鲨鱼DNA的秘密对攻克人类癌症有何启示

图片版权 Getty Images Image caption 鲨鱼有自我修复机制

一提到鲨鱼，恐怕人们就会联想到由史蒂文·斯皮尔伯格导演的美国惊悚经典片《大白鲨》。

但鲨鱼与人类癌症之间有什么联系呢？

科学家经过研究相信，大白鲨有可能可以帮助人类治疗癌症。

根据首批绘制的大白鲨DNA（脱氧核糖核酸）揭示，其DNA中的“突变”可以保护大白鲨免受癌症和其它疾病的困扰。

科学家希望通过更多的研究，使其研究结果能够帮助治疗人类一些与衰老有关的疾病。

大白鲨在进化过程中具有修复其DNA的能力，这一点我们人类却没有。

这一研究是由美国佛罗里达州诺瓦东南大学（Nova Southeastern University in Florida）“拯救我们海洋基金会鲨鱼研究中心”（Save Our Seas Foundation Shark Research Centre）的科学家小组进行的。

鲨鱼基因

图片版权 Reuters Image caption 鲨鱼即使受了重伤也能很快恢复。

人类不稳定的基因使我们容易患上癌症以及与老年相关的疾病。

而鲨鱼基因中有什么特别保护机制是我们人类所缺乏的呢？

鲨鱼已经生存了许多年，它们在1600万年前就开始“称霸海洋”。有些品种的鲨鱼可以长达20英尺，重达3吨。

为了能永远处在巅峰状态，鲨鱼在进化过程中DNA可以自我修复，而且对出现的破损容忍性也更强。

该研究小组的负责人之一史夫基博士表示，基因组不稳定是人类许多严重疾病中所面对的一个重要问题。

但是有些长寿型动物，例如鲨鱼等大型动物似乎在进化过程中找到了对策来维持基因组的稳定。

我们人类可以从它们身上学到很多东西，因为有太多的信息等待我们去开发。这些信息将可能对人类对抗癌症和与老年有关的疾病有帮助。

同时，它还可以帮助人类改善创伤的治疗。

鲨鱼的DNA比人的DNA大一倍半，意味着鲨鱼DNA中携带的一些密码我们人类还暂时没有。

科学家希望能破解这些秘密，让它们服务于人类。

由于鲨鱼具有从重伤中迅速恢复的能力，专家相信它可以用于帮助人类的伤口愈合和血块凝固问题。

这或许还有助于减轻人们对鲨鱼的偏见。其实，人类杀死的鲨鱼数量远远多于鲨鱼攻击人类的数量。

此外，研究还显示鲨鱼在人类对付全球气候变暖中扮演重要角色。由于鲨鱼的捕食，有效地控制了海洋小生物的数量，因为这些海洋生物释放出更多的二氧化碳。

大象

图片版权 Getty Images Image caption 专家强调，同吸烟相比其风险率要小得多

那么，是否体积越大，细胞发生变异的可能性就越大呢？

之前有研究称，个头高的人从理论上来讲，体内发生癌变的可能性要高于相对矮小的人。

对此，一种主要的理论解释是个头高的人体内的细胞数量也更多。

因为通常来讲，细胞越多其在复制和分裂的过程中出现基因突变的可能性就越高。

但专家强调，同吸烟相比其风险率要小得多。

同人类相比，大象的体积要大得多，而且平均可以活到60到70岁。大象的细胞数量要比人类多100倍，但为什么大象患癌症的比例却比人类低得多？

美国犹他大学的儿科肿瘤学家希夫曼（Joshua Schiffman）发现，大象有40份TP53基因，该基因帮助抑制肿瘤细胞的生长和扩散。

相比之下，人类和大多数其它动物只有两套TP53基因。因此，希夫曼和其研究伙伴怀疑，这些多余的基因备份可能帮助大象抗癌。

显然，有些动物在进化过程中找到了对付癌症的“聪明战术”，或许人类也可以从中学习和借鉴，让它为人类服务，因为毕竟人类是“最聪明的动物”。