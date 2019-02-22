生物专家在印尼发现全球最巨型蜜蜂
- 2019年 2月 22日
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过去数十年被认为已经消失的巨型蜜蜂，再次被人发现。
野外生物专家在一个了无人烟的印尼小岛上发现该巨型蜜蜂，牠的身体长度与成年人拇指相若。
经过数天的搜索，野外生物专家发现一只雌性巨型蜜蜂，并进行了拍照及录像。
1858年，英国自然学家华莱士在野外发现该品种的巨型蜜蜂，其后将牠命名为华莱士巨蜂（Wallace's giant bee）。
1981年，科学家发现数个巨蜂样本，但从此之后便没有再发现。
2019年1月，有团队仿效当年的英国自然学家华莱士，到印尼尝试寻找巨蜂。
“能够看见这只巨型蜜蜂令人相当激动，尤其是我们并不确定世上还有没有存活的华莱士巨蜂。而巨蜂存在的证据就在我们眼前。”自然历史摄影师博尔特 (Clay Bolt) 说。他是第一位拍下活的华莱士巨蜂的摄影师。
”能够看见这品种真实有多大，听到牠从我耳边飞过的声音，感觉令人难以置信。“
华莱士巨蜂 （学名：Megachile Pluto）
- 华莱士巨蜂是世上最巨型的蜜蜂，估计翼展长达6厘米
- 雌性华莱士巨蜂会在白蚁丘上用下颚采集粘性树脂筑巢，以保护蜂巢受白蚁入侵
- 牠们依靠低地森林的树脂及白蚁丘为生
- 自然学家华莱士，当年曾与达尔文共同进化论，他形容巨蜂为”一只拥有像雄鹿甲虫下颚的巨大黑黄蜂“