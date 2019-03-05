英国HIV病人干细胞移植后病毒“消失”

图片版权 Getty Images Image caption HIV病毒

一名携带HIV（人类免疫缺陷病毒）的英国人在接受了干细胞移植后，他体内的HIV病毒已经“检测不到”。

这是迄今为止全球第二例，因此专家认为此病例具有潜在的重要意义。

该名病人来自伦敦，他曾经接受癌症治疗。

如今，他的HIV病毒得到控制已经有18个月，并停止继续服用抗HIV的药物。

当然，研究人员说，现在就说该病人的HIV被“治愈”还为时过早。

然而，专家们表示虽然用这种方法治疗大多数HIV病毒携带者并不现实，但它有可能在某一天帮助找到治愈HIV的方法。

该名男性患者是在2003年确诊感染HIV病毒。2012年，医生发现他患有霍奇金淋巴瘤（Hodgkin's lymphoma），而且病情已经很严重。

在他接受癌症化疗的治疗过程中，医生还为他移植了干细胞。

干细胞的捐赠者来自一位对HIV病毒有抵抗力的人。接受治疗后，该病人的癌症和HIV病毒都出现缓解。

伦敦大学学院、伦敦帝国理工学院、剑桥大学以及牛津大学的科研人员都参与了该病人的治疗。该报告发表在《自然》杂志上。

“并非特例”

图片版权 Getty Images Image caption 该病人已经停止服用抗HIV的药物

这是世界上第二例接受干细胞移植后，体内HIV病毒得到缓解的病例。

10年前，柏林的一名患者接受了一名天生对HIV病毒有免疫力者捐赠的骨髓移植。

这名叫布朗（Timothy Brown）的患者据说是第一位“击败”HIV/艾滋病的人。他当时接受了两次移植以及全身的放疗，以治疗其白血病。

参与治疗那名英国患者的伦敦大学学院的专家表示，用同样方法治疗让第二名患者病情缓解表明柏林病人并非特例。

而来自伦敦帝国理工学院的另外一名专家说，干细胞移植的成功为未来开发新方法对抗HIV病毒带来了希望。

原理

趋化因子受体5（或叫趋化因子C－C亚族受体5，英文 CCR5）是白细胞表面的一种蛋白质。 它也是HIV-1入侵人体细胞的主要辅助受体之一。也就是说HIV-1病毒通过CCR5受体进入人体细胞。

但是，世界上只有极少数人对HIV病毒有抵抗力，他们有两个CCR5受体的突变拷贝。

这意味着，HIV病毒无法像传染一般人那样穿透他们机体内的细胞，所以他们具有不感染这种病毒的能力。

伦敦的HIV患者所接受的干细胞移植正是来自这样的捐赠者。

然而，这并不是说这名英国患者体内就没有HIV病毒了，只不过它们处于“休眠”状态，而且会维持许多年。

未来希望

图片版权 Getty Images Image caption 当前的重点还是需要及时诊断HIV 病毒，并让病人长期服药，以控制病情。

英国研究人员说，未来有可能利用基因疗法来专门对付HIV携带者体内的CCR5受体。特别是，科研人员现在知道柏林的病例并非是一次性的特例。

伦敦帝国理工学院的库克教授说，这些结果“令人鼓舞”。

他说：“如果我们能搞明白为什么这一过程对有些患者有效，而对另外一些患者却没有作用的原因。那么，我们将距离治愈HIV的终极目标又近了一步。”

库克解释说，目前如果对那些携带HIV病毒，但却其他方面健康良好的病人使用这一方法的话，风险太大了。

“意义重大”

像任何医学“突破”一样，它还需要更长期的、跟踪性的研究和观察。

但是，英国卡迪夫大学的弗德曼博士表示，此病例具有“潜在重要意义”。

他说，“虽然用此方法治疗全球数百万携带HIV病毒的患者不现实，但这样的报告可能会有助人们未来研制出最终治愈HIV病毒的良药。”

与此同时，当前的重点还是需要及时诊断HIV 病毒，并让病人长期服药，以控制病情。

因为这样可以阻止把病毒传给他人，同时让那些HIV病毒的携带者能有近乎正常人的预期寿命。