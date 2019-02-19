BBC解疑：发霉的食物还能吃吗？

图片版权 Getty Images Image caption 英国首相特雷莎·梅发现果酱发霉后，把发霉的表层抹掉，继续吃剩下的果酱。这种吃法安全卫生吗？

早餐时间，面包片烤好了，将黄油抹上面包，该抹果酱了。可是打开果酱瓶，糟糕，草莓酱表层长了一圈毛——发霉了！太恶心了！可能大多数人就会将一瓶果酱都扔了。

但根据英国《每日邮报》报道，首相特里莎•梅对发霉果酱根本不在乎。

报道说，有一次内阁开会讨论如何减少食品浪费问题，梅首相向大臣们透露，她会把果酱瓶里发霉的果酱刮掉，接着吃剩下的果酱。

但她这样做对吗？

英国食品标准局建议人们不要吃明显腐烂或发霉的食物。特别是老人、儿童和孕妇，以及免疫力低下的人群。

BBC曾在2014年播出过一期有关食品安全的科普节目。节目主持人麦克•莫斯利（ Michael Mosley ）在霉菌专家帕特里克•希基（ Patrick Hickey ）的监督下尝试吃了好多种发霉变质的食物。

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根据莫斯利的说法，发霉的果酱，如果将发霉的部分刮去，再多刮去周围的部分，底下的果酱是可以放心吃的。看来梅姨做得没错。

根据莫斯利的研究，不仅只是发霉的果酱可以吃，还有其他一些发霉的食物同样不一定非要抛弃。

奶酪

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莫斯利说，针对发霉的奶酪，如果将发霉的部分切掉（要特别小心，刀子不要沾上霉菌），很多奶酪，例如切达奶酪（Cheddar）和帕马森奶酪（Parmesan），都是可以吃的。因为干奶酪没有霉菌发酵所需的湿润环境，而表面的霉菌一般不会渗透下去。

当然，有些奶酪，特意让无害霉菌感染，使其拥有独特的味道，例如斯蒂尔顿蓝纹（Stilton）和洛克福奶酪（Roquefort） 干奶酪。

要注意的是那些软奶酪。软奶酪发霉了，意味着不仅有霉菌，而且已经被有害细菌感染，例如李斯特菌和沙门氏菌。发现软奶酪发霉，一定要扔掉，不能再吃。

面包

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另一种爱发霉的食物是面包。当你把一大块面包从面包袋里拿出来，发现有的部分发霉了，呈现小块的白色和蓝色霉菌。还能吃吗？霉菌专家帕特里克•希基说，把发霉的部分切下来，其他部分仍然可以吃，最好在烤面包机里烤一下。

不过，你要仔细看一下发霉的部分。希基说，“你要注意看霉菌的颜色，是否有黑色斑块。”他说，如果你看到发霉的部分有黑色、橘黄色或黄色斑块，这面包就不能吃了，必须扔了。

英国食品标准局提示人们不要吃任何发霉的面包。

水果和蔬菜

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水果一般比蔬菜保鲜的时间要长一些，因为水果中的酸能控制有害细菌的繁殖，不过对苹果要小心。

希基说，苹果能保存很长时间，但如果苹果皮破了，细菌就会趁机而入。

“过去曾经发生过严重的事件，例如有人喝了变质了的苹果汁而中毒，因为果汁含有一种叫棒曲霉素（ patulin ）的有毒物质。”

有些放在冰箱里很久的蔬菜，例如有些表皮发粘的小瓜和胡萝卜，还能做成汤喝吗？

最好不要食用。这些蔬菜上发粘的部分是细菌在表面繁衍引起的。“如果吃了这样的蔬菜做的汤，可能几个小时之内你就会感到胃疼，并出现腹泻等症状。”希基说。

坚果

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坚果发霉格外危险，因为发霉的坚果可能包含黄曲霉菌。

“黄曲霉菌能产生对人类最致命的毒素。”希基说。“这种毒素能积聚在人的肝脏里，导致肝癌。如果坚果外壳上没有发霉，内核是封闭的，那应该没问题。”

但希基警告说，对于食物的最佳食用期（best before）和销售截止期(sell by)你或许可以有一点灵活性，但保质期（use by）一定不能超过，否则你会冒食物中毒的危险。

英国食品标准局建议

有些霉菌种类会滋生毒素，对人体和动物都有害。

面对发霉的食物，虽然我们可以将发霉部分和其周围相当一部分切除掉，但一些肉眼看不到的有毒细菌可能依然存在。所以说，除去发霉部分的食物并不保险。