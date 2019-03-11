关于猫咪 你可能不知道的16个事实

Image caption 猫吃不出甜味

猫是西方社交网站大受欢迎的网红动物之一，也是许多人热衷饲养的宠物。

它们乖巧精灵，善变好奇。它们可爱怜人，性格独立又超酷。这些都是人们喜爱猫咪的原因之一。

但是，有些关于猫咪的惊人事实和趣闻可能你从未听说过。

图片版权 Alamy Image caption 猫通过爪子出汗

下面我们就来看一看都有哪些猫的趣闻：

Image caption 全球各地的每一种家猫，都可以追溯到五种非洲野猫中的其中一种。

在迪斯尼乐园主题公园，每当夜幕降临工作人员就会放出200只猫，让它们来抓老鼠。 英文里的猫拼写很简单：cat。但是如果是一群猫呢？英文里也有一个专门词来形容：clowder。 猫会出汗吗？答案是肯定的。但猫出汗不是通过皮肤，而是通过爪子。 如果猫对某种食物不确定，通常在尝试三次之后，第四次才会放心自信地吃。所以，下次你给猫喂食抗生素时就知道该怎么办了。 英文中有个词叫cat nap，指的是小睡一会。猫平均每天70%的时间用于睡觉。 令人难以置信的是，猫尿在黑暗中可以发光。 全球各地的每一种家猫，都可以追溯到五种非洲野猫中的其中一种。 猫吃不出甜味。 猫也分左右爪，女猫通常是以右爪为主。男猫则是左爪。 猫没有锁骨。 艾萨克·牛顿发明了活动板猫洞（门上供家猫进出的小门，cat flap）。 毛粪石(bezoar)，又叫毛团，是猫胃或肠中的一团毛发，这是由于猫每次舔毛时吞下的少量毛发积聚而成。 英语中女猫叫molly或是queen（女王）。 猫能喝海水。猫的肾脏有复杂的功能，可以把海水中的盐过滤出去。 有一次在荷兰驻莫斯科的大使馆，大使馆的猫总是用爪子挠墙壁。最后调查发现，墙里面有间谍隐藏的麦克风。 全球有33种灭绝的物种与猫有关，其中既有鸟类也有哺乳动物。猫被列为全球前100位最具侵略性的物种之一。

了解了这些有猫咪的秘密之后，你对猫是否另眼相看了呢？