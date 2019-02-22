生物专家在印尼发现全球最巨型蜜蜂

图片版权 Clay Bolt Image caption 专家发现一只雌性的华莱士巨蜂

过去数十年被认为已经消失的巨型蜜蜂，再次被人发现。

野外生物专家在一个了无人烟的印尼小岛上发现该巨型蜜蜂，牠的身体长度与成年人拇指相若。

经过数天的搜索，野外生物专家发现一只雌性巨型蜜蜂，并进行了拍照及录像。

1858年，英国自然学家华莱士在野外发现该品种的巨型蜜蜂，其后将牠命名为华莱士巨蜂（Wallace's giant bee）。

1981年，科学家发现数个巨蜂样本，但从此之后便没有再发现。

2019年1月，有团队仿效当年的英国自然学家华莱士，到印尼尝试寻找巨蜂。

图片版权 Clay Bolt Image caption 非常罕有的华莱士巨蜂样本

“能够看见这只巨型蜜蜂令人相当激动，尤其是我们并不确定世上还有没有存活的华莱士巨蜂。而巨蜂存在的证据就在我们眼前。”自然历史摄影师博尔特 (Clay Bolt) 说。他是第一位拍下活的华莱士巨蜂的摄影师。

”能够看见这品种真实有多大，听到牠从我耳边飞过的声音，感觉令人难以置信。“

华莱士巨蜂 （学名：Megachile Pluto）