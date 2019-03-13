德国科学家称污染造成的死亡人数超过吸烟

图片版权 Getty Images Image caption 心脏病跟空气污染有关

谁都知道空气污染对人体健康不利。但根据科学家最新研究显示，它的危害甚至大于吸烟。

最新研究说，在全球范围内由于空气污染所导致的死亡数比先前的估计高出近两倍。

全球每年由空气污染导致的死亡人数估计高达880万，而不是之前所估计的450万。

德国科学家使用一种新方法来统计空气污染给人们健康所带来的冲击，特别是心脏病和中风等心血管疾病与空气污染直接有关联。这些都与接触空气中悬浮的颗粒PM2.5有关。

图片版权 Getty Images Image caption 许多城市污染严重，PM2.5严重超标

以2015年为例，在欧洲由于污染所导致的死亡近80万，其中40-80%是心血管疾病。在英国，则有6万4千人死于与空气污染相关的疾病。

该研究报告的主要作者之一是德国梅因兹大学医学中心（Mainz University Medical Centre）的孟泽尔（Thomas Münzel）教授。

他表示，这意味着空气污染所导致的死亡比吸烟还要多。世界卫生组织（WHO）估计，每年由于吸烟所导致的死亡约为270万。

但孟泽尔说，吸烟是可以避免的，然而空气污染却无法避免。

他说，“与空气污染有关的心血管疾病的死亡人数比过去预期的要高得多。”

中国

图片版权 Reuters Image caption 中国空气污染严重

中国是空气污染最严重的国家之一。研究显示，如果中国能够根据联合国的标准强制实施严格的空气质量标准，每年可让300万人免于过早死亡。

美国科学家之前发表的一项研究报告也显示，中国的空气污染平均每天会导致4000人死亡，占中国总死亡人数的17%。

美国加州大学伯克利分校的物理学家计算，由于空气污染中国每年约160万人死于心脏病，肺病和中风。

这项研究的主要作者罗伯特·罗德说，根据美国标准，38%的中国人呼吸的空气是“不健康的”。

空气污染不仅影响心血管和呼吸系统疾病。较新的研究称，它还与二型糖尿病有密切关联。

美国华盛顿大学研究小组对二氧化碳与糖尿病之间的联系做了大型研究，研究结果发表在《柳叶刀·星球健康》杂志（The Lancet Planetary Health）上。

根据研究结果，2016年全球糖尿病病例中，有14%病例是跟空气污染有关系。

欧洲比例

Image caption 英国死亡率相对较低是得益于来自大西洋的风，吹散了一些污染物。

德国是欧洲空气污染导致死亡率最高的国家之一，每10万人口中就有154人的死亡与空气污染有关。

意大利为每10万人中136人，法国是每10万人中105人。

英国则是每10万人中98人。科学家说，这等于把人们的预期寿命平均减少1.6年。

英国死亡率相对较低是得益于来自大西洋的风，吹散了一些污染物。

德国专家还表示，东欧国家的空气污染没有西欧国家严重，但其导致的死亡人数却比西欧国家高，这可能是因为西欧国家的医疗保健更先进。

研究人员再次呼吁各国政府采取紧急措施减少空气污染。

根据世界卫生组织2018年制定的指南，各国应将其PM2.5年平均值降至10微克每立方米。现在欧洲还在使用25微克每立方米的旧标准。

孟泽尔教授说，欧洲应把它下调到10微克每立方米。

他还说，已经有足够证据显示空气污染与心血管疾病以及呼吸道疾病之间的联系。

空气污染会增加氧化应激从而导致血管受损、血压升高、糖尿病、中风、心脏病发作以及心力衰竭。