爱因斯坦手稿重见天日，谈了科学困惑与纳粹崛起

图片版权 AFP Image caption 在一份手稿中，爱因斯坦承认在努力了50年后，他依然不理解光的量子特性。

耶路撒冷希伯来大学披露了一批爱因斯坦的手稿，其中许多是首次公开展出。

为了纪念爱因斯坦诞辰140周年，这批手稿在该大学进行展出。

这批手稿包含超过110份新文件。这位享誉世界的诺贝尔奖得主留下的诸多与科研相关的手稿，从未出版，甚至也从未被其他学者研究过。

手稿由克罗恩-古德曼（Crown-Goodman）家族基金捐赠，该基金从北卡罗来纳州一个私人收藏家处购得。

这批手稿中包括爱因斯坦关于统一论的文章附录，这份文件从1930年后消失在人们的视野中。

耶路撒冷希伯来大学称，这份目录曾被认为丢失了。

新披露的其中一份手稿是爱因斯坦写给另一位科学家贝索（Michele Besso）的信。爱因斯坦在信中承认，经过50年的努力，他依然不了解光的量子特性。此前，他曾花了30年时间希望用一个理论来统一解释自然界的各种力。

图片版权 AFP Image caption 这批手稿将纳入到耶路撒冷希伯来大学的爱因斯坦档案，与馆中包括奖章、学位证书，以及照片在内的八万件物品藏于一处。

还有一些手稿，揭示出爱因斯坦曾表达对德国纳粹崛起的担忧。

1935年，爱因斯坦在写给儿子汉斯•阿尔伯特的信中称，“即使在德国，事情也开始渐渐发生变化。我们只希望不会迎来一场欧洲大战。”

这批手稿将纳入到耶路撒冷希伯来大学的爱因斯坦档案，与馆中包括奖章、学位证书，以及照片在内的八万件物品藏于一处。

爱因斯坦是该大学的主要创建人，并捐赠了他的个人物品和科学笔记，成立阿尔伯特•爱因斯坦档案馆。

档案馆的学术总监根弗兰德（Hanoch Gutfreund）称，“在希伯来大学，我们很骄傲这里是阿尔伯特•爱因斯坦知识遗产的永恒之家。”

2017年，一封阿尔伯特•爱因斯坦写的信以290万美元的价格成交，在信中他就宗教的概念进行辩驳。