年内，我们将可能操纵、破解以及重写记忆。而能让人类做到这一点的就是大脑芯片（brain implants）。

它们已经迅速成为神经外科医生的一个寻常工具。例如，神经外科医生利用深部脑刺激来帮助治疗一系列脑部疾病，包括震颤、帕金森症以及强迫症等。

全球范围内已经有15万人接受过这样的治疗。

未来，它甚至有可能开启控制糖尿病和肥胖症的新方法。

此外，医务人员正在研究使用该技术治疗抑郁症、失智症、妥瑞症（又称抽动症或托雷氏症等，英文为Tourette's syndrome ）以及其他一些精神疾病。

虽然目前这一技术仍处于初级阶段，但研究人员仍在探索如何治疗由创伤事件引起的记忆障碍。

美国国防部高级研究计划局(DARPA)有一个项目，专门研制一种“无线的、可植入的神经接口”，以帮助那些大脑受到创伤的士兵恢复记忆力。

牛津大学的研究人员潘考伏特表示，如果商业性的大脑记忆芯片在未来10年左右问世，她一点都不会感到意外。

她说，20年后，这一技术足以发展到让我们可以捕捉到构建我们记忆的大脑信号并可以提升记忆力等。

到了本世纪中期，我们甚至可以拥有更广泛的控制能力，操纵记忆力。

图片版权 Getty Images Image caption 未来黑客可能会直接攻入大脑芯片，进行袭击。

黑客攻击

但如果黑客攻进了人脑的植入芯片该怎么办？比如，如果一名黑客攻入了一位有帕金森病的患者神经刺激器，破坏了其设置。

那就会给病人带来一系列干扰，包括影响他/她的思维和举止，甚至引起暂时瘫痪。

黑客还可能威胁你如果不付赎金，就会抹去或重写你的全部记忆。

如果科学家有一天真能成功破解我们记忆的神经信号，那将会开辟出无限可能性。

在2012年的一项实验中，牛津大学和加州大学伯克利分校的研究人员通过观察佩戴游戏耳机人的脑电波，就能猜出银行卡和密码等信息。

图片版权 Getty Images Image caption 想象一下未来的独裁政府可能通过干扰人们的记忆，甚至上传新记忆来重写历史，这并非没有可能。

控制你的过去

网络安全公司卡巴斯基实验室（Kaspersky Lab）的研究人员加洛夫（Dmitry Galov）说，攻击大脑芯片以及恶意改变记忆内存会引发一系列的安全挑战，其中不乏一些全新的或独一无二的挑战。

卡巴斯基实验室和牛津大学的研究人员联手，试图列出围绕该新兴技术所面临的潜在威胁和攻击手段。

他们在一份报告中称，想象一下未来的独裁政府可能通过干扰人们的记忆，甚至上传新记忆来重写历史，这并非没有可能。

加洛夫对BBC表示，“如果我们接受这种技术未来的存在，我们将有能力改变人们的行为。如果他们的行为举止不尽人意，我们可以通过刺激负责不良情绪的那部分大脑来阻止这样的行为。”

反之亦然，可以通过刺激大脑产生愉悦和快感的那部分来鼓励好的行为和表现。

图片版权 Getty Images Image caption 医生和患者需要知道如何采取谨慎措施来防范黑客袭击，例如选择安全性能高的密码。

网络防御

这就意味网络防范的重要性。幸运的是，如果在早期设计以及规划时就加强网络安全可以减少大多数风险。

但加洛夫说，最重要的是要让临床医生和患者知道如何采取谨慎措施来防范黑客袭击，例如选择安全性能高的密码。

人是“最薄弱的环节之一”，因为你不可能让医生成为网络安全专家，任何系统都有其薄弱点。

牛津大学的研究人员潘考伏特表示，未来大脑芯片将会更加复杂。它将被广泛用于治疗多种疾病。正因为这样，它就更容易受到黑客袭击，对黑客也更具吸引力。

潘考伏特进一步表示，如果我们研制不出第一代人体植入芯片的安全防范措施，那么第二代以及第三代产品也不会安全。未来芯片越强大，其遭到黑客攻击后的杀伤力则越大。