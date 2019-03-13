美国医院通过机器人向临终患者宣告死期

图片版权 Julianne Spangler Image caption 医生透过机器人视频告诉病人来日不多。

美国加里福利亚州一名医生，用备有视频链接屏幕的机器人告诉他的病人死期将至。

78岁的厄内斯特·金塔纳（Ernest Quintana）在弗里蒙特的凯撒医疗中心住院时，出现在机器人屏幕上的医生告诉他，他将在几天内死亡。

一位家庭友人在社交媒体上写道，“这不是向病人表示他生命的价值和同情心的方式。”

该医院表示，未达到家属之期望 “感到遗憾”。

金塔纳的去世

金塔纳女儿的朋友朱利安·史班格勒（Julianne Spangler）在脸书上贴出机器人照片，并称其“告诉金塔纳先生说后者已经完全没有肺部了，唯一的选择是舒缓护理，取下面具帮助他呼吸，并让他使用滴水吗啡直到他过世。”

她后来告诉BBC，称这是“非常令人沮丧的情况”；“这是一个‘关怀’和‘科技’如何相互碰撞出的暴行。”

“我认为医学方面的技术进步非常好，但‘用在哪里’和‘何时’需要，要有清楚的界线！”她补充说。

金塔纳先生的孙女安纳莉莎.威汉姆（Annalisa Wilharm）当时和爷爷一起在医院，她告诉BBC自己当时“忍住流泪之冲动”。

“我看到门口有个机器人。屏幕里的医生看起来像是坐在某房间椅子上。” 她说。

“接下来我知道医生正在告诉爷爷说：‘我读了核磁共振影像报告，你的肺部都没了，没有什么我们还可以作的’。我在房间听着傻了，“我不想要哭，我试着不尖叫，因为这里只有我和爷爷。”

她说：“他在结婚58年的妻子不在场之际，收到人生最坏的消息。”

当金塔纳的妻子到达时，她向医院工作人员抱怨医生这条消息是如何摧毁了自己的丈夫。 威汉姆女士说，一位护士告诉其妻解释说“这是医院的政策，这是我们做事的方式。”

“未达到期望”

凯撒医疗阿拉米达县地区高级副总裁米歇尔·盖斯基尔-汉姆斯（Michelle Gaskill-Hames）在一份声明中解释，医院政策是在进行“远程咨询”时，在房间内安排一名护士或医生。

“晚间远程视频访视是医生先前就诊后的措施”，她说。 “它并没有取代医生先前与患者和家属的谈话，也不用在初步诊断。”

她又补充：“也就是，我们并不支持或鼓励使用科技来取代护理团队与患者之间的亲身互动——我们明白这对所有相关人员来说有多重要。未达到家属之期待，我们十分遗憾 。”

“我们将以这次经验为机会，探查如何通过远程视频功能（tele-video capabilities）改善病患体验。”